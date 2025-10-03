《刺針》預測2050年全球逾1800萬人死於癌症，1種癌症成頭號殺手

近日有國際研究預計，全球癌症死亡人數將在未來20年內飆升至75%，恐逾1,800萬人。研究人員指出，全球42%的癌症死亡與吸煙、肥胖等風險因素有關，其中1種癌症是癌症死亡的主要原因。

2050年全球逾1,800萬人罹癌亡

國際權威期刊《刺針》近日發表一項研究，評估1990年至2023年間，204個國家和地區共47種癌症的病例和死亡率，並預測了未來全球癌症的走向。

研究團隊指出，自1990年以來，全球癌症新增病例已增加超過1倍，2023年達到1,850萬例。同時，癌症死亡人數上升了74%，達1,040萬人。預計到2050年，全球癌症新增病例將增加61%，達3,050萬例；癌症死亡人數預計將上升近75%，達1,860萬人。

1990至2023年間，癌症病例及死亡人數的增幅最大的國家為黎巴嫩，達到80%，其次為赤道幾內亞和老撾，癌症死亡率分別上升了72%和55.8%。相較之下，癌症死亡人數下降幅度最大的國家分別為哈薩克（-58.2%）、阿拉伯聯合大公國（-56.8%）及新加坡（-48.4%）；中國排名第7位，癌症死亡率下降了43.2%。

逾4成病例與生活習慣因素有關

研究團隊發現，2023年全球診斷最多的癌症是乳癌（合併兩性計算），肺癌（包括氣管、支氣管和肺腫瘤）則是癌症死亡的主要原因。研究人員指出，全球高達42%的癌症死亡與生活習慣因素有關，包括：吸煙、不健康飲食、高血糖及接觸毒素。

研究人員表示，全球超過5分1（21%）的癌症死亡原因與吸煙有關。在低收入國家中，主要的癌症風險因素為不安全性行為，佔癌症死亡率的12.5%。研究團隊敦促政府擴大早期癌症篩檢計畫，以提高患癌的存活率，並呼籲各國政府透過處理肥胖與吸煙等癌症風險因素，以控制全球的癌症醫療負擔。

本港肺癌為「頭號殺手」

據香港癌症資料統計中心資料顯示，本港首5類致命癌症依次為肺癌、大腸癌、肝癌、胰臟癌及乳癌。衛生署資料顯示，超過1/3的癌症死亡個案是由可改變或可避免的行為和環境風險因素所造成，包括：

吸煙

飲酒

不健康飲食，例如進食大量紅肉和加工肉食

缺乏體能活動

超重和肥胖

慢性感染某些病毒，例如乙型肝炎病毒、 丙型肝炎病毒、 人類乳頭瘤病毒（HPV）和伯基特淋巴瘤病毒

過度暴露於陽光、太陽燈或其他來源的紫外線輻射

室內和室外的空氣污染

透過環境或工作場所接觸到致癌物

另一方面，癌症的風險會隨年齡增長而遞增，家族史和遺傳因素亦會增加患上某些癌症的風險。

9招降低患癌風險

世界衛生組織指出，約30-50%的癌症是可預防的，改變或避免一些風險因素能有效減低患癌機會，例如：

1.避免吸煙和吸入二手煙

2.避免飲酒

3.保持均衡飲食

4.多做體能活動

5.保持健康體重和腰圍

6.接種預防乙型肝炎和HPV疫苗

7.防止被陽光過度照射

8.遵從職業安全健康規定，包括在適當情況下使用保護裝備，以減少在工作場所接觸到致癌物。

9.採取安全性行為

資料來源：世界衞生組織

4大致癌原因

重症專科醫生黃軒在曾其Facebook專頁發文指出，癌症是細胞叛變的結果。他解釋，人體細胞就像城市中的工人，平時各司其職，各自維持正常生長、分裂和凋亡，但當DNA出現錯誤時，這些細胞便會失控增殖，形成腫瘤。若腫瘤進一步擴散並侵害其他器官，就會演變為惡性腫瘤，即癌症。

黃軒強調，癌症的發生並非憑空發生，背後是有原因的，並列出了4大原因：

遺傳

有些人天生帶著「高危基因」，例如BRCA1和BRCA2等基因突變，會增加罹患乳癌或卵巢癌的風險。研究發現，攜帶這些基因突變的女性，一輩子乳腺癌的發病率可高達85%。不過他強調，遺傳因素只佔癌症的少數，大部分人不需為家族基因過度擔心。

生活方式

黃軒提到，吸煙被視為癌症的主要危險因子，吸煙者罹患肺癌風險是非吸煙者的15至30倍。此外，經常食用炸雞、漢堡等油炸食品，缺乏蔬菜攝取，以及過量攝入高脂肪、紅肉和加工食品，均會增加大腸癌的風險。而缺乏運動也可能提高乳癌和大腸癌的罹患率。

環境

長期暴露在X光或放射性物質的環境中，會增加白血病、甲狀腺癌的風險。此外，工業環境中的石棉、空氣中的苯，甚至土壤中的砷等化學物質，都是導致肺癌或皮膚癌的潛在因素。

病毒感染

某些癌症與病毒感染密切相關，例如人類乳頭瘤病毒（HPV）幾乎是子宮頸癌的主要原因，而肝炎病毒（HBV、HCV）則是肝癌的致病因素。

12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

1.西蘭花

2.紅蘿蔔

3.豆類

4.莓果

5.堅果

6.橄欖油

7.薑黃

8.柑橘類水果

9.亞麻籽

10.番茄

11.大蒜

12.魚

資料來源：營養師程涵宇