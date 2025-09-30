食物安全｜男女荃灣火鍋放題「又食又拎」 海鮮肥牛裝滿一袋 人贓並獲！附進食海產6大安全重點

荃灣一間火鍋放題店近日成為全城焦點，一對男女食客在「千海水產」用餐時，被店員發現將大量生猛海鮮、肥牛及即食麵等食材偷偷裝入自備環保袋，企圖帶離餐廳。整個過程被店員隨身攝錄機拍下，影片在網絡瘋傳後引發廣泛討論。

男女放題又食又拎 被CCTV目擊打包入環保袋人贓並獲

近日網上流出一段長約2分鐘影片，拍攝於荃灣廣場的「千海水產海鮮火鍋放題」，全程由店員胸前的隨身攝錄機拍攝事發經過。荃灣廣場的「千海水產海鮮火鍋放題」是一間主打即撈鮮活海鮮，顧客可以享用鮑魚、蝦、貝、蟹等生猛海鮮的火鍋店。從影片可見，一名男職員手持托盤走近二人餐桌，禮貌地詢問：「唔好意思啊，CCTV打電話落嚟，見到係咪唔覺意擺咗啲嘢食落個袋到？」。男女顧客起初未有承認，職員繼續溫和但堅定地勸喻：

麻煩攞返出嚟，因為睇住我做緊嘢，攞返出嚟就簡單啲，因為食物衞生啦始終都，食到全部可以喺度食。

男子隨後從身旁的黑色環保袋中取出一個裝滿海鮮的膠袋，該店員仍發現環保袋中仍有屬於餐廳的食材，於是再次要求男子交出環保袋中肥牛。男子一度辯稱「唔係嚟嘅」，但職員明確回應：

嗰啲牛肉應該係我公司，唔好意思，攞埋出嚟，仲有啲蝦呀盛，不如成盒攞出嚟好嗎？始終都要保障返顧客，食幾多唔緊要，我哋大把時間，但就唔可以攞走，因為張貼晒出嚟，麻煩晒。

在職員再三勸喻下，男子徒手從膠盒取出一大堆肥牛，雙手順勢摸臉和頭髮。他與同桌女士低聲交談幾句後，最終將整個環保袋交予職員。此舉令職員非常震驚，反問：「成袋呀？」。

職員隨即將食材全部取走，並放在枱面盤點，當中包括生蠔、蟹、魚片、蝦、肥牛及公仔麵等，當中生蝦仍生猛「扎扎跳」。該名職員對著對講機匯事件，「啱啱喺A49見到個客盜取比較多嘅食材拎走」，片段就此結束。

據了解，該對男女曾光顧該店2、3次，事發後他們結帳離開，未有就事件道歉，店方亦未報警處理。

發聲明強調著重食品安全 重視顧客私隱影片意外流出致歉

「千海水產」發聲明指，公司一向高度重視顧客的私隱權益，涉事影片僅為記錄事件經過以作內部培訓之用，絕非有意拍攝顧客，旨在提升員工的服務質素及應對突發情況的專業能力，絕無對外公開的意圖。對於影片意外流出的情況，公司深感遺憾，並已即時展開內部調查。該公司亦正以嚴謹的態度審視內部資料安全管理措施，以防止類似事件再次發生。

該公司稱，顧客的食品安全始終是該公司的首要考量。任何未經許可攜帶餐廳食材離開的行為，不僅違反店內規定，亦可能因欠缺適當的溫度控制或妥善包裝而增加食品安全的風險，對個人及他人健康構成潛在影響。基於對食品安全的專業責任，該公司一貫以溫和及尊重的態度作出勸導，以保障每位顧客都能享用安全、合規及衛生的食品。

該公司強調，衷心感謝各位顧客長期以來的信任與支持，將繼續堅守專業精神及以客為尊的經營理念，盡心竭力為每位顧客提供安心、優質及愉快的用餐體驗。

網民熱議事主行為肉酸 大讚職員專業

影片在社交平台引發廣泛迴響，不少網民批評涉事男女行為「肉酸到爆」、「好核突」，有人直指「咁大個人真係好無恥」。亦有網民揶揄「想拎去街市開檔？」有網民注意力落在男子在徒手拿出肥牛片後直接用手摸臉和頭髮，大呼嘔心和不衛生。

同時，不少網民稱讚該名男職員處理手法專業且有禮貌，在面對顧客不合作情況下仍保持客氣態度，沒有破口大罵。不過，也有部分網民關注影片來源與私隱問題，質疑「去你餐廳食嘢，原來會全程被監視」，更有人揚言「唔會再幫襯」。

火鍋6大安全貼士

無論是進食火鍋還是蒸氣火鍋，均需留意以下重點：

1. 禽肉、豬肉及牛肉清洗後，應切成薄片，會較易煮熟

2. 在整個進食過程中，要待湯汁徹底煮沸才把鍋內已徹底煮熟的

3. 每次加添水或湯汁後，應待水或湯汁沸騰後才再烹煮食物

4. 豬肉中心部分必須以攝氏75度或以上持續烹煮至少15秒

5. 如豬肉在烹調後仍有粉紅色肉汁流出，或中心部分呈紅色即代表未完全熟透

6. 享用火鍋時應使用2套筷子餐具，分別用來處理生熟食物，亦要避免將過多食物放在枱上以防交叉污染

資料來源：食物安全中心

貝類海產藏毒素重金屬

此外，食用海鮮亦要小心，尤其是貝類。食安中心早前曾提醒，無論打邊爐或享用海鮮蒸氣鍋，都應注意將帶子或扇貝的內臟去除，餘下之肉身（即閉殼肌）才適合食用。中心指出，帶子及扇貝都屬於濾食性雙殼類軟體動物，其生態環境及覓食習慣會令其體內積聚有害物質如貝類毒素、重金屬、微生物等，當中又以內臟部分情況最為明顯。

針對食用貝殼類海產，食安中心提出以下要點：

貝殼類海產清洗及食用貼士

1. 購買後應盡快放入雪櫃冷藏，並於1至2天內享用

2. 應棄掉外殼破損的貝類海產

3. 烹煮前先清洗同擦淨外殼，並去除內臟

4. 徹底煮熟方可食用，最好在煮熟前去除外殼，方便熱力滲透

5. 放入口前先棄掉烹煮汁液，因為部分貝類毒素既耐熱亦可溶於水

6. 避免一次過食用過量貝類，應以均衡飲食為目標

資料來源：食物安全中心

進食未經煮熟貝類可致甲型肝炎

據食安中心資料指，貝類海產習性導致其容易積聚可引起甲型肝炎的過濾性病毒，人類進食受病毒污染而未經煮熟的貝類海產很容易染上甲型肝炎，幼兒、老人、孕婦和其他免疫力較弱人士更為高危，感染病徵包括疲倦無力、食慾不振、噁心、嘔吐、肚瀉等。

