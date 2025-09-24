44歲鄭希怡自拍片曝光斷崖式衰老，眼袋下垂、法令紋極深惹熱議

歡迎回來

易經看世界

【易經看世界】從坤卦看特普會後的俄烏局勢：止戰之日能提早來臨？

醫學通識 健康解「迷」

Art & Living 夢囈之上

health
健康Tips

健康解「迷」
健康解「迷」

　　44歲的鄭希怡（Yumiko）出道多年，儘管已為人妻兼人母，但外貌保養得好。不過， 日前這位女神於社交帳號上載自拍影片時，卻驚現「斷崖式衰老」，有網民更指她撞樣伍詠薇。

 

　　鄭希怡近日於抖音上載的照拍片中，外貌驚現「斷崖式衰老」，片中除了眼袋明顯外，法令紋亦極深，如往日模樣完全判若兩人。不過看到片尾，才知悉原來是濾鏡效果。片中，當鄭希怡影到鏡子時，觀眾才看見鏡外鄭希怡一臉老態，但鏡內則反映的真實樣子則依然非常凍齡。

 

 

　　以唱跳歌手身份出道的鄭希怡，當年備受前東家英皇力捧，一曲《相對濕度》更唱到街知巷聞，她亦有「貨車界女神」之稱。但後往數年，她的事業卻多次受挫，2004年因患病需切除鼻瘜肉、2006年於籌款活動表演時失誤露出內褲。2012年時，鄭希怡（Yumiko）於泰國為好友應采兒慶祝生日，更不幸遇上意外，當時一度有癱瘓可能。

 

　　不過，此事亦令鄭看清身邊人對自己的不捨不棄，因此康復後，鄭希怡於2014年與化妝師梁學儲結束愛情長跑並結婚，翌年便誕下女兒「梁浸浸」，婚後多年，倆口至今依然恩愛。她目前主力內地發展，更不時於內地綜藝節目亮相。

Tags:#衰老#鄭希怡#社交媒體#圖像濾鏡#娛樂圈#歌唱事業#個人生活#婚姻#母親身份#中國市場
