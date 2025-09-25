歡迎回來

風王樺加沙風眼大如3個香港，前天文台長拆解與山竹災情差異4大關鍵
健康Tips

風王樺加沙風眼大如3個香港，前天文台長拆解與山竹災情差異4大關鍵

健康解「迷」
健康解「迷」

　　超強颱風樺加沙襲港，有衛星圖片顯示，樺加沙於9月22日3時的的直徑約70公里，面積約3,800平方公里，相當於3個香港的總面積（香港面積1,115平方公里）。面對「風王」來勢洶洶，有「吸風台長」之稱的前天文台台長岑智明亦發文呼籲，市民需要盡早完成防風措施，並指颱風災情取決4大關鍵。

 

　　颱風樺加沙︱風王「樺加沙」襲港 風眼面積猶如3個香港 「吸風台長」指災情取決4大關鍵

岑智明在22日凌晨便以「樺加沙vs山竹」為題，發文分析超強颱樺加沙的動向。

 

      前天文台台長岑智明便以「樺加沙vs山竹」為題，發文分析超強颱樺加沙的動向。他表示聯合颱風警報中心（JTWC）已經把樺加沙嘅強度定為每小時240 公里（10分鐘平均），而且各個預報模式都預期樺加沙將會通過巴士海峽，因此會為華南沿岸帶來嚴重威脅！他因此不禁發出擔憂，「呢個情況係我當年處理山竹時最擔心嘅，未來幾天將會再次出現！」

 

颱風樺加沙︱風王「樺加沙」襲港 風眼面積猶如3個香港 「吸風台長」指災情取決4大關鍵

太空視角的超級颱風樺加沙。(X ：Astro_Kimiya)

 

颱風樺加沙︱風王「樺加沙」襲港 風眼面積猶如3個香港 「吸風台長」指災情取決4大關鍵

2018年「山竹」襲港，破壞力驚人，令不少市民記憶猶新。(網上圖片)

 

　　岑智明又指相信颱風災情取決以下4大關鍵：

 

  • 環流會否增大或縮細？
  • 強度會否維持？
  • 與香港嘅距離？路徑偏南（遠離香港）定偏北（接近香港）？
  • 接近香港嘅時間與高潮時間是否吻合？這會直接影響風暴潮嘅強度和水浸範圍。

 

轉載自晴報

 

 

 

Tags:#颱風樺加沙#香港天文台#八號烈風或暴風信號#藍洲－白沙灣#熱帶氣旋#天氣#風暴潮#藍洲#白沙灣#岑智明
消委會檢測30款米製麵食：8成含金屬污染物！28款安全食用推薦名單
消委會檢測30款米製麵食：8成含金屬污染物！28款安全食用推薦名單

