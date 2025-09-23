染髮風險｜20歲追星女狂染髮色釀禍 雙腳紅斑＋關節痛揭腎臟受損患惡疾

河南一名20歲「追星族」女子為了模仿偶像頻繁染髮，某日雙腳突冒紅斑，更出現多種不適症狀，求醫驚揭內臟受損、患上1種惡疾。醫生了解情況後，強調事主病情與染髮習慣有一定關係。

綜合內媒及《都市頻道》報道，該名女子因喜歡的偶像喜愛頻繁換髮色，因此亦模仿偶像經常染髮，每月染髮1-2次、半年內換色多達10種。直到近期，她雙腿突然紅斑、關節痛等症狀，求醫驚揭出現腎臟損傷，確診患上紫癜性腎炎。

頻繁染髮恐致腎臟受損 醫生揭3原因成關鍵

鄭州人民醫院腎內科主治醫生陶陳洋表示，事主染髮習慣與惡疾高危有密切關聯，其中染髮劑中的苯二胺是過敏原及致癌物，重金屬亦會加重腎臟負擔，可能透過頭皮吸收進血液導致腎病；而反覆過敏反應與劣質染劑傷害更易引發免疫複合物沉積，引致慢性腎炎或膜性腎病。

專家提醒，有肝腎疾患、頭皮病、未成年人皆屬高危群，短期內高頻率染髮者更需警覺，假如出現紅斑、水腫、泡沫尿及乏力等症狀，應要停止染髮並盡快求醫；此外，選擇合格產品並保持適當染髮，亦可降低健康風險。

經常染髮常見5大危害

重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁曾指出，染髮劑的影響不只頭髮表面，更可能深入影響健康，以下是經常染髮常見的5大危害：

頭髮受損

長期使用可能傷害毛囊，使髮絲逐漸變細，甚至禿頭。研究顯示，每月染髮者的髮絲強度降低達40%。

皮膚過敏

部分人在染髮或燙髮後，頭皮會紅腫、發癢，甚至起水泡。這是因為產品中的化學成分（尤其是PPD）刺激了皮膚。

肝臟負擔

染髮劑中的苯類化合物等化學物質，可能經由頭皮進入血液，長期累積恐傷害肝功能。

重金屬中毒

某些劣質染髮劑可能含鉛、汞、砷等重金屬，長期使用可能對身體造成慢性傷害。

癌症風險增加

頻繁染髮可能與多種癌症有關，包括皮膚癌、乳腺癌、卵巢癌和霍奇金淋巴瘤。

資料來源：重症專科醫生黃軒

安全染髮6大要點

黃軒建議以下6項染髮建議，兼顧美髮又不會傷身：

控制染燙次數

每年染髮超過5次者，乳癌發生率增加30%。如果必須染髮，選擇「半永久性染劑」並縮短停留時間，可以減少60%化學物質的吸收。

拉開染燙時間

染髮與燙髮不宜同時進行，最好間隔兩周以上，讓頭髮和頭皮獲得休息。

避免接觸頭皮

塗染髮劑或燙髮劑時，盡量避免碰到頭皮，用完後多洗幾次，減少殘留。

別混用產品

不同品牌染髮劑混合可能產生有毒物質，增加過敏風險。

保護敏感肌膚

頭皮易敏感者，可先在髮際線塗抹乳液或凡士林保護皮膚。

徹底清潔

染髮後應多次沖洗避免化學物質殘留頭皮

資料來源：重症專科醫生黃軒

7招減少染髮傷害

本港皮膚科專科醫生胡惠福就長期染髮習慣，提出7招減少染髮帶來的傷害：

1.建議一年染髮不要超過3次，且每次相隔3個月以上。

2. 每次染髮主要以補染方式，不要整個頭都染，以減少染劑用量。

3. 染髮前先做過敏測試，把少量染劑塗在耳後或手腕內側，30分鐘後，看皮膚有沒有出現紅疹、癢或水泡。2天後，再觀察一次。若有過敏反應，就不要使用該產品染髮。

4. 染髮時應按照染髮產品說明規定，例如染劑停留多久，不要超過規定的時間。

5. 如發現頭皮有任何破損如頭瘡，都不建議進行染髮程序。在染髮期間，若頭皮不適，例如刺痛感持續出現，甚至出現紅腫，就要立即停止染髮。使用染髮劑前，最好在髮際線、耳朵、額頭和頸部塗上凡士林，減低染髮劑刺激皮膚機會，亦要避免染髮劑直接刺激頭皮。

6. 染髮後要多清洗幾次，建議使用專業染後護理洗髮乳霜，能有效淨化化學殘餘物，不要讓染髮劑殘留在頭髮上。洗頭時亦要小心不要抓損頭皮，避免染髮或洗髮物質從傷口滲入。

7. 如在使用染髮劑時感到痕癢，甚至有灼熱感覺，就應該立即用清水清洗。清洗後，如皮膚過敏的症狀持續，更應盡快求醫。



資料來源：皮膚科專科醫生胡惠福

資料來源：都市頻道