屋企常備食材：杏鮑菇多變化 家常素小炒食譜：蘆筍清炒雞髀菇

杏鮑菇，豐滿，肥白的菇菌，可以用到不同的料理上。無論是煎的、炸的，炒的，還是蒸的，它總是可以跟其他食材，配搭得恰到好處。杏鮑菇，不只有撐著小雨傘，桿子那肥厚的形；那撐著小小傘子的，走可愛風的小杏鮑菇； 更有長得像軟石頭的杏鮑菇頭。

由於它肉質肥厚，單獨炒來，跟醬汁舞動得，滋味無窮。跟其他食材走在一起，杏鮑菇也能恰如其份，好好的發揮味道的同時，突顯出配搭食材的強項。不只這樣子，肥美的杏鮑菇，很好配合的，裝扮成不同的食材，由帶子、鮑魚……到魷魚，都能有樣學樣的變化出來。

不管走到哪裏，在香港、日本、或韓國，在超市和菜市場裏，杏鮑菇老是常出現。難怪，輕易的贏得了大家喜歡的蔬菜之一，從家常小炒，到精緻宴客菜，都能看見得到它的蹤影。這樣飽滿，味道隨和的食材，你們家裏冰箱，有沒有常備著一份杏鮑菇呢？沒有的話，要不要去買一些呢？

蘆筍清炒雞髀菇（2人份）

時間：20分鐘

材料：

蘆筍 半束（約5條）／雞髀菇（杏鮑菇）2個／青葱 1束／芫荽（香菜）1束／蒜頭 3粒（顆）／薑 1小塊

調味：

鹽 半茶匙／豉油（醬油） 2湯匙／醋 半湯匙／糖 1茶匙／麻油 1湯匙／蒜香粉 1茶匙／八角茴香粉 1／4茶匙／花椒粉 適量

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊剷（鍋剷）／木筷子／湯匙／茶匙／碟

步驟：

1. 把雞髀菇（杏鮑菇） 切成厚片（如圖）。

2. 清洗青葱，切去頭尾，再切成粒粒（丁）。

3. 清洗芫荽（香菜），切去頭尾，再切碎（如圖）。

4. 撕走蒜頭的皮，切去頭尾，沖洗後，切碎。

5. 刨走薑的皮，洗乾淨，切絲。

6. 洗淨蘆筍，切去尾部，再切成小段（如圖）。

7. 以中火，將步驟1煎成金黃色（如圖）。

8. 再以中火，將步驟2-5，炒香（如圖）。加入步驟6，和調和了3湯匙清水的調味料，炒至醬汁收乾。

9. 關火，放入步驟7，攪拌均勻。

筆記：

1. 蘆筍有能提升免疫力的膳食纖維、維生素 A、B群、C、β-胡蘿蔔素，以及鉀和硒。

2. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3. 蔬果全部要徹底洗淨。

4. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。