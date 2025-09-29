職場凌霸 │ 蘇施黃被揭職場惡行：掟鉸剪失控、癌症後性情大變引熱議

50歲商台DJ泰山（原名曾匡民）早前公開患前列腺癌4期，接受訪問時大談當年入行經歷，被蘇施黃職場欺凌8年。在泰山離開商台後，由黎榮業（Tristan）與蘇施黃合作，Tristan在日前現身YouTube頻道節目《娛樂好好玩》時，又大爆蘇施黃調教新人時的霸道惡行。

該名接手主持的前商台DJ黎榮業（Tristan）近日接受由吳家樂、鄧兆尊、謝遜主持的YouTube頻道節目《娛樂好好玩》訪問，談到當年在泰山離開商台後由他與蘇施黃合作，坦言第一日返工已知有機會拍著蘇施黃，而對方會在試驗新人反應時爆粗鬧人。

蘇施黃職場失控掟嘢：試過扔鉸剪



Tristan爆料稱，蘇施黃鬧人是睇心情，更是不分男女、嘉賓都會鬧，但甚少人駁嘴。又解釋泰山被「兜口兜面掟筆彈稿」，由於會將宣傳稿放枱面，如果蘇施黃覺得不滿意，就會飛紙掟嘢，更甚就會掟筆：

見乜扔乜。我嗰時試過扔鉸剪。

但Tristan表示幸好未有被對方鬧到喊，但生氣就少不免，「一開始會覺得點解咁小嘅嘢，有時要睇佢嘅脾氣。」。

蘇施黃「一言堂」不接受反對意見



主持吳家樂提問，新人被安排招呼「太后」蘇施黃時可否拒絕，Tristan就坦言當初被安排入組時沒有太多想法，指每個人都形容蘇施黃好恐怖，但他自己仍是「細路哥」，未見識過咩叫恐怖嘅嘢：「咁冇㗎！呢組死亡組嚟㗎！」。

Tristan更曾試過與蘇施黃在意見上分歧，但對方「一言堂」強制熄佢咪：

有一次好反對佢，當日題目「分咗手做唔做到朋友」，呢個好個人意見，咁我就分咗手可以做朋友，佢覺得分咗手唔可以做朋友，開緊咪嘅，佢話「你識啲咩！」，唔畀我再出聲，即刻拎開我支咪。我係禁言，我係唔開心嘅。

癌症後性情大變



蘇施黃曾在2005年罹患乳癌，2022年10月又確診大腸癌第三期，需進行手術切除腫瘤。Tristan與蘇施黃合作七年，坦言自己算好彩，原因在接手時刻是對方生完癌，「最燥底嘅時候過晒」，並形容蘇施黃變成了「溫和咗嘅羊」。

不過，蘇施黃仍是會燥底：

有時睇心情，feel到佢唔對路呢，真係會無厘啦更都搵嘢鬧，你無做錯嘢都會鬧嘅。

Tristan惟有自我調節，因知對方性格，加上每日只相處兩小時，事後自行消化這些脾氣就可以。