超強颱風樺加沙襲港 │ 打風開冷氣會著火？專家拆解真相、安全使用建議

颱風樺加沙來襲，天文台於本月23日下午2時20分掛8號風球，隨後更試過分別掛9、10號風球。有網民討論，打風時不應開冷氣，因強風有機會與摩打「鬥力」，令冷氣機過熱起火。對此，專家拆解迷思，提醒市民應如何安全地嘆冷氣。

颱風「樺加沙」來襲。

打風開冷氣會著火？

若遇強颱風吹襲，市民在家必定緊閉窗戶；但夏日炎炎，打風時亦難免需要開冷氣。不過，Whatsapp流傳有冷氣工程界人士指，刮颱風時若家中的窗口式冷氣機當風，最好不要開啓該部冷氣機，因強風有機會與摩打「鬥力」，會令冷氣機過熱起火。

Whatsapp流傳有冷氣工程界人士指，打風時開冷氣有機會著火。

對此，香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強接受傳媒訪問，對於上述情況發生的機會極微。他解釋：

外面的風雖然吹入冷氣機時，會與冷氣機內的風扇吹出來的風形成抗衡作用，但由於冷氣機後面有鑽洞，可緩衝從外吹入來的風吹入冷氣機時的衝力，因此內外兩邊風力造成的抗衡作用輕微，不會引致著火。

另外，就算超強颱風真的令冷氣機摩打負荷增加，導致過熱，其實大部分冷氣機還設有保護機制（HIGH CUT）。機電工程協會曾發文指出，「HIGH CUT」是指冷氣系統基本的壓力保護裝置。當冷氣室外機的環境溫度過高、機身太污糟、或太長時間無清洗時，就有可能出現「HIGH CUT」的狀況。

現今新型的冷氣機已普及的中央空調系統VRV/VRF，都設有高低壓傳感器，是一種雪種壓力監控保護裝置，用作調節系統內雪種狀況。另外，相關熱敏電阻分佈不同的機身位置，舊式冷氣機通常設有3-4條，變頻機通常有5-8條熱敏電阻不等；而VRV/VRF機體更有9-12條不等，因此很少會出現冷氣機過熱起火的情況。

出現2情況應立即停機

盧教授再補充稱，市民可留意冷氣風力是否變弱，可能是抗衡作用令機內風扇轉慢；亦可留意冷氣吹出風時是否有煙，因一旦機內風扇損壞，就可能會出煙。倘若出現有關情況，就應立即關掉冷氣。

不過，盧教授為大家打強心針，指出以往都沒有聽過冷氣機在颱風天著火的新聞，認為發生機會甚微，市民可放心開冷氣。

開冷氣最好不關窗？

曾有台灣網民發文討論，在學校上課時發現有同學開了冷氣卻沒關窗戶，向教授反映後竟被教育「關上窗戶反而會令課室變得侷促」，令她感到非常不解，直斥開冷氣不關窗是「毫無環保意識」的行為。

對此，有人回應稱實際上開冷氣時要稍微打開窗戶，引入新鮮空氣，才能保持室內空氣清新和降溫，並非完全是不環保的做法。

另外，台灣嘉義市政府環保局（下稱環保局）曾於Facebook發文指出，其實不論是分離式、窗型或箱型冷氣，都不具備通風換氣的功能，只有進行室內空氣冷熱交換的內循環功能，所以如果開冷氣時緊閉門窗，就如同在一個沒有空氣流通的密閉環境，室內二氧化碳和混濁空氣會逐漸累積，容易造成頭暈、胸悶、過敏等身體不適，間接降低工作或學習效率。

環保局建議大家，使用冷氣時應該稍微打開門窗，讓室外新鮮空氣和室內空氣得到交換通風，避免二氧化碳和混濁空氣累積：

適時開窗通風，開啟每扇窗戶至少15厘米，並以對角、對向窗戶開啟方式為佳

若室內僅有單面或單側窗戶，建議搭配循環風扇使用來加強室內外空氣流動

6個方法開冷氣慳電又慳錢

台電曾分享稱，如果想幫冷氣加速降溫來省電，可將冷氣風量設為自動模式，再搭配電風扇或循環扇，幫助室內空氣對流，提高冷房效果並達到省電目的。亦提供了6個方法，讓大家使用冷氣時慳電又慳錢：

夏日6招慳電又慳錢

1.冷氣溫度設定攝氏26至28 + 開循環扇

2.冰箱不放超過7-8分滿

3.電鍋不長時間保溫

4.儲熱式電熱水器可加裝定時器

5.夏天熱水喝得少用快煮壺取代電熱水瓶

6.有待機功能電器長時間不用要切斷電源

資料來源：台灣電力公司