屋企常備食材：杏鮑菇多變化 家常素小炒食譜：蘆筍清炒雞髀菇

　　杏鮑菇，豐滿，肥白的菇菌，可以用到不同的料理上。無論是煎的、炸的，炒的，還是蒸的，它總是可以跟其他食材，配搭得恰到好處。杏鮑菇，不只有撐著小雨傘，桿子那肥厚的形；那撐著小小傘子的，走可愛風的小杏鮑菇； 更有長得像軟石頭的杏鮑菇頭。

 

　　由於它肉質肥厚，單獨炒來，跟醬汁舞動得，滋味無窮。跟其他食材走在一起，杏鮑菇也能恰如其份，好好的發揮味道的同時，突顯出配搭食材的強項。不只這樣子，肥美的杏鮑菇，很好配合的，裝扮成不同的食材，由帶子、鮑魚……到魷魚，都能有樣學樣的變化出來。

 

　　不管走到哪裏，在香港、日本、或韓國，在超市和菜市場裏，杏鮑菇老是常出現。難怪，輕易的贏得了大家喜歡的蔬菜之一，從家常小炒，到精緻宴客菜，都能看見得到它的蹤影。這樣飽滿，味道隨和的食材，你們家裏冰箱，有沒有常備著一份杏鮑菇呢？沒有的話，要不要去買一些呢？

 

蘆筍清炒雞髀菇（2人份）

 

屋企常備食材：杏鮑菇百搭多變化 家常素小炒食譜：蘆筍清炒雞髀菇

 

時間：20分鐘  

 

材料：

 

屋企常備食材：杏鮑菇百搭多變化 家常素小炒食譜：蘆筍清炒雞髀菇

 

蘆筍 半束（約5條）／雞髀菇（杏鮑菇）2個／青葱 1束／芫荽（香菜）1束／蒜頭 3粒（顆）／薑 1小塊

 

調味：

 

鹽 半茶匙／豉油（醬油） 2湯匙／醋 半湯匙／糖 1茶匙／麻油 1湯匙／蒜香粉 1茶匙／八角茴香粉 1／4茶匙／花椒粉 適量

 

工具：

 

砧板／菜刀／蔬果刨刀／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊剷（鍋剷）／木筷子／湯匙／茶匙／碟

 

步驟：

 

　　1.    把雞髀菇（杏鮑菇） 切成厚片（如圖）。

 

屋企常備食材：杏鮑菇百搭多變化 家常素小炒食譜：蘆筍清炒雞髀菇

 

　　2.    清洗青葱，切去頭尾，再切成粒粒（丁）。

 

　　3.    清洗芫荽（香菜），切去頭尾，再切碎（如圖）。

 

屋企常備食材：杏鮑菇百搭多變化 家常素小炒食譜：蘆筍清炒雞髀菇

 

　　4.    撕走蒜頭的皮，切去頭尾，沖洗後，切碎。

 

　　5.    刨走薑的皮，洗乾淨，切絲。

 

　　6.    洗淨蘆筍，切去尾部，再切成小段（如圖）。

 

屋企常備食材：杏鮑菇百搭多變化 家常素小炒食譜：蘆筍清炒雞髀菇

 

　　7.    以中火，將步驟1煎成金黃色（如圖）。

 

屋企常備食材：杏鮑菇百搭多變化 家常素小炒食譜：蘆筍清炒雞髀菇

 

　　8.    再以中火，將步驟2-5，炒香（如圖）。加入步驟6，和調和了3湯匙清水的調味料，炒至醬汁收乾。

 

屋企常備食材：杏鮑菇百搭多變化 家常素小炒食譜：蘆筍清炒雞髀菇

 

　　9.    關火，放入步驟7，攪拌均勻。

 

筆記：

 

1.    蘆筍有能提升免疫力的膳食纖維、維生素 A、B群、C、β-胡蘿蔔素，以及鉀和硒。

2.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3.    蔬果全部要徹底洗淨。

4.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

