腎臟健康驚號 │ 常吃10大超加工食品恐傷腎+5字口訣助你自我檢查

都市人生活節奏急促，加上不良飲食習慣，正悄悄損害腎臟健康。台灣腎臟專科醫生洪永祥指出，長期大量攝取「10類食品」，不僅可能危害心血管，還容易導致肥胖和代謝症候群，影響腎臟健康。

腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁分享，門診中常見腎功能異常的患者，其檢驗報告多項指標不合格，而這些患者大多三餐依賴「超加工食品」（Ultra-Processed Foods, UPFs）。當他們減少攝取這類食物後，僅3個月時間，血糖、血壓、血脂肪、尿酸、腎功能及蛋白尿等數值均有明顯改善。

洪永祥引述研究指出，根據《Frontiers in Nutrition》期刊於2024年發表的統合分析，攝取最多超加工食品的人，罹患慢性腎臟病（CKD）的風險比攝取最少者高出約18%；每增加10%的攝取比例，腎病風險也隨之上升約7%。這代表飲食中若超加工食品比例愈高，腎臟壓力就愈大。

高鹽與無機磷 成腎臟「隱形殺手」

洪永祥解釋，超加工食品的主要問題之一在於高鹽分。大量的鈉會導致血壓上升，而高血壓正是慢性腎臟病發生與惡化的關鍵因素。此外，這類食品常添加無機磷（phosphate additives），其吸收率高達90%，遠超過天然食物中的有機磷。過量攝取會導致血磷升高、鈣磷代謝失衡，進一步刺激副甲狀腺激素上升，造成腎臟損害與血管鈣化。

不僅如此，超加工食品普遍營養價值低，熱量高且缺乏膳食纖維，同時含大量糖分和飽和脂肪，容易導致肥胖、糖尿病及代謝症候群，這些都是慢性腎臟病的重要誘因。另外，防腐劑、乳化劑、人工甜味劑等人工添加物，也可能對腎臟產生直接或間接的毒性，久而久之，就會提早衰竭。

10大常見傷腎超加工食品

洪永祥列出日常生活中最常見的10類超加工食品，它們看似平常，卻是腎臟健康的「隱形殺手」，提醒大眾留意：

1. 即食麵：即食麵的調味包鈉含量極高，還可能含有磷酸鹽作為調味或防腐劑。經常食用，不僅血壓上升，也讓腎臟長期過勞。

2. 加工肉類：如香腸、火腿、熱狗等，常含亞硝酸鹽、高鈉與添加磷，研究顯示其攝取量與慢性腎臟病風險呈正相關。

3. 手搖飲與含糖飲料：珍珠奶茶、果汁飲料等含糖量驚人，會提升糖尿病與代謝症候群風險，進而傷害腎臟。

4. 薯片與餅乾：這類零食鹽分高、熱量高，且缺乏纖維與營養，長期食用會加劇高血壓與腎臟負擔。

5. 罐頭食品：雖方便保存，但通常調味多半鹽分高，部分還含有磷酸鹽，對腎功能不佳者尤其不利。

6. 速食與炸物：高脂、重鹹的典型超加工食品，與腎功能下降有密切關聯。

7. 加工乳製品與奶精飲料：如三合一咖啡、調味乳等，常含奶精、糖漿或其他加工乳成分，以及添加磷，糖分也偏高。

8. 調味粉與即溶湯包：這類產品多含高鈉與添加劑，經常食用會大幅增加腎臟負擔。

9. 工廠製蛋糕與糕點：這些蛋糕多半含大量糖分、奶油與氫化油脂，不僅傷心傷血管，也會誘發肥胖與代謝症候群間接影響腎臟健康。

10. 人工甜味飲料或「低糖」飲品：有些人以為喝「無糖可樂」或「低糖飲品」就比較健康，但其實這些人工甜味劑飲料仍屬超加工食品，長期食用對腎臟構成風險。

5字口訣自測腎功能

台灣家庭醫學科醫生陳怡廷在台北市立聯合醫院網站撰文，指出腎病初期一般來說沒有症狀，當發現身體出現異常，如疲倦、水腫和食慾不振等情況，往往發現患病時已屬中晚期。

透過抽血檢查腎絲球過濾率和尿液檢查尿蛋白，陳怡廷建議5字口訣：「泡、水、高、貧、倦」，讓大眾自測腎功能：

5字口訣自測腎功能

1. 泡（泡泡尿）

• 腎絲球過濾功能受損，形成持久性和不易消散的泡泡尿。

2.水（水腫）

• 腎臟無法排出多餘水分，導致下肢或眼皮水腫。

3. 高（高血壓 ）

• 體液平衡與內分泌失調，易引發高血壓並加重腎臟損傷。

4.貧（貧血）

• 紅血球的生成作用受損，導致貧血、臉色蒼白和易氣喘。

5. 倦（疲倦）

• 電解質失衡與毒素累積，使人感到疲倦和無力。

資料來源：家庭醫學科醫生 陳怡廷

8大高危險族群

另外，有8大高危人士要留意，容易患上慢性腎病：

● 糖尿病患者

● 高血壓患者

● 痛風患者

● 65歲以上長者

● 長期服用止痛藥者

● 有家族病史者

● 吸煙者

● 代謝症候群患者

資料來源：家庭醫學科醫生 陳怡廷