歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
中秋將至，偶爾傳來陣陣燒烤香氣　今期素食譜：蔬菜串燒
素食
食得有營
健康好煮意

中秋將至，偶爾傳來陣陣燒烤香氣　今期素食譜：蔬菜串燒

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　颱風過後，雨水暫時退去。清空之中，看見明亮的鉤月。今夜之際，秋風隨之而來。港口的對岸，高樓的顯示器上，多隻兔仔跳來跳去。超市的海報上，正狂打月餅的廣告。種種一切，正要提醒大家，中秋節快要到來了。

 

　　彷彿才寫過跟中秋節有關的文章，新一篇又正在努力的寫著。想起中秋節，除了月餅，就是街道上偶爾傳來的燒烤味。所謂「中秋」，意味著一年中，秋天正中的日子。隨著氣候變遷，秋夏間的冷暖溫差，已經變得相當的模糊。

 

　　儘管這樣，晚上走在路上，總算感到一點點飄來的秋風。也許是這樣，夜上，當秋風輕吹過，跟親朋好友圍著爐火燒烤，也不會覺得太熱了吧？！於是，中秋將至，燒烤味亦隨之來，算是節日的提醒？還是節日的一大特色？

 

　　是呢，你們又中秋燒烤了沒有？

 

蔬菜串燒（2人份）

 

中秋將至，偶爾傳來陣陣燒烤香氣　今期素食譜：蔬菜串燒

 

時間：30分鐘 

 

材料：

 

中秋將至，偶爾傳來陣陣燒烤香氣　今期素食譜：蔬菜串燒

 

薯仔（馬鈴薯）1個/ 櫛瓜（綠色翠玉瓜） 半個/ 洋葱 1/4個/ 紅色小燈籠椒（甜椒）1個/ 紅蘿蔔 1/3個/ 白蘑菇 8粒（顆）

 

調味：

鹽 半茶匙/ 糖 1茶匙/ 黑醋 1湯匙/ 喼汁（伍斯特醬） 1湯匙/ 茄醬 1湯匙/ 芥末 1茶匙/ 橄欖油 2湯匙

 

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊剷（鍋剷）/ 竹籤/ 木筷子/ 湯匙/ 茶匙/ 碗/ 碟

 

步驟：

1.    洗乾淨薯仔（馬鈴薯），連皮橫切（行切）成片。

2.    清洗櫛瓜（綠色翠玉瓜），橫切成片（如圖）。

 

中秋將至，偶爾傳來陣陣燒烤香氣　今期素食譜：蔬菜串燒

 

3.    撕走洋葱的表皮，切去頭尾，切成小三角形，再逐片剝出來，待用。

4.    挖走紅色小燈籠椒（甜椒）的蒂和籽，沖洗後，切成塊（如圖）。

 

中秋將至，偶爾傳來陣陣燒烤香氣　今期素食譜：蔬菜串燒

 

5.    刨去紅蘿蔔的皮，洗淨後，橫切成片。

6.    預熱平底易潔鑊（不沾鍋），倒1湯匙的橄欖油，以中火煮沸。放入步驟1，煎至兩面都金黃色（如圖）。

 

中秋將至，偶爾傳來陣陣燒烤香氣　今期素食譜：蔬菜串燒

 

7.    用竹籤將步驟2-6和白蘑菇串起來（如圖），撒點鹽巴。

 

中秋將至，偶爾傳來陣陣燒烤香氣　今期素食譜：蔬菜串燒

 

8.    預熱平底易潔鑊，倒1湯匙的橄欖油，以中火煮沸。把步驟7放鑊中煎，蓋上鑊蓋，續以中火，煎4分鐘；打開鑊蓋，另一邊也煎4分鐘。

9.    調和所有調味醬，拌步驟8來吃。

 

筆記：

1.    薯仔（馬鈴薯），有多種維生素（包括B和C），和類黃酮、檞皮素等，可以提高免疫力的營養素。

2.    櫛瓜（綠色翠玉瓜）有對人體免疫力很有幫助的維生素C和胡蘿蔔素。

3.    洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

4.    燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

5.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

6.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

7.    蔬果全部要徹底洗淨。

8.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#食譜#素食譜#營養#中秋節#秋天#燒烤#薯仔#馬鈴薯#櫛瓜#翠玉瓜#洋葱#燈籠椒#甜椒#紅蘿蔔#白蘑菇
Add a comment ...Add a comment ...
「大頭蝦」與「生骨大頭菜」？一個食物與廣東俚語相關記錄：清爽大頭菜沙律！
更多走肉廚房文章
「大頭蝦」與「生骨大頭菜」？一個食物與廣東俚語相關記錄：清爽大頭菜沙律！

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處