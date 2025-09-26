名人情緒健康 │ 35歲林欣彤凌晨直播神情恐慌求救：認住呢個係殺人兇手

於2010年《超級巨聲2》奪冠出道、現年35歲林欣彤（Mag），在本月24日凌晨突然開IG進行直播，一臉恐慌的她更用發抖的聲線向在收看的觀眾求救，同時又影著一名男子，並表示認住呢個係殺人兇手！

林欣彤（Mag）突然於9月24日凌晨在Instagram開直播，背景疑似在海外醫院，片首一開始她已非常驚慌，並用抖震聲線表示：

我喺靈裏面我聽到佢做緊乜㗎。得返我哋兩個人知道！

正當觀眾不明所以時，她又將鏡頭影住一名留有鬍子的男子，並大叫道：

得番我哋兩個人知道，總之呢段片你哋save咗佢！呢段片你哋save咗佢！如果有咩事，我死咗唔緊要，我死咗唔緊要，你認住呢個（鬍鬚男）係殺人兇手！認住佢呀！認住邊個係殺人兇手，認住佢呀，佢想殺死我呀… 佢想殺死我呀… 佢想殺死我呀…

片中亦同時傳來另一把女聲輕問「What are you doing?」，然後有一把男聲則表示：

calm down, calm down,OK呀！

惟影片未有交代疑團，便突然中止，但許多觀眾均十分擔憂Mag的情況及個人安全。而林欣彤的經理人接受傳媒訪問時則證實林欣彤身在英國，並強調她本人並無受人生威脅，又透露Mag情緒激動原因是因受天氣所阻，未能上機回港有關。

現年35歲林欣彤（Mag）於2010年《超級巨聲2》奪冠出道。

曾患抑鬱食足10年藥



林欣彤走過不少高低起跌，曾患抑鬱症和失聲的她，身心都受過困擾。不過，2023年她曾於IG 發文透露喜訊指自己已經康復，而且戒甩10年情緒藥：

我終於徹底擺脫情緒病藥了，好像有差不多十年了，處於黑暗，已經很久很久，一直只靠暗弱的一點光生存，直到那一點光都消失了，絕望了嗎？我已盡全力了，是我不值得上天眷顧嗎？

抑鬱症屬腦部疾病

對於抑鬱症，青山醫院精神健康學院指出，這是一種腦部疾病，患者多數在生活上面對極大精神壓力，使他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、自信心低落以至有自殺念頭等。要有效醫治抑鬱症，最重要是減低生活中的壓力，以及促進大腦受損部位的修復。在這方面，心理治療及抗抑鬱藥都是有效方法。

5 大抑鬱症成因

1.遺傳因素

若果家族成員中布人曾經患上抑鬱症，其他成員患抑鬱症的機會相對較高。

2.生理因素

例如荷爾蒙轉變，甲狀腺分泌失調，或者更年期、睡眠狀況、中風、柏金遜症、酗酒、濫用藥物等。

3.童年經歷

童年曾經歷創傷、身體或心理上的虐待，或在成長階段沒有學會面對困難的正面方法。

4.心理因素

例如：自我形象低落，完美主義等性格。

5.環境因素

壓力及生活事件，例如有親人離世，感情問題，被解僱，出現財政困難，或者學業和工作壓力等；缺乏親友支援，經常獨處的人士，較容易出現抑鬱。

3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐怕會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

1.持續廣泛情緒低落

2.生活失去動力

3.經常感到疲倦

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪