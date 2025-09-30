名人患癌｜34歲韓國男星車炫承驚爆患血癌，抗癌3個月發布剃光頭照：我會克服它

現年34歲的韓國男星車炫承憑參加Netflix戀愛節目《單身即地獄》爆紅，同時亦是宣美的御用舞者。惟近日他在社交平台上傳身穿病人服的光頭照，證實罹患血癌，消息震驚外界。

不煙不酒驚患血癌

車承炫於9月27日在個人IG上傳多張身穿病人服並剃了光頭的照片，分享病發過程。他指，今年6月初時被緊急送往急診室，診斷罹患血癌：

在此之前，我一直朝著夢想奔跑，通過了所有我想參與的作品最終試鏡。但白血病的診斷讓一切都戛然而止。

他坦言一開始難以接受患病一事，也無法跟任何人開口，每天生活都充斥著恐懼與混亂，「如今時間過去，我已經準備好坦然說出一切，我目前正在接受治療，每一天都安靜地奮戰著」，他還表示：

前路漫漫，但我會克服它。我的夢想和熱情依然存在，我堅持著，熱切地等待著再次站在舞台和鏡頭前的那一天。今天的我，仍在練習抱持希望。

消息發布後，網友紛紛留言為他加油，連「東方神起」昌珉、「KARA」奎利與知英、「2PM」玉澤演、「SISTAR」韶宥等一眾藝人都留言打氣。

化療31天曝光頭照



除了在IG公開病情，車承炫更在YouTube頻道上載影片，拍低住院31天抗癌化療的過程。從影片中可見，他在住院第18天開始掉髮，更親自用剃刀將頭髮剃光。

在抽血時，車承炫向護士感慨表示：「真的要常做健康檢查」，他表示：「因為身體狀態不好，去做了檢查，突然要我趕快去大醫院」。他又指，「我幾乎不喝酒，也戒煙一段時間了，但還是不知道為甚麼會突然變成這樣。」幸好，他依然沒有放棄，最後還堅強地說：「我一定會戰勝病魔！」

轉載自晴報