腎衰竭警號│醫生揭8成洗腎病人患1種病，5大傷腎食物、10大傷腎惡習

腎病很多時是無徵兆的。腎功能衰竭可影響身體所有器官的運作，當發展至末期腎衰竭（Renal Failure），若沒有透過治療或腎臟移植，則可致命。現時本港有10,000多名末期腎衰竭病者。有台灣醫生指出，造成慢性腎衰竭的主要原因其實在於三高，亦即高血壓、高血糖及高血脂（高膽固醇），並盤點5大傷腎的「包餡食物」，其中港人愛吃的水餃及鍋貼亦有上榜。

綜合台媒報道，當地腎臟醫學會《2021腎病年報》曾推估洗腎人數突破9萬人，且有逐年遞增的趨勢。由於腎病初期症狀並不明顯，患者容易在不自知的情況下演變成末期腎病，甚至因此危害性命。衛福部彰化醫院副院長、腎臟科醫生陳殷正在接受媒體訪問時就指出，除了肥胖、吸煙及不當使用藥物等因素之外，與腎病最相關的風險因素便是三高；根據2022年台灣腎病年報，有近8成洗腎患者在洗腎前一年罹患高血壓，另有4成罹患糖尿病，3成罹患高血脂。

腎臟科醫生洪永祥在其個人Facebook專頁發文，表示造成慢性腎衰竭的最常見原因正是高血壓、糖尿病及高血脂等，這些代謝症候群相關疾病會破壞腎臟功能，造成腎臟細胞損傷，無法有效清除體內代謝廢物及水分。

5大「傷腎魔王食物」

而在飲食方面，他就指出高油、高鹽、高糖、高熱量的食物往往是「傷腎大魔王」，並特別提到包餡食物的危害，直言澱粉與五花肉皆為高熱量食物，「當澱粉緊密包著五花肉，一點油脂都不漏掉，完全吃進肚就超級傷腎。」

洪永祥列出以下5種高危的包餡食物，表示自己在門診時經常遇到一些患者，在吃了這些食物後腎功能大幅往下掉。

5大高熱量包餡食物



第5名：胡椒餅

第4名：鮮肉餛飩湯

第3名：水餃

第2名：小籠包

第1名：鍋貼



資料來源：台灣腎臟科醫生洪永祥

他最後提醒市民，平時應盡量少吃上述5種包餡食物，並且可以多吃一些燙青菜，增加膳食纖維，減少飽和油脂與熱量的攝取。

早期腎病5大先兆

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體5大轉變：

1. 雙足或腳踝關節或雙腿腫脹

2. 血壓升高、頭暈

3. 食慾變差、噁心、嘔吐

4. 疲勞、乏力

5. 容易骨折和骨痛



資料來源：北京中醫藥大學東方學院肾病科主任 蔡倩

7類高危群組人士

除了留意表徵，她亦建議可以留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

1. 有腎病家族史

2. 糖尿病患者

● 體內長期處於高血糖的環境

● 容易損害肝臟

● 誘發腎病導致腎衰竭

3. 高血壓患者

● 血管會逐漸失去彈性，腎臟供血受影響

4. 腎結石患者

● 輸尿管堵塞導致尿流排除不暢，導致梗阻性腎病

5. 痛風患者

● 經常服用止痛藥和腎結石，導致藥物性腎病和梗阻性腎病

6. 有濫藥習慣人士

7. 不良生活習慣人士

資料來源：北京中醫藥大學東方學院肾病科主任 蔡倩

10大傷腎惡習

台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

第10名：錯誤使用飲水容器

第9名：錯誤進補和保健品

第8名：久坐不運動

第7名：憋尿

第6名：飲料／零食／加工食品

第5名：部分藥物影響濫用成藥

第4名：高度壓力及捱夜

第3名：吸煙及空氣污染（PM2.5）

第2名：高油鹽糖飲食

第1名：未有補充足夠水分

資料來源：腎臟科醫生洪永祥