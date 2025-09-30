名人健康｜79歲夏雨一度息影斷崖式衰老，復出回春狀態佳：「我字典永遠唔會向人講辛苦」

現年79歲的夏雨，自60年代投身演藝界以來，曾飾演過不少經典角色，其中在《溏心風暴之家好月圓》中飾演的「Jo鮑」一角深入民心，更憑此角色榮獲最佳男主角獎項。近年來他逐漸淡出幕前，與太太馬慧玲移居加拿大，過着半退休的生活。一度息影的他曾出現斷崖式衰老。儘管年近80歲，夏雨近期決定重返演藝圈，與米雪、謝雪心等資深演員合作拍攝短劇。導演李力持日前去探班，見夏雨面色紅潤、髮量豐厚且對答流利，狀態極佳！

日前，李力持前往新會探班，期間與夏雨、米雪等好友相聚並合影，同時記錄了不少現場畫面。夏雨雖然已79歲，但一拍戲便全力以赴。儘管現場天氣酷熱，且夏雨有不少需要落田的戲份，但從李力持的照片中可見，他頭戴草帽、肩披白毛巾，於烈日下拍攝，對一位年近80歲的長者來說，無疑相當辛苦。不過夏雨汗流浹背亦毫無怨言，展現專業演員精神。

他在影片中接受李力持訪問，被問到是否很辛苦時，夏雨表示：

千祈唔好講辛苦，喺我字典裏永遠唔會向人講辛苦，好多人恨呢種辛苦都恨唔到，你話辛苦即係點呀？即係曬命呀？所以呢，嗰啲錢唔係個天跌落嚟嘅，永遠都係付出先有收入，係咪先？

夏雨精神飽滿且風趣

儘管連日拍攝相當耗神，夏雨與李力持對話時依然中氣十足、談笑風生。當李力持笑稱要開拍動作短劇時，夏雨幽默表示擔心自己應付不來，李力持則笑指他依舊「好打得」。談及此次拍攝的短劇《邑城風雲》，夏雨認為：「呢個短劇，就十分鐘一集，同埋得廿幾集，咁差唔多已經同電視劇冇分別，一樣㗎喇。」影片中的他滿面笑容，一頭烏黑濃密的頭髮更顯精神奕奕，相比以往的白髮造型更顯年輕與精神，整體狀態極佳！

半退休曾現斷崖式衰老



近年來，夏雨逐漸淡出幕前，甚少拍劇或出席公開活動，期間他曾進駐抖音，分享退休後遊歷各地的點滴，又相約好友聚會。而過去有一段時間，夏雨曾滿頭白髮，更身形發福有肚腩，當時不少觀眾擔心他的健康狀況。

4大長壽飲食原則

一項2023年發表在《Nature Food》關於長壽飲食的國際研究，團隊綜合出長壽飲食的原則，指出持之以恆地奉行就健康飲食，就能夠對身體帶來好處：

攝入適量的全穀物、水果、魚、牛肉

大量的牛奶、奶製品、蔬菜、堅果、豆類

較少的雞蛋、紅肉、含糖飲料

少量精製穀物+加工肉類

資料來源：英國Bio Bank 數據庫之長壽飲食研究