醫生揭4款潔面產品傷皮膚，長期用恐誘發痤瘡早衰！
卸妝卸得不乾淨，可能後患無窮。有皮膚科醫生指自己不會使用4種常見潔面產品，皆因這些產品不但未能完整卸妝，甚至會在摩擦期間會傷害皮膚屏障，增加細紋和出現紅腫。
核桃殼磨砂膏：磨砂膏的顆粒太粗糙傷皮膚
核桃殼磨砂膏據《Daily Mail》報道，英國皮膚科顧問醫生Dr. Sina Ghadiri指出，核桃殼磨砂膏的顆粒過於粗糙，會在皮膚表面造成微小撕裂，破壞鎖水屏障並加劇發炎，尤其不適合「痘痘肌」或敏感肌。他建議改用含AHA（果酸）或BHA（水楊酸）的化學性去角質產品，既能平滑肌膚又避免物理性傷害。
4 款傷皮膚常見潔面產品
核桃殼磨砂膏
✖ 顆粒過於粗糙會在皮膚表面造成微小撕裂
✖ 破壞鎖水屏障並加劇發炎
✖ 不適合「痘痘肌」或敏感肌
☑建議改用含AHA(果酸)或BHA(水楊酸)的化學性去角質產品
☑能平滑肌膚又避免物理性傷害
手提潔面刷
✖ 機械性摩擦易導致過度去角質
✖ 使敏感肌更紅腫
✖ 誘發酒渣鼻與痤瘡
☑建議日常清潔只需指尖配合溫和潔面產品
黑頭貼
✖ 撕扯過程會破壞皮膚屏障
✖ 可能導致微血管破裂
✖ 無法預防黑頭再生
☑推薦使用水楊酸產品
☑能深入毛孔溶解污垢
卸妝濕紙巾
✖ 含刺激性酒精
✖ 反覆摩擦易加速眼周等敏感部位老化
✖ 殘留彩妝更可能堵塞毛孔
☑建議應耐心使用溫和卸妝油或凝膠
☑以輕柔按摩徹底清潔
☑避免貪快傷害肌膚
資料來源：皮膚科醫生 Dr.Sina Ghadiri
過度摩擦 引發酒渣鼻與痤瘡
許多人誤以為潔面刷能深層清潔，但Dr. Sina Ghadiri警告，其機械性摩擦易導致過度去角質，使敏感肌更紅腫，甚至誘發酒渣鼻與痤瘡。他強調日常清潔只需指尖配合溫和潔面產品，即可達到安全有效的清潔效果。
撕扯損微血管 水楊酸溶解黑頭更治本
黑頭貼雖能帶來瞬間清除的快感，但撕扯過程會破壞皮膚屏障，可能導致微血管破裂且無法預防黑頭再生。Dr. Sina Ghadiri推薦使用水楊酸產品，能深入毛孔溶解污垢，從根源改善黑頭問題。
含酒精刺激 卸妝油溫和徹底
卸妝濕紙巾常含刺激性酒精，且反覆摩擦易加速眼周等敏感部位老化，殘留彩妝更可能堵塞毛孔。醫生建議應耐心使用溫和卸妝油或凝膠，以輕柔按摩徹底清潔，避免貪快傷害肌膚。
護膚首重保護屏障 避免「有效但傷膚」陷阱
Dr. Sina Ghadiri強調，許多產品雖標榜立即效果，卻以損傷皮膚屏障為代價，長期恐導致敏感、泛紅與早衰。他呼籲消費者選擇經科學實證的溫和成分，並重視正確清潔程序，而非追求快速卻有害的護膚方式。
日雜《LDK》14款平價洗面奶推薦名單（由低至高評分排列）
等級 B
Shiseieo SENKA 洗顏專科
Perfect Whip Premium Beauty Foam Clear 120g
清潔力：3
可用性：3
性價比：2
成分：3
綜合評分：2.8
售價：約$37
matsuyama 松山油脂 保濕潔而膏 110g
清潔力：4.25
可用性：3
性價比：2
成分：3.5
綜合評分：3.4
售價：約$61
NIVEA Clear Beauty 2WAY Beauty Facial Cleanser 120g
清潔力：4.53
可用性：3
性價比：2
成分：3
綜合評分：3.4
售價：約$40
Standard Products CLAY SOAP 100g
清潔力：4.5
可用性：2
性價比：3
成分：3.5
綜合評分：3.5
售價：約$30
Mitea ORGANIC Aqus Serum Wash 100g
清潔力：5
可用性：2
性價比：2
成分：3.5
綜合評分：3.5
售價：約$64
COW BRAND 無添加保濕潔面乳 110g
清潔力：4.75
可用性：2
性價比：3
成分：3.5
綜合評分：3.6
售價：約$19
naive 桃葉莘取物洗面乳 130g
清潔力：4
可用性：3
性價比：4
成分：3
綜合評分：3.6
售價：約$13
ROSETTE 米糠洗面乳 120g
清潔力：4
可用性：4
性價比：3
成分：3
綜合評分：3.6
售價：約$28
等級 A
Karada Welcia 親膚泥炭洗面膏 120g
清潔力：5
可用性：3
性價比：2
成分：4
綜合評分：3.8
售價：約$52
ORBIS SHOT PLUS Clear Boost Wash 100g
清潔力：5
可用性：3
性價比：3
成分：3
綜合評分：3.8
售價：約$54
dotbye 草莓毛孔潔面乳(白色) 120g
清潔力：4.5
可用性：4
性價比：3
成分：3.5
綜合評分：3.9
售價：約$32
TOPVALU 保濕潔面乳 195g
清潔力：4
可用性：3
性價比：5
成分：3.5
綜合評分：3.9
售價：約$18
matsukiyo 松本清 竹炭洗而乳 150g
清潔力：5
可用性：3
性價比：4
成分：3.5
綜合評分：4.1
售價：約$24
Dove 多芬 深層純淨洗面乳 130g
清潔力：5
可用性：3
性價比：4
成分：3.5
綜合評分：4.1
售價：約$12
資料來源：《LDK》
