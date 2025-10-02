早逝特質 │ 常講「好攰」「算啦」恐增中風、心臟病風險、專家揭3種高危性格

經常講這幾句口頭禪，要小心健康隱憂！有日本心理專家指出，性格特質與壽命之間存在密切關聯，口頭禪則是反映心理長期承受的壓力；有3種性格的人容易有心血管疾病，增加早逝風險。

據日本媒體近期報導，心理專家指出，個性急躁、頻繁表達疲憊及心態消極想法的人，容易在生活中承受過多壓力，且容易忽略運動與飲食管理，長期會對對心血管與免疫系統產生負擔，導致健康狀態惡化。

口頭禪反映內心壓力

專家舉例，常將「我好累」、「算了吧」等語句掛在嘴邊的人，屬於個性急躁或經常感到焦慮，常説的這類語句實際上反映出心理長期承受壓力；長期的壓力可能加速身體老化，並提升罹患心臟病及中風的機率。

性格消極易延誤就醫 增死亡風險

專家還指出，在生活中多偏向消極思維、經常以「麻煩死了」、「反正沒用」為口頭禪的人，容易忽略運動與飲食管理，長期會降低生活品質，也可能延誤就醫時機，進一步增加死亡風險。

2招降低早逝風險

專家建議，調整日常思維與性格，能有助於釋放壓力、提升心理韌性，延長壽命。例如養成正念習慣，練習深呼吸、規律散步、多與親友交流。但亦強調，壽命不只由基因決定，若發現自己長期處於焦慮或負面情緒，應正視心理健康，及早求醫。

1分鐘自測易患精神病高危性格

日本精神科醫生樺澤紫苑，在IG專頁宣導不少「精神醫學」與「心理學」的資訊。日前，他提出「容易產生精神疾病的12種性格特質」，來讓大家檢視和提醒自己是否有需要適當地放鬆休息，不要逼得自己太緊。

12種性格特質容易產生精神疾病

1.0-100思考模式

凡事不是0就是100沒有中間值

2.完美主義

零容錯率，內外要求苛刻

3.過於嚴肅

做事一絲不苟

4.強烈責任感

責任感過強，覺得每件事都和自己有關

5.工作狂

對工作充滿熱情，眼裏只有工作，沒有其他生活重心

6.絕不忙裏偷閒

不會投機取巧或偷工減料

7.愛獨立工作

喜歡獨自完成任務，不習慣團隊合作

8.沉溺於過去

沉溺在過往的成績或傷害深陷從前的情緒、常話當年

9.不喜歡放鬆

性格專注、執著行匆忙停不下來

10.不愛互助

有問題不找別人協助，獨自埋頭苦幹

11.不習慣諮詢

不習慣別人諮詢，不愛解釋和溝通

12.人際關係孤立

人際關係較孤立，同時習慣孤獨

資料來源：日本精神醫生樺澤紫苑

9大輕生警號

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）曾在受訪時表示，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

1.精神萎靡

2.思想負面，常提及死亡

3.計劃交代身後事

4.性情大變或生為反常

5.封閉自己，拒絕與人聯繫

6.曾嘗試自殺和自殘

7.超過兩星期陷入沉鬱狀態

8.失眠

9.食慾不振

資料來源：臨床心理學家 黃蔚澄博士