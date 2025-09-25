健康謬誤 │ 48歲婦狂食芝麻糊養髮反致脂肪肝、白髮激增，營養師推介1款護肝養髮飲品

養髮不成反吃出病！一名48歲婦人每個月花重金保養頭髮，吃黑芝麻糊、飲蜂蜜水，結果卻導致白髮冒出，甚至患上中度脂肪肝！營養師指出關鍵原因，並進行一項飲食調整後，婦人病情大幅改善。

台灣營養師趙函穎在《健康2.0》節目上分享個案：一位48歲婦人月花萬元台幣進行頭髮保養，還會透過飲食來養髮，吃多種對頭髮有益的食材，例如黑芝麻糊、蜂蜜水、蜂王乳；但該名婦人的白髮卻開始陸續冒出。

營養師檢視婦人的體檢報告，發現她身高155公分、體重48公斤，三酸甘油脂卻高達250mg/dL，遠超過建議值150mg/dL以下，甚至還罹患中度脂肪肝。而身體在脂肪過多的情況下，會造成體內慢性發炎，進而導致婦人白髮增生。

黑芝麻糊蜂蜜水超高糖 轉飲1飲品護肝養髮

趙函穎指出，患者平時進食的黑芝麻糊、蜂蜜水，都是高糖分食物，因此為她調整飲食中的高糖分比例，別再吃含糖的黑芝麻糊和蜂蜜水，換成飲一杯豆漿燕麥。半年後，患者的頭髮、身體狀況都有所改善。

對此飲食調整的顯著功效，趙函穎解釋指，豆漿裏的植物性蛋白質在臨床營養上有助於護肝，其不含膽固醇同時能護心血管。燕麥則含有β-葡聚醣，有助穩定血糖，在睡前溫熱地飲用一杯，既能護肝也能養髮。

9種營養素及食物養出黑髮

1.B12

作用：維持頭皮烏黑髮好循環

推薦食物：蜆、海苔、蠔、芝士

2.生物素

作用：活化黑色素細胞

推薦食物：熟雞蛋、豬肝、蘑菇

注意：生雞蛋含有抗生物素蛋白avidin 會阻礙人體對生物素(Biotin)的利用與吸收，因此切記煮熟再吃。

3.葉酸

作用：供給毛囊營養

推薦食物：菠菜、青花菜、黑豆

4.維他命C

作用：頭皮減壓抗氧化

推薦食物：番石榴、奇異果、甜柿

5.優良蛋白質

作用：頭皮充足營養

推薦食物：雞蛋、牛奶、黃豆

6.銅

作用：黑色素生成的必要原料

推薦食物：蠔、75%黑巧克力

7.鈣

作用：影響黑色素生成

推薦食物：羽衣甘藍、豆乾

8.鋅

作用：協助體內多種酵素作用並且幫助黑色素的產生

推薦食物：蝦、南瓜籽

9.鐵

作用：幫助氧氣運送至頭皮毛囊促進頭髮健康生長

推薦食物：鵝肉、紅莧菜

資料來源：營養師程涵宇

同場加映：8種營養素逆轉脂肪肝

1.抗氧化蔬果(維他命A)

紅蘿蔔、番薯、黑豆、菠菜、通菜、芒果、哈密瓜、木瓜

2.抗氧化蔬果(維他命B)

深綠色蔬菜、堅果、乳製品、蘆筍、菠菜、香蕉、葡萄、蝦、生蠔

3.抗氧化蔬果(維他命C)

番石榴、奇異果

4.抗氧化蔬果(維他命E、Omega-9)

葵花籽油、苦茶油、橄欖油、牛油果

5.優質蛋白質

豆腐、豆乾、黃豆製品、瘦肉

6.藻褐素

藻褐類的海帶及昆布

含有豐富水溶性膳食纖維，當中的藻褐素（Fucoxanthin)可促進脂肪代謝，提升代謝功能，降低胰島素抗性，所以能避免脂肪囤積在肝臟並形成脂肪肝。

7.具解毒功能植物營養素

西蘭花、椰菜花、椰菜、白菜

8.抗炎抗氧化食材

蘆筍、橄欖菜、小唐菜、冬茹、蘑菇

茄子、葡萄(花青素)

番茄、南瓜(茄紅素)

資料來源：營養師余朱青