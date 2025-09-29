醫生揭4款潔面產品傷皮膚，長期用恐誘發痤瘡早衰！

卸妝卸得不乾淨，可能後患無窮。有皮膚科醫生指自己不會使用4種常見潔面產品，皆因這些產品不但未能完整卸妝，甚至會在摩擦期間會傷害皮膚屏障，增加細紋和出現紅腫。

核桃殼磨砂膏：磨砂膏的顆粒太粗糙傷皮膚

核桃殼磨砂膏據《Daily Mail》報道，英國皮膚科顧問醫生Dr. Sina Ghadiri指出，核桃殼磨砂膏的顆粒過於粗糙，會在皮膚表面造成微小撕裂，破壞鎖水屏障並加劇發炎，尤其不適合「痘痘肌」或敏感肌。他建議改用含AHA（果酸）或BHA（水楊酸）的化學性去角質產品，既能平滑肌膚又避免物理性傷害。

4 款傷皮膚常見潔面產品

核桃殼磨砂膏

✖ 顆粒過於粗糙會在皮膚表面造成微小撕裂

✖ 破壞鎖水屏障並加劇發炎

✖ 不適合「痘痘肌」或敏感肌

☑建議改用含AHA(果酸)或BHA(水楊酸)的化學性去角質產品

☑能平滑肌膚又避免物理性傷害

手提潔面刷

✖ 機械性摩擦易導致過度去角質

✖ 使敏感肌更紅腫

✖ 誘發酒渣鼻與痤瘡

☑建議日常清潔只需指尖配合溫和潔面產品

黑頭貼

✖ 撕扯過程會破壞皮膚屏障

✖ 可能導致微血管破裂

✖ 無法預防黑頭再生

☑推薦使用水楊酸產品

☑能深入毛孔溶解污垢

卸妝濕紙巾

✖ 含刺激性酒精

✖ 反覆摩擦易加速眼周等敏感部位老化

✖ 殘留彩妝更可能堵塞毛孔

☑建議應耐心使用溫和卸妝油或凝膠

☑以輕柔按摩徹底清潔

☑避免貪快傷害肌膚

資料來源：皮膚科醫生 Dr.Sina Ghadiri

過度摩擦 引發酒渣鼻與痤瘡

許多人誤以為潔面刷能深層清潔，但Dr. Sina Ghadiri警告，其機械性摩擦易導致過度去角質，使敏感肌更紅腫，甚至誘發酒渣鼻與痤瘡。他強調日常清潔只需指尖配合溫和潔面產品，即可達到安全有效的清潔效果。

撕扯損微血管 水楊酸溶解黑頭更治本

黑頭貼雖能帶來瞬間清除的快感，但撕扯過程會破壞皮膚屏障，可能導致微血管破裂且無法預防黑頭再生。Dr. Sina Ghadiri推薦使用水楊酸產品，能深入毛孔溶解污垢，從根源改善黑頭問題。

含酒精刺激 卸妝油溫和徹底

卸妝濕紙巾常含刺激性酒精，且反覆摩擦易加速眼周等敏感部位老化，殘留彩妝更可能堵塞毛孔。醫生建議應耐心使用溫和卸妝油或凝膠，以輕柔按摩徹底清潔，避免貪快傷害肌膚。

護膚首重保護屏障 避免「有效但傷膚」陷阱

Dr. Sina Ghadiri強調，許多產品雖標榜立即效果，卻以損傷皮膚屏障為代價，長期恐導致敏感、泛紅與早衰。他呼籲消費者選擇經科學實證的溫和成分，並重視正確清潔程序，而非追求快速卻有害的護膚方式。

日雜《LDK》14款平價洗面奶推薦名單（由低至高評分排列）

等級 B

Shiseieo SENKA 洗顏專科

Perfect Whip Premium Beauty Foam Clear 120g

清潔力：3

可用性：3

性價比：2

成分：3

綜合評分：2.8

售價：約$37

matsuyama 松山油脂 保濕潔而膏 110g

清潔力：4.25

可用性：3

性價比：2

成分：3.5

綜合評分：3.4

售價：約$61

NIVEA Clear Beauty 2WAY Beauty Facial Cleanser 120g

清潔力：4.53

可用性：3

性價比：2

成分：3

綜合評分：3.4

售價：約$40

Standard Products CLAY SOAP 100g

清潔力：4.5

可用性：2

性價比：3

成分：3.5

綜合評分：3.5

售價：約$30

Mitea ORGANIC Aqus Serum Wash 100g

清潔力：5

可用性：2

性價比：2

成分：3.5

綜合評分：3.5

售價：約$64

COW BRAND 無添加保濕潔面乳 110g

清潔力：4.75

可用性：2

性價比：3

成分：3.5

綜合評分：3.6

售價：約$19

naive 桃葉莘取物洗面乳 130g

清潔力：4

可用性：3

性價比：4

成分：3

綜合評分：3.6

售價：約$13

ROSETTE 米糠洗面乳 120g

清潔力：4

可用性：4

性價比：3

成分：3

綜合評分：3.6

售價：約$28

等級 A

Karada Welcia 親膚泥炭洗面膏 120g

清潔力：5

可用性：3

性價比：2

成分：4

綜合評分：3.8

售價：約$52

ORBIS SHOT PLUS Clear Boost Wash 100g

清潔力：5

可用性：3

性價比：3

成分：3

綜合評分：3.8

售價：約$54

dotbye 草莓毛孔潔面乳(白色) 120g

清潔力：4.5

可用性：4

性價比：3

成分：3.5

綜合評分：3.9

售價：約$32

TOPVALU 保濕潔面乳 195g

清潔力：4

可用性：3

性價比：5

成分：3.5

綜合評分：3.9

售價：約$18

matsukiyo 松本清 竹炭洗而乳 150g

清潔力：5

可用性：3

性價比：4

成分：3.5

綜合評分：4.1

售價：約$24

Dove 多芬 深層純淨洗面乳 130g

清潔力：5

可用性：3

性價比：4

成分：3.5

綜合評分：4.1

售價：約$12

資料來源：《LDK》