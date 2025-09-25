名人保養秘訣｜苟芸慧認離婚，曾甲狀腺失調暴肥170磅，瘦身不瘦胸靠1款湯

42歲苟芸慧（苟姑娘）日前出席活動親口承認已恢復單身，但心情明顯未被感情生活影響，大方談及擇偶條件，並直言接受小鮮肉追求，8字透露「佛系愛情觀」。

捱不過七年之癢離婚

現年42歲前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）婚變後首次公開露面，日前出席活動時，親口承認已與錫礦大王後人、賽車手陸漢洋（William）完成離婚手續。兩人2018年結婚，可惜敵不過「七年之癢」，苟芸慧接受媒體訪問時坦言：「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主。」

苟芸慧親口承認回復單身，失婚後似乎無損心情。（網上截圖）

恢復單身信緣份 笑稱現無追求者

苟芸慧回復單身後未被離婚影響心情，接受傳媒訪問時有講有笑，心情不俗。被問及感情狀況時，苟芸慧表示仍相信愛情但不強求：「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求。」並笑稱目前沒有追求者。她強調現階段享受與四隻愛犬相處，並將重心投入工作。談及擇偶條件，她笑言能夠接受年齡差在十年內的「姐弟戀」，大前提是要有愛心和喜歡小狗，價值觀亦要相近。

我覺得唔好爭太遠，始終人與人溝通好緊要，最好就大家好明白對方。

甲狀腺失調體重飆至76kg 一度陷低潮

苟芸慧公認樣靚身材正，數年前因甲狀腺失調，體重急增至76公斤（約170磅），被媒體稱為「肥苟」，心情一度低落。後來她積極瘦身，近期在Instagram終於曬出靚相，公開瘦身大成功。

苟芸慧因為甲狀腺失調，體重高峰達170磅。（網上截圖）

局部瘦身保豐滿上圍 愛飲1種豐胸湯品



苟芸慧曾透露，當時透過運動與飲食控制成功減重，且強調「只修需要瘦的地方」，主要針對腰腹部位，同時保持豐滿上圍，達成瘦身不瘦胸的效果，塑造完美體態比例。擁有飽滿堅挺胸部的苟芸慧，相信令不少女生羨慕。為了要好好保養胸部，她會飲紅酒木瓜湯，有保養、豐胸效果，亦是天然無副作用的方法。

減肥飲食循序漸進 分3階段調整

苟芸慧減肥期間，除了運動外，飲食同樣重要。起初她以蔬菜為主，減少熱量攝取；到減肥中後期就根據體質調整，增加攝取蛋白質，著重均衡營養。

跑步+高爾夫球雙運動 減壓兼塑腰臂線條

運動方面，苟芸慧靠兩種主要運動：跑步和高爾夫球，減壓和塑腰、臂線條。尤其是高爾夫球可以鍛練上半身靈活性，集中訓練腰部與手臂肌肉。

險遇賽車意外後豁達 悟出減肥關鍵

苟芸慧認為心態是減肥成功的關鍵因素。她早年曾因賽車意外險些喪命，從此人生態度轉變，變得豁達且壓力減少。她強調，只要心情好、情緒穩定，就會加快瘦身速度。

肌膚保養

除了身材管理，苟芸慧的肌膚質素一向備受稱讚。她分享護膚秘訣在於重視清潔，要輕柔且仔細清潔皮膚，避免毛孔殘留污垢或化妝品，才能夠有好肌膚。除了勤清潔，飲食方面她會每日補充維他命C與蛋白質，選擇天然且原型食物，如水果、粟米等維持肌膚健康。