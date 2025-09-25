歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【一本萬利】兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有… #林本利（繁體字幕）
始祖鳥|FOCUS | 成也營銷敗也營銷，煙花散後何處歸「鳥...
世事政情 FOCUS

始祖鳥|FOCUS | 成也營銷敗也營銷，煙花散後何處歸「鳥...
44歲鄭希怡自拍片曝光斷崖式衰老，眼袋下垂、法令紋極深惹熱議
醫學通識 健康解「迷」

44歲鄭希怡自拍片曝光斷崖式衰老，眼袋下垂、法令紋極深惹熱議
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
名人保養秘訣｜苟芸慧認離婚，曾甲狀腺失調暴肥170磅，瘦身不瘦胸靠1款湯
健康Tips

名人保養秘訣｜苟芸慧認離婚，曾甲狀腺失調暴肥170磅，瘦身不瘦胸靠1款湯

健康解「迷」
健康解「迷」

　　42歲苟芸慧（苟姑娘）日前出席活動親口承認已恢復單身，但心情明顯未被感情生活影響，大方談及擇偶條件，並直言接受小鮮肉追求，8字透露「佛系愛情觀」。

 

捱不過七年之癢離婚

 

　　現年42歲前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）婚變後首次公開露面，日前出席活動時，親口承認已與錫礦大王後人、賽車手陸漢洋（William）完成離婚手續。兩人2018年結婚，可惜敵不過「七年之癢」，苟芸慧接受媒體訪問時坦言：「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主。」

明星健康｜42歲苟芸慧認已離婚　可接受年輕10歲小鮮肉　愛飲1種湯瘦身不瘦胸

苟芸慧親口承認回復單身，失婚後似乎無損心情。（網上截圖）

 

明星健康｜42歲苟芸慧認已離婚　可接受年輕10歲小鮮肉　愛飲1種湯瘦身不瘦胸

恢復單身信緣份 笑稱現無追求者

 

　　苟芸慧回復單身後未被離婚影響心情，接受傳媒訪問時有講有笑，心情不俗。被問及感情狀況時，苟芸慧表示仍相信愛情但不強求：「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求。」並笑稱目前沒有追求者。她強調現階段享受與四隻愛犬相處，並將重心投入工作。談及擇偶條件，她笑言能夠接受年齡差在十年內的「姐弟戀」，大前提是要有愛心和喜歡小狗，價值觀亦要相近。

 

　　我覺得唔好爭太遠，始終人與人溝通好緊要，最好就大家好明白對方。

 

甲狀腺失調體重飆至76kg 一度陷低潮

 

　　苟芸慧公認樣靚身材正，數年前因甲狀腺失調，體重急增至76公斤（約170磅），被媒體稱為「肥苟」，心情一度低落。後來她積極瘦身，近期在Instagram終於曬出靚相，公開瘦身大成功。

 

明星健康｜42歲苟芸慧認已離婚　可接受年輕10歲小鮮肉　愛飲1種湯瘦身不瘦胸

苟芸慧因為甲狀腺失調，體重高峰達170磅。（網上截圖）

 

局部瘦身保豐滿上圍　愛飲1種豐胸湯品
 

　　苟芸慧曾透露，當時透過運動與飲食控制成功減重，且強調「只修需要瘦的地方」，主要針對腰腹部位，同時保持豐滿上圍，達成瘦身不瘦胸的效果，塑造完美體態比例。擁有飽滿堅挺胸部的苟芸慧，相信令不少女生羨慕。為了要好好保養胸部，她會飲紅酒木瓜湯，有保養、豐胸效果，亦是天然無副作用的方法。

明星健康｜42歲苟芸慧認已離婚　可接受年輕10歲小鮮肉　愛飲1種湯瘦身不瘦胸

 

減肥飲食循序漸進 分3階段調整

 

　　苟芸慧減肥期間，除了運動外，飲食同樣重要。起初她以蔬菜為主，減少熱量攝取；到減肥中後期就根據體質調整，增加攝取蛋白質，著重均衡營養。

 

跑步+高爾夫球雙運動 減壓兼塑腰臂線條

 

　　運動方面，苟芸慧靠兩種主要運動：跑步和高爾夫球，減壓和塑腰、臂線條。尤其是高爾夫球可以鍛練上半身靈活性，集中訓練腰部與手臂肌肉。

 

險遇賽車意外後豁達 悟出減肥關鍵

 

　　苟芸慧認為心態是減肥成功的關鍵因素。她早年曾因賽車意外險些喪命，從此人生態度轉變，變得豁達且壓力減少。她強調，只要心情好、情緒穩定，就會加快瘦身速度。

 

肌膚保養

 

　　除了身材管理，苟芸慧的肌膚質素一向備受稱讚。她分享護膚秘訣在於重視清潔，要輕柔且仔細清潔皮膚，避免毛孔殘留污垢或化妝品，才能夠有好肌膚。除了勤清潔，飲食方面她會每日補充維他命C與蛋白質，選擇天然且原型食物，如水果、粟米等維持肌膚健康。

 

Tags:#離婚#苟芸慧#健康養生#健康問題#明星健康#運動#甲狀線
Add a comment ...Add a comment ...
健康飲食｜牛油果被譽為降膽固醇的水果霸主，每日食用三個月逆轉高血脂
更多健康解「迷」文章
健康飲食｜牛油果被譽為降膽固醇的水果霸主，每日食用三個月逆轉高血脂

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處