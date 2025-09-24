26歲女跳繩減肥猝死，醫生揭早餐2種食物恐致腦出血

不良飲食習慣會影響健康。越南一名26歲女子因減肥而幾乎不吃肉，不料之後某次跳繩時，卻突然腦出血昏倒，送院後不治離世。醫生了解其生前飲食習慣後，認為造成悲劇的原因，可能是與兩種極受歡迎的早餐食物有關。

綜合越南媒體報道，26歲的張燕生前為減肥幾乎不吃肉，每天只吃蔬菜及穀物，也會喝芋頭茶和吃穀物糖果，僅兩個月便已看到明顯的成效。但不久後，張燕在家中跳繩時感到劇烈頭痛，突然講一聲「頭好痛」，之後便失去知覺，在家中昏倒。其丈夫發現後馬上將她送到醫院，但她最終仍因腦出血不幸離世。悲劇發生後，醫生透過死者丈夫了解其生前飲食習慣，結果發現她每天早餐吃的兩款食物，可能是導致腦出血的主因：

張燕每天早餐吃的「鹹蛋粥」和「油炸鬼」，可能是導致腦出血的主因。

鹹蛋及皮蛋或含重金屬鉛，且膽固醇亦較高，長期食用會令血管收縮，易致血液濃稠、血管硬化。

而油炸鬼對於肥胖者，如同主動堵塞血管，除了會增加血液黏度，食亦會導致血管堵塞，增加動脈硬化風險。

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

腦中風4個特徵

半邊臉無法郁動

說話有困難

一邊手腳無知覺

視野變窄

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

中風120口訣

「1」

看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀

「2」

查兩邊肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況

「0」

聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能語言

洗腎前一年幾乎都會患1種病 醫生揭5大超傷腎早餐

台灣腎臟科醫生洪永祥於Facebook曾分享可導致慢性腎衰竭的5大高熱量包餡食物。洪永祥指出，三高即高血壓、糖尿病、高血脂，往往是慢性腎衰竭常見原因，而高油、高鹽、高糖及高熱量的「4高食物」則是「傷腎大魔王」，對於腎病病人來說，尤其高風險。

洪永祥指出，以不少人常當早餐食用的水餃、鍋貼為例，其實亦屬於「傷腎」食物，當澱粉緊緊包著五花肉，一口吃下肚，更是「一點油脂都不漏掉，完全吃進肚，超級傷腎。」洪永祥又指，以下「5大包餡食物」尤其傷腎，警告腎病患者需注意：

5大傷腎包餡食物



第5名

胡椒餅1顆約350kcal



第4名

鮮肉大餛飩湯8顆約400kcal



第3名

水餃10顆約500kcal



第2名

小籠包8顆約520kcal



第1名

鍋貼10顆約750kacl



資料來源：台灣腎臟科醫生洪永祥