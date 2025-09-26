地獄廚神Gordon Ramsay患皮膚癌，發現1部位異常，呼籲做好防曬保護

注意防曬！英國頂級名廚、外號「地獄廚神」的戈登拉姆齊（Gordon Ramsay），近日驚爆患癌，表示身體一個部位出現異常，經檢查確診是基底細胞癌；更公開術後疤痕，呼籲民衆要做好防曬。

戈登在8月30日突然於社交平台發文，自爆罹患皮膚癌，並已接受手術切除癌細胞。手術十分順利，之後他在好好休養，並曬出耳下的手術疤痕照片，可見縫線與紗布貼面。除了感謝醫護團隊專業迅速處理，戈登亦在社交平台親自回應外界關注，更幽默澄清：「這不是拉皮手術，如果是我會要求退費！」。

戈登拉姆齊是英國頂級名廚、外號「地獄廚神」。

戈登透露早前發現臉部下顎位置出現異常。

揭1部位現異常



戈登透露，原來他早前發現臉部下顎位置出現異常，經醫生檢查確診是基底細胞癌，隨即接受了手術治理。外媒報導稱，戈登所患的是常見的「基底細胞癌」，屬於非黑色素瘤類皮膚癌，多發生在長期曝曬的部位，例如臉部、頭頸及耳朵。雖然擴散風險低，但仍需正視與治療。

而戈登在手術後復原很快，又呼籲民衆別忽視防曬的重要性，外出時要做好保護措施。外媒稱讚，戈登由廚房到鏡頭前都極度活躍，這次以自身經歷推動社會大衆防曬意識，展現其影響力，獲得不少網民的支持與鼓勵。

根據癌症基金會資料，基體細胞癌 （Basal cell carcinoma, BCC）是最常見的皮膚癌， 臨床上有60%的皮膚癌都屬於此類型。患者通常在四十歲以上。患部通常是在被陽光曝曬的地方，如頭、頸和身體上半部，也有在手臂和腿部。顏色可能是紅的或淺色。BCC成長得很慢，通常不會擴散。但若不接受治療，BCC可能深入皮膚的深層，損害附近的皮膚，使得治療困難，增加皮膚癌復發的機率。

戈登在術後積極復原，又親身呼籲民衆別忽視防曬的重要性。

5字口訣自測皮膚癌

皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查：

可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。

陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性；但最好還是抽組織化驗。

ABCDE 法則

Asymmetry 不對稱

痣的左右兩邊不對稱

Border 邊緣

周邊參差不齊，呈不規則齒狀或邊緣

Colour 顏色

痣的各部分颜色深淺不一

Diameter 直徑

直徑超過6毫米以上

Elevating 增大

大小、形狀和顏色有變化

資料來源：皮膚科專科醫生陳厚毅