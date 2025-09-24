打風貼膠紙防爆窗恐更危險，台內政部實測：X型最易爆！1招真正有效

打風用膠紙貼窗真係可以防爆玻璃？超强颱風樺加沙襲港，天文台發八號烈風或暴風信號，甚至更高暴風信號，不少市民「超前部署」，在窗戶上貼上膠紙，防止玻璃被「吹爆」。不過有實驗證實，貼膠紙其實比不貼更危險。

每逢打風前的市景都會見到商戶在玻璃上貼上「米」字、「井」字、「X」字型的膠紙，防止玻璃爆裂。對此，有網民在社交平台「連登」發帖問：究竟打風屋企啲窗洗唔洗貼膠紙？有不少網民認為，貼膠紙是毫無幫助：「吹得爆玻璃嘅力，加兩塊膠紙會頂到？」、「大部分人鍾意儀式感」、「幾廿年黎無貼過，乜事都冇」。



不少市民打風前會在玻璃上貼上「米」字、「井」字、「X」字型的膠紙，防止玻璃爆裂。



甚至有人用M巾貼窗。

台灣內政部實測：貼膠紙比不貼更危險

針對在窗戶貼膠紙是否真的可加強防風，台灣內政部曾在建築研究所風雨風洞實驗室做實驗，研究所製作了寬2.8米、高2.0米的鋁窗，裝上5毫米厚的普通玻璃，測試4種常見膠紙貼法，包括：「X字型」、「井字型」、「口字型」及「貼滿膠紙」，並以未貼膠紙的玻璃窗作為對照組。

台灣內政部曾實測貼膠紙是否真的可加強防風，結果顯示貼有膠紙的玻璃窗，最快從16級風（3482 Pa）開始爆裂；相反完全沒貼膠紙的承受風壓能力最强。（圖源：台灣內政部）

實驗中使用風雨測試艙對玻璃窗進行加壓測試。（圖源：台灣內政部）



實驗中使用風雨測試艙對玻璃窗進行加壓測試。結果顯示，結果顯示，貼有膠紙的玻璃窗，最快從16級風（3482 Pa）開始爆裂；而未貼膠紙的玻璃窗，則支撐到5878 Pa，相當於時速250公里，即超過17級強颱風風力。不同貼法的玻璃窗爆裂壓力依序（弱至強）為：

● X字型：3482Pa

● 井字型：4206Pa

● 口字型：4887Pa

● 全貼滿：4189Pa

● 未貼膠紙：5878Pa

為了確認結果，實驗進行了兩次，雖然抗風壓數值略有不同，但均顯示貼膠紙會減弱玻璃的抗風能力；沒貼膠紙的玻璃窗，承受風壓能力反而較強。台灣內政部估計，可能因為貼膠紙會造成玻璃局部應力集中，導致更容易破裂。同時得到結論，貼膠紙並不能增加玻璃窗的抗風防爆能力，甚至會降低其耐風壓性能。

1招真正防玻璃爆裂

為找出真正防止玻璃窗在颱風中爆裂的好方法，建築研究所使用同樣厚度的強化玻璃進行測試，結果顯示即使加壓到 9000Pa，玻璃仍然完好無損；但窗戶的鋁框卻發生變形，角落破裂，說明除了玻璃的強度外，窗框的穩固性同樣重要。

台灣內政部提醒，若窗框因風壓變形，玻璃也有可能破裂。因此，建議民衆選擇符合標準的門窗框架與玻璃，並且正確安裝，防止異物撞擊。例如加裝「防爆膜」強化玻璃，及安裝堅固的窗框搭配，才是有效的防爆裂措施。

專家揭貼膠紙真正作用：減少碎片四散

實驗證實貼膠紙雖然不能防爆窗，但也不是毫無用處。港大機械工程學系副教授廖俊豪曾指出，膠紙無論採用哪種貼法，窗上貼膠紙不會增強玻璃的結構，亦不能減低玻璃被吹裂的機會；但卻可以減低玻璃碎片散落，所以用保鮮紙濕水貼上玻璃，作用也一樣：

本港的玻璃窗一般可承受一定程度的風力，通常是有外力才會令玻璃破裂，例如小石、樹枝，甚至一些被吹起的雜物，所以玻璃貼上膠紙也不可減少破裂的機會，只能減少碎片四散的情況。

廖俊豪又指膠紙最重要是貼得平均，才能發揮減少散開的碎裂玻璃。膠紙貼得愈多，散出的碎片愈少，又強調：

玻璃要爛都無辦法，最緊要遠離危險的地方！