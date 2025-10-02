名人健康 │ 78歲李家鼎暴瘦20磅患病需輸血，傳因一問題劇痛難站立

現年78歲的李家鼎（鼎爺），2017年因主持《阿爺廚房》而為大眾關注，並且成為廣告商寵兒。不過，鼎爺近年似乎飽受頑疾折磨，繼今年8月出席美食博覽活動暴瘦20多磅亮相外，近日再傳出身體因一問題令他「痛到企唔到」。

李家鼎今年8月中為自家品牌於香港美食博覽的攤位亮相宣傳，惟暴瘦的身型卻令現場不少人感到驚訝。問及消瘦原因，他坦言因操勞過度，所以暴瘦20多磅，之後再去檢查才發現胃炎，而且因為不夠血而需要接受輸血。不過，他當時指這病沒有太痛，而大便亦沒甚麼異樣，只是影響胃口，需要定時服藥，現在正在康復當中。

除此之外，據了解，李家鼎目前亦因為肌肉大量流失，令關節支撐力不足，出現膝蓋磨損導致「骨磨骨」劇痛，關節骨頭不時發出「咯咯聲」，令他私底下不時高呼「頂唔順」，情況令人痛心。

長者患肌少症原因



老人科專科醫生葉衛民指出，肌少症是指全身廣泛性骨骼肌纖維體積及數量（質量）減少，骨骼肌力量下降、功能減退。隨著年紀增長，長者的肌肉流失問題會越趨嚴重，除了行動變得緩慢，需要用拐杖輔助，可能連洗澡、煮飯也感到吃力，影響生活質素，更嚴重是可能導致骨折。日常生活中，家人應多觀察長者的活動能力、外觀上的變化及飲食狀況，務求盡早識別病情。

要避免患上肌少症，葉醫生建議首要從飲食入手，舉例說，一般長者每日平均需要攝取1,600至1,800卡路里以維持日常生活（相當於三碗飯、三兩肉及半斤菜）。根據歐洲臨床營養及代謝學會建議，65歲以上長者的蛋白質每日攝取量為每公斤體重大約1至1.5克，可惜多數長者是難以達標，故此必須制訂全面的飲食方案。

肌少症｜強化小腿肌肉3大貼士

台灣高齡泌尿科醫生侯鎮邦在其Facebook專頁亦曾發文指出，小腿肌肉量可視為全身肌肉狀態的縮影。他提出3大強化策略：

多補

攝取足量蛋白質，如魚、肉、蛋、豆、奶

多動

每日快走、爬樓梯、深蹲等負重運動

多練

定期進行平衡訓練，如單腳站、腳尖行走

資料來源：高齡泌尿科醫生 侯鎮邦

腸胃炎飲食建議

1. 補充適量的蛋白質

蛋白質是修復受損腸黏膜和增強免疫力的重要來源，建議選擇容易消化的低脂肪蛋白質食材，例如烚蛋、白肉雞肉（去皮）及魚類（清蒸或水煮）。

2. 選擇低纖維的食物

纖維對於平時的消化健康很重要，但腸胃炎期間應避免過多的纖維攝取，建議選低纖維的食物來減少腸胃負擔，例如白飯、薯仔、燕麥粥及水煮蔬菜（如紅蘿蔔、青瓜、南瓜等）

3. 補充足夠的液體

腹瀉和嘔吐會導致體內大量失水，因此建議選擇溫水或口服電解水來幫助補充電解質。

4. 少量多餐

避免一次吃太多，讓身體有足夠時間消化和吸收。

5. 避免高糖分、乳製品、油膩和辛辣食物

以上食物都容易會對腸胃產生刺激，因此在腸胃炎期間應完全避免，以防止惡化症狀。

資料來源：台灣小兒科醫生傑登醫師