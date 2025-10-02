防癌飲食 │ 醫生推薦5類食物抗炎，預防6大癌症，功效勝消炎藥

慢性發炎是百病之源，可進一步引發多種慢性疾病，甚至增加罹患癌症的風險。台灣營養醫學專家許崇恩醫生指出，日常飲食中多攝取5類天然食物有助抗發炎，其效果不遜於消炎藥，更有研究證實，這些食物對於預防食道癌、大腸癌、前列腺癌等6種常見癌症，具有正面作用。

營養醫學專家許崇恩醫生於節目《下班經濟學》中，分享如何透過飲食降低患癌症風險。他指出，許多慢性發炎問題僅靠消炎藥難以緩解，反而應從補充抗發炎營養素著手，才能有效降低發炎狀況。

5大天然食物防癌抗發炎

許崇恩列出以下5種具抗發炎與防癌功效的天然食物：

1. 士多啤梨

一項研究發現，讓食道癌前病變患者每日服用60g士多啤梨凍乾粉，持續6個月後，80%患者的食道組織病變出現改善。由於士多啤梨富含維他命C、礦物質硒、鞣花酸等成分，可協同發揮防癌作用。

2. 番茄

研究發現，體內茄紅素濃度較高者，罹患前列腺癌的風險相對較低。此外，與其單獨補充茄紅素，更建議進食完整番茄或番茄萃取物，因其中所含的番茄鹼同樣具抗癌效果。而番茄的營養屬脂溶性，炒一下再吃有助提升吸收率。

3. 綠茶

研究顯示，飲用綠茶有助降低罹患血癌、前列腺癌及大腸癌的風險。另有研究指出，持續一年額外補充綠茶萃取物的人士，出現大腸瘜肉的比例為15%，而未有補充者則達30%。

4. 大蒜

經常食用大蒜可降低胃癌及大腸癌風險。若規律攝取大蒜素一段時間後，前列腺癌指標「前列腺特異抗原（PSA）」亦會明顯下降。他建議，生食大蒜能攝取更多大蒜素，發揮更好效果。

5. 薑黃

多項研究證實薑黃具抗癌潛力，例如每日補充1g薑黃素，持續6個月，能顯著降低口腔癌前病變惡化為癌症的機率。不過需要注意的是，薑黃本身有吸收率不佳的問題，單靠食用薑黃或薑黃粉，不易獲得充足的薑黃素來達到抗癌效果。

慢性發炎引發8大類疾病

台灣營養師高敏敏曾在其Facebook專頁發文，指出疲勞、過敏、感冒、身體莫名痠痛、情緒低落等情況都屬於慢性發炎，這些身體免疫機制原本要對抗外來物質，卻開始攻擊正常細胞，長期下來身心俱疲，引發各種不舒服。高敏敏列出8大類疾病，都是因慢性發炎所引起。

1. 各類癌症

2. 腦神經疾病

阿茲海默症、柏金遜症、失智症、多發性硬化

3. 心血管疾病

中風、心臟衰竭、動脈硬化、心肌疾病

4. 精神疾病

抑鬱症、躁鬱症、精神分裂症

5. 骨頭、肌肉症病

骨關節炎、圖潔性關節炎、骨質疏鬆症、肌肉萎縮症

6. 代謝疾病

脂肪肝、心臟病、糠尿病、腎衰竭、代謝症候群、慢性疲勞症候群

7. 慢性發炎症病

氣喘、狼瘡、腸躁症、胰臟炎、牛皮癬、結腸炎、慢性阻塞性肺病、風濕性關節炎

8. 糖尿病併發症

高血壓、敗血症、腎臟病、動脈硬化、神經病變、心血管疾病、視網膜病變

身體發炎8大症狀

台灣基因醫生張家銘曾在其Facebook專頁撰文指出，慢性發炎並非單一器官的問題，而是全身性的影響。他形容，這種「看不見的發炎」不像感冒或受傷那樣明顯，常被誤以為只是「身體比較敏感」，但長期忽視可能引發嚴重健康危機。張家銘列出8大症狀，提醒若出現這些狀況，可能代表身體正處於慢性發炎狀態。

熱氣

生痱滋、口臭、牙齦腫痛、喉嚨發炎經常發作

腸胃消化不良

壓力大時容易肚瀉

常出現胃食道逆流、腹脹、消化不良

疲累

即使每天睡足7至8小時，仍感到疲憊不堪

精神不振

無記性

記憶力變差、思考變慢

注意力難以集中，容易忘東忘西

關節痛

早上起床或久坐後站起時，膝蓋、腰部感到僵硬或疼痛

皮膚變差

容易生暗瘡、皮膚暗沉、紅腫、濕疹或過敏

壓力一大容易病

免疫力下降，比以前更容易生病，且恢復時間變長

莫名發胖

即使飲食控制得當，肚子卻愈來愈大

體脂肪增加，代謝變慢

慢性發炎｜5種引起發炎食物

哈佛大學公共衛生學院營養系營養與流行病學教授Dr. Frank Hu曾指出，不健康的食物會容易導致體重增加，而體重增加本身就會增加身體發炎風險。常見有5種引起發炎的食物：

精製碳水化合物

例如：白麵包、糕點

油炸食品

如：炸薯條



蘇打水和其他含糖飲料

紅肉和加工肉

如：漢堡、牛排、熱狗、香腸

人造奶油、起酥油和豬油

