打風暴雨後易感染類鼻疽，致命率達5成！10大病徵+7招預防方法

颱風樺加沙過後，恐提高感染傳染病風險。本港衞生防護中心23日表示，在颱風或惡劣天氣後易染1類傳染病，可致腦膜炎、肺炎、敗血症等嚴重併發症，致死率更高達50%，呼籲市民提高警覺，預防感染。

颱風或暴雨後易感染傳染病

本港衞生防護中心於23日發布公告，因應近期本港受颱風以及連日暴雨影響，呼籲市民在惡劣天氣下提高警覺，保持個人及環境衞生，預防感染類鼻疽（Melioidosis），並特別提醒高風險群組，包括長者及長期病患者，在颱風或暴雨後應避免接觸土壤或泥水，減低感染風險。

衞生防護中心指，類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。2024年共錄得23宗類鼻疽個案；截至今年9月18日，則錄得10宗類鼻疽個案，當中今個月新增兩宗個案。

根據海外文獻和本地數據，在颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令感染個案於颱風或暴雨後較常出現。

類鼻疽10大病徵

據本港衞生防護中心資料顯示，類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病。類鼻疽伯克氏菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。人類可能通過接觸受污染的土壤和水源（尤其是經皮膚損傷／傷口）、吸入受污染的微塵／水滴和飲用受污染的水而受到感染。長期病患者及免疫力弱人士有較大機會受感染。

中心指，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但可以透過接觸患者的血液或體液而傳播。潛伏期通常為1至4周，但可以介乎1天至數年。常見的臨牀特徵或症狀視乎感染部位包括：

咳嗽咳血

局部淋巴結腫大

皮膚膿腫

發燒頭痛

局部痛楚或腫脹

潰瘍胸痛

肺炎

腦膜腦炎

敗血症

慢性化膿性感染

資料來源：衞生防護中心

中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。

7招預防感染類鼻疽

至於治療方面，類鼻疽可以用抗生素治療，而一些慢性感染可能需要較長期的治理。類鼻疽的整體死亡率約為20%-50％。惟現時沒有針對類鼻疽的預防疫苗，衞生防護中心建議市民應採取以下措施預防感染：

避免接觸受污染的士壤

有機會接觸士壤或泥水時，穿著適當的防護衣物

接觸受污染的水或窿壤後進行清洗或淋浴

盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋

接觸士壤和進行園藝活動後用肥皂和水洗手

注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水

避免接觸可能受污染的水源，可減低受感染的風險



資料來源：衞生防護中心

最後，中心亦提醒，在可行的情況下，颱風和暴風雨期間應留在室內，避免前往可能發生水浸的地區，也不要涉水或接觸泥水和泥土。 此外，高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。如不能避免曝露於該環境，高風險人士應佩戴外科口罩、手套，並穿上水靴。