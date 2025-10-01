秋天湯水│強壯脾胃可改善乾燥問題，推介健脾潤肺蓮子雪耳雞腳湯

「下星期是中秋節了。」Eileen說。

「一年容易又中秋。秋天已過了一半，秋意漸濃呢！」我說。

「是呢！我感到嘴唇偏乾，每天都要塗潤唇膏。」Eileen說。

「天氣明顯乾燥。我們有秋收之說，『秋收』除了指秋季時收割農作物的行為，也指秋季收成的農作物，是農業生產過程中『春生夏長，秋收冬藏』。天人合一，秋天大自然的能量往下收，往下降。溫度、濕度也下降，熱能和水份也慢慢向地下收藏了。

如果我們脾胃強壯，嘴唇乾燥的情況會有所改善。食物經口進入胃腐熟，再由脾消化成氣血，運往全身。

若脾胃虛弱，不能有效消化食物。例如一碗飯，只能消化一半，我們只有一半氣血，血不足，不能濡養，所以出現皮膚乾燥，咀唇偏乾的情況。

所以秋冬時㿺㿭常見。」我說。

「說來也奇怪，自從打風後，我常常腹痛腹瀉，為甚麼？」Eileen問。

「這也和脾胃有關。脾胃位於人體中央位置，我們應為中焦，脾胃虛弱，中氣不足，運化失常，造成體內濕氣積聚，難以排走。當積聚太多濕邪，腸道承受不了，所以排出濕便，腹痛腹瀉。」我解釋。

「噢，原來這樣，又是和脾胃有關。那麼脾虛可致乾燥和濕，不是很矛盾嗎？」Eileen不解道。

「身體皮膚要滋潤，需要營血。體內濕困，這裏的濕可理解為廢水、污水，打個比喻，你用污水洗澡，會乾淨嗎？所以污水要排出體外，沒有濡養作用。乾是沒有營血，濕是廢水積聚，理解清就沒有矛盾了。」我說。

「原來如此。」Eileen明白道。

「當然在治療上頗考功夫，如何滋潤得來不傷脾胃，如何袪濕又不會令身體太乾燥，恰到好處，就是醫者的技術了。」我說。

「服中藥當然會找你，平日我要注意些甚麼？」Eileen問。

「問得好，我要更正一下，除了醫者之外，病人的日常護理十分重要。例如中醫師總是苦口婆心地提醒，不要吃喝生冷，因為吃生冷食物或冷飲，最直接傷害脾胃，脾胃虛弱，濕邪內生。然後等待一個機會病發，例如打風的日子，外濕重，外寒重，內外寒邪和濕邪加在一起，豈不會生病？」我說。

「我知道啦。已經沒喝冷飲一段時間了，壽司也少吃啦。可是近日還是腹痛腹瀉。」Eileen說。

「身體也需要時間康復過來。除了處方內服中藥，你也可是煲時令湯水，一方面要健脾袪濕，一方面要滋潤。滋潤可選雪耳。雪耳能滋陰，潤肺、養胃、生津、益氣、補腦、強心。

健脾袪濕可選炒白扁豆，有健脾、化濕的功用。秋天要潤肺，我們可以吃花生，有潤肺、和胃、止血作用。

我常常說睡得好，有助氣血收藏。我們可以吃蓮子能養心益腎、交通心腎。這些都是時令湯水材料。」我說。

「全都記下了。回家就煲來喝。」Eileen笑道。

中秋湯水

材料(4人份量)︰

蓮子1兩、雪耳一朵、花生1兩、炒白扁豆1兩、生薑2片、蜜棗2粒、雞腳8隻。

製作方法︰

1. 雪耳浸洗30分鐘後撕成小塊。

2. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

3. 最後加少許天然鹽。