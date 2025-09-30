中秋將至，偶爾傳來陣陣燒烤香氣　今期素食譜：蔬菜串燒

颱風過後，雨水暫時退去。清空之中，看見明亮的鉤月。今夜之際，秋風隨之而來。港口的對岸，高樓的顯示器上，多隻兔仔跳來跳去。超市的海報上，正狂打月餅的廣告。種種一切，正要提醒大家，中秋節快要到來了。

彷彿才寫過跟中秋節有關的文章，新一篇又正在努力的寫著。想起中秋節，除了月餅，就是街道上偶爾傳來的燒烤味。所謂「中秋」，意味著一年中，秋天正中的日子。隨著氣候變遷，秋夏間的冷暖溫差，已經變得相當的模糊。

儘管這樣，晚上走在路上，總算感到一點點飄來的秋風。也許是這樣，夜上，當秋風輕吹過，跟親朋好友圍著爐火燒烤，也不會覺得太熱了吧？！於是，中秋將至，燒烤味亦隨之來，算是節日的提醒？還是節日的一大特色？

是呢，你們又中秋燒烤了沒有？

蔬菜串燒（2人份）

時間：30分鐘

材料：

薯仔（馬鈴薯）1個/ 櫛瓜（綠色翠玉瓜） 半個/ 洋葱 1/4個/ 紅色小燈籠椒（甜椒）1個/ 紅蘿蔔 1/3個/ 白蘑菇 8粒（顆）

調味：

鹽 半茶匙/ 糖 1茶匙/ 黑醋 1湯匙/ 喼汁（伍斯特醬） 1湯匙/ 茄醬 1湯匙/ 芥末 1茶匙/ 橄欖油 2湯匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊剷（鍋剷）/ 竹籤/ 木筷子/ 湯匙/ 茶匙/ 碗/ 碟

步驟：

1. 洗乾淨薯仔（馬鈴薯），連皮橫切（行切）成片。

2. 清洗櫛瓜（綠色翠玉瓜），橫切成片（如圖）。

3. 撕走洋葱的表皮，切去頭尾，切成小三角形，再逐片剝出來，待用。

4. 挖走紅色小燈籠椒（甜椒）的蒂和籽，沖洗後，切成塊（如圖）。

5. 刨去紅蘿蔔的皮，洗淨後，橫切成片。

6. 預熱平底易潔鑊（不沾鍋），倒1湯匙的橄欖油，以中火煮沸。放入步驟1，煎至兩面都金黃色（如圖）。

7. 用竹籤將步驟2-6和白蘑菇串起來（如圖），撒點鹽巴。

8. 預熱平底易潔鑊，倒1湯匙的橄欖油，以中火煮沸。把步驟7放鑊中煎，蓋上鑊蓋，續以中火，煎4分鐘；打開鑊蓋，另一邊也煎4分鐘。

9. 調和所有調味醬，拌步驟8來吃。

筆記：

1. 薯仔（馬鈴薯），有多種維生素（包括B和C），和類黃酮、檞皮素等，可以提高免疫力的營養素。

2. 櫛瓜（綠色翠玉瓜）有對人體免疫力很有幫助的維生素C和胡蘿蔔素。

3. 洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

4. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

5. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

6. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

7. 蔬果全部要徹底洗淨。

8. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。