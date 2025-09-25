健康飲食 │ 醫生力推1款飲品防癌 + 預防重金屬中毒，每日1杯為強化防護力

不少人擔憂空氣污染、水質問題或食物殘留的重金屬，可能無聲無息地影響健康。台灣基因醫生張家銘指出，「1款飲品」所含的物質，有助抗重金屬所帶來的氧化壓力，並減少自由基生成。他建議每日飲用1杯，就可為健康增添一層防護。

基因醫生張家銘近日在其Facebook專頁發文提到，工業排放、交通廢氣、老舊水管，乃至部分深海魚類，皆是日常生活中可能接觸到的重金屬來源。這些重金屬會增加體內活性氧，加重抗氧化系統的負擔，長期下來可能增加癌症、心血管疾病及神經退化等風險。

醫生推介每日飲1杯紅茶 防癌又抗重金屬

在保健方面，張家銘引述最新研究指出，紅茶中的「茶黃素」（theaflavins）與「茶紅素」（thearubigins）具有強大的抗氧化力，能協助身體對抗鎘、砷、鉛、汞這些看不見的重金屬所帶來的氧化壓力。換言之，每天1杯紅茶，其實蘊藏著意想不到的健康益處。

他進一步解釋，茶黃素雖僅佔紅茶乾重的2%至6%，卻是紅茶發揮抗氧化作用的關鍵成分。它能抓住鐵和銅離子，減少自由基生成，並直接清除體內的活性氧，阻斷脂質過氧化的連鎖反應。實驗顯示，茶黃素的抗氧化效果甚至優於維他命C、維他命E及穀胱甘肽，還能調節細胞凋亡路徑，幫助細胞在壓力中活下來，展現抗癌與抗病毒的效果。

至於茶紅素，則是紅茶中含量最高的多酚類物質，約佔12%至16%，亦是紅茶呈現紅棕色的原因。它與茶黃素同樣能抑制脂質過氧化、降低細胞內活性氧，並可選擇性地誘導癌細胞凋亡，而不傷害正常細胞。張家銘表示，當茶黃素與茶紅素共同作用時，抗自由基與抗重金屬的效果更是加倍。

實驗數據顯示，僅需10至80微克／毫升的紅茶多酚，即可顯著提升曝露於銅或鎘環境中的細胞存活率。此外，動物實驗也發現，小鼠連續飲用紅茶6天後，能減少鉻與砷引起的染色體損傷；大鼠每日攝取紅茶萃取物，則有助維持體內穀胱甘肽水平，並降低脂質過氧化程度。

4大習慣降低重金屬風險

張家銘建議，現代人難以完全避開重金屬，但可透過簡單習慣降低風險：

● 每日飲用1杯紅茶，取代含糖飲料或過量咖啡因飲品

● 使用乾淨水源，避免老舊水管帶來的重金屬污染

● 減少攝取高汞魚類

● 維持良好腸道健康

4大常見重金屬 可引致神經病變

台灣神經外科醫生謝炳賢曾在其Facebook專頁發文，指出重金屬污染其實充斥在日常生活中；有研究顯示，高達87%的人體內都有不同程度的重金屬殘留，而這些物質對神經系統的影響尤為嚴重。他在文中列出4大常見重金屬，並逐一拆解它們可對人體造成的傷害。

1. 鉛

● 可取代鈣離子進入神經細胞，從而干擾神經訊號傳導

● 低劑量暴露同樣有機會導致兒童注意力不集中、學習困難和行為問題

● 成人若出現慢性鉛中毒，則可能引發周邊神經病變

2. 汞（水銀）

● 能直接穿透血腦屏障，在大腦中積聚

● 每天食用高汞魚類的人士，大腦中的汞含量可能是一般人的5至10倍

● 可導致記憶力衰退和認知功能障礙

3. 砷

● 最容易被忽視的神經毒素之一

● 長期飲用污染的水可對神經系統造成極大危害

● 增加多種神經退行性疾病的風險，包括柏金遜症和阿茲海默症

4. 鎘

● 能干擾神經細胞中的鈣信號通路，影響神經遞質的釋放，導致嗅覺、運動協調能力下降，學習和記憶功能受損

● 孕婦體內的鎘可以通過胎盤進入胎兒體內，直接影響胎兒大腦發育

資料來源：台灣神經外科醫生謝炳賢

4招降低重金屬傷害

那麼，市民平日可如何降低重金屬對神經系統的傷害？謝炳賢分享以下4招，供大家參考。

1. 留意飲食選擇

● 減少食用吞拿魚、鯊魚等大型深海魚類

● 選擇有機蔬果密

2. 注意水質安全

3. 避免吸煙

4. 攝取富含抗氧化物質的食物

● 例如：深色蔬菜、莓類水果

資料來源：台灣神經外科醫生謝炳賢