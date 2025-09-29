醫生揭4款潔面產品傷皮膚，長期用恐誘發痤瘡早衰！

歡迎回來

　　卸妝卸得不乾淨，可能後患無窮。有皮膚科醫生指自己不會使用4種常見潔面產品，皆因這些產品不但未能完整卸妝，甚至會在摩擦期間會傷害皮膚屏障，增加細紋和出現紅腫。

 

核桃殼磨砂膏：磨砂膏的顆粒太粗糙傷皮膚

 

　　核桃殼磨砂膏據《Daily Mail》報道，英國皮膚科顧問醫生Dr. Sina Ghadiri指出，核桃殼磨砂膏的顆粒過於粗糙，會在皮膚表面造成微小撕裂，破壞鎖水屏障並加劇發炎，尤其不適合「痘痘肌」或敏感肌。他建議改用含AHA（果酸）或BHA（水楊酸）的化學性去角質產品，既能平滑肌膚又避免物理性傷害。

 

4 款傷皮膚常見潔面產品

 

核桃殼磨砂膏

✖ 顆粒過於粗糙會在皮膚表面造成微小撕裂
✖ 破壞鎖水屏障並加劇發炎
✖ 不適合「痘痘肌」或敏感肌

☑建議改用含AHA(果酸)或BHA(水楊酸)的化學性去角質產品
☑能平滑肌膚又避免物理性傷害

 

手提潔面刷

✖ 機械性摩擦易導致過度去角質
✖ 使敏感肌更紅腫
✖ 誘發酒渣鼻與痤瘡

☑建議日常清潔只需指尖配合溫和潔面產品

 

黑頭貼

✖ 撕扯過程會破壞皮膚屏障
✖ 可能導致微血管破裂
✖ 無法預防黑頭再生

☑推薦使用水楊酸產品
☑能深入毛孔溶解污垢

 

卸妝濕紙巾

✖ 含刺激性酒精
✖ 反覆摩擦易加速眼周等敏感部位老化
✖ 殘留彩妝更可能堵塞毛孔

☑建議應耐心使用溫和卸妝油或凝膠
☑以輕柔按摩徹底清潔
☑避免貪快傷害肌膚

資料來源：皮膚科醫生　Dr.Sina Ghadiri

 

過度摩擦 引發酒渣鼻與痤瘡

 

　　許多人誤以為潔面刷能深層清潔，但Dr. Sina Ghadiri警告，其機械性摩擦易導致過度去角質，使敏感肌更紅腫，甚至誘發酒渣鼻與痤瘡。他強調日常清潔只需指尖配合溫和潔面產品，即可達到安全有效的清潔效果。

 

撕扯損微血管 水楊酸溶解黑頭更治本

黑頭貼雖能帶來瞬間清除的快感，但撕扯過程會破壞皮膚屏障，可能導致微血管破裂且無法預防黑頭再生。Dr. Sina Ghadiri推薦使用水楊酸產品，能深入毛孔溶解污垢，從根源改善黑頭問題。

 

含酒精刺激 卸妝油溫和徹底

卸妝濕紙巾常含刺激性酒精，且反覆摩擦易加速眼周等敏感部位老化，殘留彩妝更可能堵塞毛孔。醫生建議應耐心使用溫和卸妝油或凝膠，以輕柔按摩徹底清潔，避免貪快傷害肌膚。

 

護膚首重保護屏障 避免「有效但傷膚」陷阱

Dr. Sina Ghadiri強調，許多產品雖標榜立即效果，卻以損傷皮膚屏障為代價，長期恐導致敏感、泛紅與早衰。他呼籲消費者選擇經科學實證的溫和成分，並重視正確清潔程序，而非追求快速卻有害的護膚方式。

 

日雜《LDK》14款平價洗面奶推薦名單（由低至高評分排列）

 

等級 B

Shiseieo SENKA 洗顏專科 
Perfect Whip Premium Beauty Foam Clear 120g
清潔力：3
可用性：3
性價比：2
成分：3
綜合評分：2.8
售價：約$37

matsuyama 松山油脂 保濕潔而膏 110g
清潔力：4.25
可用性：3
性價比：2
成分：3.5
綜合評分：3.4
售價：約$61

NIVEA Clear Beauty 2WAY Beauty Facial Cleanser 120g
清潔力：4.53
可用性：3
性價比：2
成分：3
綜合評分：3.4
售價：約$40

Standard Products CLAY SOAP 100g
清潔力：4.5
可用性：2
性價比：3
成分：3.5
綜合評分：3.5
售價：約$30

Mitea ORGANIC Aqus Serum Wash 100g
清潔力：5
可用性：2
性價比：2
成分：3.5
綜合評分：3.5
售價：約$64

COW BRAND 無添加保濕潔面乳 110g
清潔力：4.75
可用性：2
性價比：3
成分：3.5
綜合評分：3.6
售價：約$19

naive 桃葉莘取物洗面乳 130g
清潔力：4
可用性：3
性價比：4
成分：3
綜合評分：3.6
售價：約$13

ROSETTE 米糠洗面乳 120g
清潔力：4
可用性：4
性價比：3
成分：3
綜合評分：3.6
售價：約$28

 

等級 A

Karada Welcia 親膚泥炭洗面膏 120g
清潔力：5
可用性：3
性價比：2
成分：4
綜合評分：3.8
售價：約$52

ORBIS SHOT PLUS Clear Boost Wash 100g
清潔力：5
可用性：3
性價比：3
成分：3
綜合評分：3.8
售價：約$54

dotbye 草莓毛孔潔面乳(白色) 120g
清潔力：4.5
可用性：4
性價比：3
成分：3.5
綜合評分：3.9
售價：約$32

TOPVALU 保濕潔面乳 195g
清潔力：4
可用性：3
性價比：5
成分：3.5
綜合評分：3.9
售價：約$18

matsukiyo 松本清 竹炭洗而乳 150g
清潔力：5
可用性：3
性價比：4
成分：3.5
綜合評分：4.1
售價：約$24

Dove 多芬 深層純淨洗面乳 130g
清潔力：5
可用性：3
性價比：4
成分：3.5
綜合評分：4.1
售價：約$12

資料來源：《LDK》

Tags:#皮膚護理#皮膚科醫生#潔面產品#卸妝#肌膚老化#核桃殼磨砂膏#機械性摩擦#化學性去角質#果酸#水楊酸#手提潔面刷#黑頭貼#卸妝濕紙巾#刺激性酒精#皮膚屏障#紅腫#酒渣鼻#痤瘡#敏感肌#Dr. Sina Ghadiri#Daily Mail#護膚#肌膚刺激#溫和成分#洗面奶#產品推薦#LDK
抑鬱症｜27歲女受連番打擊導致嚴重抑鬱，厭食症、胃萎縮，體重僅38.5磅
抑鬱症｜27歲女受連番打擊導致嚴重抑鬱，厭食症、胃萎縮，體重僅38.5磅

