名人健康|79歲夏雨一度息影斷崖式衰老，復出回春狀態佳:「我...
名人健康|79歲夏雨一度息影斷崖式衰老，復出回春狀態佳:「我...
你幾多歲？著件咁嘅嘢？
你幾多歲？著件咁嘅嘢？
【專訪】洪灝：真牛市始於歷史新高，幣圈多魚目混珠，金價看…（粵語視頻．繁體字幕）#洪灝 #洪灝策略 #港股 #牛市 #比特幣 #以太坊 #黃金
09年維他奶廣告女主角近況曝光，清純少女赴美發展外貌變化大引熱議
09年維他奶廣告女主角近況曝光，清純少女赴美發展外貌變化大引熱議

　　維他奶於2009年推出的《Stand By Me》系列廣告，至今仍深深烙印在許多觀眾的記憶中。該廣告當年一推出便迅速掀起熱潮，網上更湧現各式各樣的翻唱版本，成為一代人的集體回憶。

 

　　該廣告以青春活力為主題，以簡潔的拍攝手法觸動人心，當中以香港年輕人在不同場景中的互動片段為主。無論是在校園禮堂、便利店外、運動場上的奔跑競逐，還是圖書館內的學習場景，每一個畫面都洋溢著快樂與溫暖。

 

　　其中廣告的歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及「Stand by me，陪我走過每個季節」這句標語，更傳遞出陪伴與共同追夢的訊息。廣告喚起觀眾共鳴，也成功塑造了品牌青春、正面的形象，堪稱經典之作。

 

　　集體回憶｜維他奶廣告女主角近況曝光　赴美發展清純形象180°大轉變

一聽就覺得好青春！（影片截圖）

集體回憶｜維他奶廣告女主角近況曝光　赴美發展清純形象180°大轉變

2009年維他奶廣告的女主角藍煒喬（Janice）。（影片截圖）

 

        近日有網民在Threads上分享該廣告片段，並寫道：「大家仲記唔記得呢個廣告呢？每次睇番都想喊」。帖文獲得逾萬讚好，不少網民留言感慨：「那個年代社會真是充滿朝氣」、「應該是很多80後的少年回憶」。

 

　　集體回憶｜維他奶廣告女主角近況曝光　赴美發展清純形象180°大轉變

 

        帖文還引到當年參與拍攝的「年輕人」驚喜現身留言。例如廣告中的女主角藍煒喬（Janice）留言：「我是女主角，現在在美國」，根據藍煒喬的社交平台資料，她目前活躍於美國，做演員兼是網紅，早年更曾參與多個當地歌唱比賽。而另一位同樣有參與拍攝的演出者Viveca亦留言：「我人生第一次拍廣告」，而她亦同樣在美國當演員與網紅，發展演藝事業。除此之外，兩人的外貌及形象也與當年相比變化頗大，可謂女大十八變。

 

 

