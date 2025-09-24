名人健康 │ 年近70歲苗僑偉加拿大被捕獲，狀態極佳男人味爆棚，網民激讚依然帥氣

現年67歲的苗僑偉（三哥）近年逐漸減產，不時與太太戚美珍（三嫂）前往加拿大探望子女，並長留當地享受生活。年輕時的他外形出眾，如今雖年近70歲，但仍保養得宜，無論容貌或身材都不輸年輕小生，隨歲月沉澱，男人味有增無減。近日有網民在加拿大偶遇苗僑偉，狀態依然極佳！

有網民日前在社交平台分享於加拿大偶遇苗僑偉的生圖，並以「幸運再一次偶遇苗僑偉 非常Nice合影」為題發文，難掩興奮之情：

以前在電視劇看太多苗僑偉的角色，現在出現在生活中，真的覺得自己在做夢！這個年紀的他依然結實、依然帥氣！感恩再一次相遇，必須勇敢衝！讓我圓電視劇明星合影的夢。

照片中，苗僑偉戴著眼鏡和Cap帽，身穿T恤，肩上搭著毛巾，似是剛完成運動。儘管臉上及頸紋透露出歲月痕跡，但他依然有型精神，狀態大獲網民讚賞，紛紛留言稱讚「三哥好帥」、「還是那麼帥！」。

三哥於加拿大被網民偶遇。（小紅書）

依然帥氣！（《談判專家》劇照）

與太太戚美珍相愛40年零緋聞

除了外型出眾，苗僑偉更是娛樂圈中公認的專一好男人。與戚美珍結婚超過30年，相愛至今超過40載，始終零緋聞，二人情深不渝，被譽為圈中的模範夫妻。

苗僑偉與戚美珍於1982年合作拍攝劇集《飛越十八層》而結緣，漸漸日久生情。當年他們外型匹配，可謂郎才女貌，但性格卻南轅北轍。苗僑偉性情溫和，戚美珍則較為急躁，年輕時雙方氣盛，經常嗌交，甚至曾分手收場。然而分手後，兩人仍保持聯絡，最終在苗僑偉主動追求下復合。雖然摩擦不斷，但苗僑偉始終願意主動緩和關係。1990年，兩人公開婚訊，其後育有一子一女。多年來，苗僑偉始終如一，與戚美珍恩愛不減，成為圈中的模範夫妻。

苗僑偉、戚美珍與一對子女。(IG)

曾大搞生意年賺2億

90年代期間，苗僑偉曾一度淡出演藝圈，轉營眼鏡舖。高峰期曾在香港開設多達50間分店，成為當時全港規模最大的眼鏡連鎖店之一。據傳，當時公司年收入超過2億港元，業務更逐步擴展至加拿大與內地多個城市。

有指苗僑偉原本計劃將公司上市，卻接連遭遇金融風暴、沙士及美國911事件等衝擊，生意大受影響。最終，他以高價賣盤離場，但仍保留海外的眼鏡生意。直至2004年，在監製梁家樹的邀請下，苗僑偉接拍劇集《學警雄心》，正式復出。其後他演出多部叫好叫座的作品，多年來人氣不減！