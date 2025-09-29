命局五行與健康密切關係｜中醫詳解 「用神」「忌神」，助診斷與制定全面治療方案

在中國傳統命理學中（如四柱八字學），「用神」和「忌神」是核心概念，它們用於分析命局的五行平衡，並推斷命主的性格、運勢、健康狀況等。收到讀者查詢，所以今期詳細解釋這兩個概念及其與健康的關係。

甚麼是用神？

在八字命理中，用神指的是能夠調和命局五行失衡的關鍵力量。命盤中的五行（金、木、水、火、土）若過旺或過弱，會導致命局失衡，從而影響人的運勢、健康及各方面發展。用神的選取目的是通過補充或克制某種五行，來達到平衡命局的作用。因此，用神可以看作是命局中的「救星」，對命主有利。

例如：

- 如果命局五行過於寒冷（水太多，缺火），則「火」被選為用神，因為火能驅寒、平衡命局。

- 如果命局五行過於炎熱（火太旺，缺水），則「水」成為用神，因為水能降火、調節熱量。

用神的選擇需要考慮命局的「強弱」與「寒暖燥濕」的綜合狀況，因此它直接關係到一個人的健康狀況。

甚麼是忌神？

忌神與用神相對，指的是加劇命局失衡的五行力量。若命局中某個五行已經過旺或過強，這個五行就會成為忌神。忌神的作用是讓命局更加失衡，對命主不利。

例如：

- 若命局火太旺，火便是忌神，再增加火則會令命局更燥熱，導致健康或運勢受損。

- 若命局水太多，水便是忌神，再增加水則會令命局更寒冷，對命主不利。

用神與健康的關係

八字中的五行與人體的健康有著密切的對應關係，各五行分別主導人體的不同部分：

- 木：主肝膽，與筋骨、神經系統相關。

- 火：主心臟、小腸，與血液循環、精神狀態相關。

- 土：主脾胃，與消化系統相關。

- 金：主肺、大腸，與呼吸系統、皮膚相關。

- 水：主腎、膀胱，與泌尿系統、生殖系統相關。

命局中用神的五行可以反映身體的「薄弱環節」，而是否需要補充用神的力量，往往會影響健康狀況。

用神為火：陽虛還是陽盛？

若命局的用神是「火」，這意味著命主的命局整體偏寒，可能水多、金多，或缺乏火的溫暖之氣。這種情況下：

- 命主的身體可能偏向「陽虛」，表現為手腳冰冷、血液循環差、面色蒼白、疲倦乏力等。

- 火屬陽，主溫暖，代表心臟和血液循環，因此，用神為火的人通常需要補充陽氣，通過飲食（如多吃溫熱性食物）或生活習慣（如避免受寒）來改善體質。

但需注意，若火過旺（即火為忌神），則命主可能出現「陽盛」的表現，如容易上火、心火過旺、失眠、口乾舌燥等。

用神為水：陰虛還是陰盛？

若命局的用神是「水」，這意味著命主的命局整體偏燥，可能火多、土多，或缺乏水的滋潤之氣。這種情況下：

- 命主的身體可能偏向「陰虛」，表現為口乾舌燥、皮膚乾燥、容易發熱、心煩失眠、尿少便秘等。

- 水屬陰，主潤澤，代表腎臟和泌尿系統，因此，用神為水的人通常需要補充陰氣，通過滋陰飲食（如多吃清涼滋潤的食物）或養陰生活方式（如避免熬夜）來改善體質。

若水過旺（即水為忌神），則命主可能出現「陰盛」的表現，如寒冷怕冷、四肢乏力、代謝低下等。

用神和忌神在命理中是平衡五行的關鍵，與命主的健康有著密切的關聯。用神為火的人，身體偏陽虛，需要補充溫暖之氣；用神為水的人，身體偏陰虛，需要補充滋潤之氣。但具體情況需綜合八字命局整體分析，不能單憑用神的屬性做絕對判斷。若要進一步了解自己的體質與健康建議，最好結合八字命盤與中醫體質辨證進行全面評估。

被訪者簡介



宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。