牙膏推薦 │ 9成港人患牙周病，增心血管病糖尿病風險！日本熱選16款抗菌美白除口臭牙膏

多功效牙膏有效清除牙菌膜，預防牙周病！日本家品雜誌《LDK》整理推薦16款牙膏排行榜，有助預防蛀牙、牙周病、口臭、美白牙齒或牙齒敏感，全面呵護口腔健康！

《LDK》指出，雖然人們每天刷牙，但隨著年齡的增長，牙周病、牙齦炎和蛀牙，以及口臭、牙齒發黃和牙齒敏感等口腔健康問題仍會出現。因此，每日刷牙使用的牙膏產品功效和成分就需要好好選擇，例如市面上有預防蛀牙、強健牙齦、去除牙漬等功效的牙膏，市民可以根據自己的需求選擇合適的牙膏。

衛生署：9成港人患牙周病

根據衞生署資料顯示，香港有90%成年人患上不同程度牙周病，近年更有年輕化趨勢。牙周病是影響牙齒支持組織的一種慢性疾病，由黏附在牙齒表面、肉眼很難察覺的牙菌膜所引致，當牙齒清潔不足，牙菌膜就會長時間積聚在牙齦貼近牙齒的邊緣，誘發不同程度的牙周病。最早可於青少年時期出現症狀，例如牙齦經常紅腫、出血、脹痛等；但在初期可能完全沒有病徵。

而口腔中的細菌有機會因牙周病進入血管系統，引致其他身體毛病，包括糖尿病、心血管疾病等。根據英國伯明翰大學一項於國際期刊《BMJ Open》刊登的研究顯示，如有牙周病病史，日後患上心血管疾病的風險增加18%、糖尿病風險增加26%、自體免疫疾病風險增加33%，以及精神疾病風險增加37%。

想預防這些口腔問題，《LDK》指出，牙膏中的一些有效成分，是可以預防蛀牙、牙周病和口臭、牙漬。

1. 預防蛀牙成分

氟化鈉（氟化物）、單氟磷酸鈉

厚生勞動省建議，不同年齡層的人要注意含氟牙膏中的氟化物濃度。6歲以上的人群，可接受氟化物濃度為1,400至1,500ppmF；至於從牙齒萌發到2歲的嬰兒，可接受氟化物濃度僅為900至1,000ppmF。

2. 預防牙周病和口臭

異丙基甲基苯酚 (IPMP)、氯化十六烷基吡啶 (CPC) 、月桂酰肌氨酸鈉 (LSS)

可殺死口腔和牙齒表面的細菌

3. 預防牙漬

聚磷酸鈉 (TPP)、聚乙二醇 (PEG) 、聚乙烯吡咯烷酮 (PVP)

TPP可達到去除牙齒表面污漬、覆蓋牙齒、恢復牙齒原有潔白的效果。

16款多功效牙膏推薦

為尋找一款能夠輕鬆解決各種牙齒問題的全能型牙膏，《LDK》收集了市面上熱門牙膏品牌，進行了抗菌、美白、去漬、除口臭四項測試，並針對刷牙時的泡沫量、是否有刺激感以及刷牙後的清爽感進行了比較；最後參考實際使用者的感受，選出16款獲得高評價的牙膏推薦給大家：

（由低至高評分排列）



等級 C

第16名：Shabondama Soap Medicated Soap Toothpaste 清爽薄荷味 80g

售價：$26

抗菌：1.2

美白：2

去除牙垢：1.5

去除口臭：5

綜合評價：2.15

等級 B

第15名：Avanbees 乳酸菌全面口臭護理牙膏 80g

售價：$38

抗菌：3

美白：2

去除牙垢：1.5

去除口臭：5

綜合評價：2.75

第14名：獅王LION DENT. Check-Up rootcare α 牙膏 90g

售價：$41

抗菌：2.6

美白：3

去除牙垢：3.3

去除口臭：2.75

綜合評價：2.88

第13名：Haleon Japan Shumitect 牙周護理+防口臭牙膏 90g

售價：$33

抗菌：2.8

美白：3

去除牙垢：4

去除口臭：3

綜合評價：3.1

第12名：HAMIGAKIDO PREMIUM 藥用牙膏 60g

售價：$103

抗菌：2.4

美白：3

去除牙垢：3.5

去除口臭：5

綜合評價：3.22

第11名：Trickle SWAG草本美白牙膏 100g

售價：$83

抗菌：3.2

美白：4.5

去除牙垢：1.5

去除口臭：2.5

綜合評價：3.23

第10名：石塚硝子 DEOGLA Ora Tech 無氟牙膏 100g

售價：$81

抗菌：4

美白：2.5

去除牙垢：3

去除口臭：5

綜合評價：3.5

第9名：APADENT 牙周護理牙膏 鹽薄荷味 100g

售價：$64

抗菌：4

美白：2.5

去除牙垢：3.8

去除口臭：4.5

綜合評價：3.55

第8名：獅王LION Clinica PRO plus Periodontal Barrier Toothpaste Natural Green Mint 95g

售價：$28

抗菌：2.8

美白：4

去除牙垢：4

去除口臭：4.5

綜合評價：3.68

等級 A

第7名：第一三共（Daiichi Sankyo）Breath Labo Premium 90g

售價：$68

抗菌：4.2

美白：4

去除牙垢：3.8

去除口臭：3

綜合評價：3.87

第5名（並列）：Sunstar G.U.M 牙周護理牙膏 草本薄荷味 120g

售價：$15

抗菌：3.8

美白：4

去除牙垢：3.3

去除口臭：4.5

綜合評價：3.9

第5名（並列）：惠比寿 Ebisu Zero Premium Cares EX 牙膏 天然柑橘薄荷味 90g

售價：$56

抗菌：4.2

美白：5

去除牙垢：2

去除口臭：3

綜合評價：3.9

第4名：Rucipello Mystic Forest 神秘森林牙膏 100g

售價：$37

抗菌：3.6

美白：4

去除牙垢：3.5

去除口臭：5

綜合評價：3.95

第3名：Arcus & Co. WHiTE PROMiSE 柚子薄荷味 100g

售價：$84

抗菌：4

美白：4

去除牙垢：4

去除口臭：4.5

綜合評價：4.08

第2名：花王Kao Pureora 碳酸牙膏 95g

售價：$38

抗菌：3.8

美白：4.5

去除牙垢：5

去除口臭：4

綜合評價：4.27

第1名：LION獅王 Lightee Premium 牙膏 柑橘薄荷味 53g

售價：$74

抗菌：3.8

美白：5

去除牙垢：4

去除口臭：5

綜合評價：4.43

【《LDK》重點推薦牙膏】

去漬高手：LION獅王 Lightee Premium 牙膏 柑橘薄荷味 53g

顯著去除牙菌膜：花王Kao Pureora 碳酸牙膏 95g

《LDK》推薦12款牙刷

（由低至高評分排列）

第12位 C

Cainz 牙刷

HKD$10 (日圓兌換約)

刷毛硬度：2

清潔力：1

耐用性：2

綜合評分：1.75

第10位 C

獅王Lion Clinica PRO橡膠刷頭牙刷（4903301348764）

HKD$12 (日圓兌換約)

刷毛硬度：2

清潔力：3

耐用性：3

綜合評分：2.5

EBISU 惠比壽 Zero Premium Care Rich Regular Normal (B-8048M）

HKD$9 (日圓兌換約)

刷毛硬度：3

清潔力：3

耐用性：1

綜合評分：2.5

第6位 B

大創Daiso Dent Pure J006 螺旋頭牙刷（2件套）

HKD$12 (日圓兌換約)

刷毛硬度：2

清潔力：4

耐用性：3

綜合評分：2.75

Welcia 纖薄靈活深層清潔牙刷

HKD$11 (日圓兌換約)

刷毛硬度：2

清潔力：4

耐用性：3

綜合評分：2.75

FamilyMart超纖細刷毛牙刷

HKD$9 (日圓兌換約)

刷毛硬度：4

清潔力：1

耐用性：2

綜合評分：2.75

EBISU惠比壽

Progrip Type II Normal牙刷（4901221808917）

HKD$8 (日圓兌換約)

刷毛硬度：2

清潔力：4

耐用性：3

綜合評分：2.75

第5位 B

獅王LION

OCH-TUNE FAST中號牙刷（4904740666228）

HKD$10 (日圓兌換約)

刷毛硬度：3

清潔力：3

耐用性：3

綜合評分：3

第4位 A

情熱価格 2WAYブラン(PB) 牙刷

HKD$3 (日圓兌換約)

刷毛硬度：2

清潔力：4

耐用性：5

綜合評分：3.25

第3位 A

西尾奇跡之齒牙刷 6件套

HKD$188 (日圓兌換約)

刷毛硬度：3

清潔力：5

耐用性：4

綜合評分：3.75

第2位 A

Sunstar Ora2極緻美型細薄牙刷小頭軟性毛（40029）

HKD$13 (日圓兌換約)

刷毛硬度：4

清潔力：4

耐用性：4

綜合評分：4

第1位 A

花王Kaopyuora PureOra36500牙刷（NA-111）

HKD$15 (日圓兌換約)

刷毛硬度：4

清潔力：4

耐用性：5

綜合評分：4.25

最佳刷牙時間及刷牙步驟

《LDK》提醒，飯後等待的時間愈長，牙菌膜就愈多，所以最好飯後立即刷牙。此外，睡眠時細菌更容易滋生，所以睡前和睡醒後刷牙也很重要。建議晚餐後徹底刷牙，起床後刷牙或漱口。

使用牙線、刷牙和漱口水的正確順序：