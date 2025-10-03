名人健康 │ 瓊瑤御用女主角65歲劉雪華，自爆斷崖式衰老原因，再過10年或會入住老人院

現年65歲的資深女演員劉雪華，出道初期曾於邵氏拍攝多部電影，至1983年因出演亞視古裝長篇劇《少女慈禧》而走紅。其後她前往台灣發展，接連演出瓊瑤作品，包括《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《在水一方》及《海鷗飛處彩雲飛》，因而獲封「瓊瑤御用女主角」。近日劉雪華容貌驟變，甚至連昔日潔白牙齒亦消失不見，引發網民熱議。

容貌產生「巨變」 驚現斷崖式衰老

劉雪華近年主力在內地拍劇，因保養得宜素有「美魔女」之稱，但近期她的外貌產生巨變，顯得老態龍鍾，滿臉皺紋、雙頰凹陷，身形消瘦且膚色蠟黃，連過去整排雪白牙齒也不復見。原來劉雪華此次是為電影《浪浪人生》犧牲形象，拋開「瓊瑤女郎」的光環，飾演一位90歲老邁婦人。她在戲中扮演黃渤的母親，身為三代同堂的祖母，為貼近角色不惜每日花費4小時化老妝，連續三個月堅持低油鹽飲食減去8公斤，並細心模仿老人舉止。而且她毫不避諱皺紋與老人斑，並指「演員的臉是歲月的拓印」。

劉雪華曾以古裝亮相內地節目。

年輕時的劉雪華。（網上圖片）

更有傳聞指她為戲拔光所有牙齒，事後劉雪華澄清並未拔牙，解釋道：

我與導演見面的時候，他感覺我「有點年輕啊」，於是我就把牙給拿下來了，把樣子變得很怪異，導演愕然，笑說「還可以喔」，我是這樣爭取來的。

劉雪華的演技一向精湛，尤其擅長哭戲，因能在3秒內落淚，故有「淚眼皇后」美譽。

劉雪華為電影《浪浪人生》犠牲形象，飾演一位90歲老邁婦人。（小紅書）

為貼近角色不惜每日花費4小時化老妝，全口無牙。

瓊瑤御用女主角



劉雪華於1959年11月12日出生在北京，幼年隨父母移居香港。19歲中學畢業後考進長城影業公司，不久轉入邵氏影業，先後參演《花心大少》、《武林聖火令》，《楊過與小龍女》等電影。同時，她亦有參演電視劇集，在1983年憑演出亞視劇集《少年慈禧》而走紅，在80年代中期轉往台灣發展，更連續5年演出瓊瑤的作品，包括《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《在水一方》、《海鷗飛處彩雲飛》等，奠定瓊瑤御用女主角地位。

劉雪華跟翁美玲。（網上圖片）

跟馬景濤演出瓊瑤經典劇作《雪珂》。（網上圖片）

劉雪華感情路上坎坷 最大遺憾是無兒無女

儘管劉雪華演藝事業發展順利，感情路卻頗為坎坷。她於1991年與劉德凱相戀，1995年未婚懷孕卻不幸流產，最終與劉德凱分手。至1999年，經友人介紹認識年長13歲的著名編劇鄧育昆，同年共結連理。然而2011年鄧育昆於上海家中墜樓身亡，此後劉雪華便獨自生活。

她曾坦言最大遺憾就是無兒無女：

我最大的遺憾就是無兒無女，我是一個很無聊的人，不出門口的，其實跟現代人的生活是脫節的，一醒來我做同樣的東西，就坐在那裡然後餵狗、看電視、打手機麻雀，習慣了每天跟姐姐通電話，過着一成不變的生活，其實一個人住別的都不怕，就是萬一有一天你不小心摔倒或是甚麼，是沒有人知道的，就變成說會有點擔心這個問題，所以現在我是有阿姨、司機，但是住還是一個人住。我想，再過10年，我一定會去老人院，起碼有醫療及各方面。以前不會想這些，年紀大了就開始注意到這些問題。

劉雪華和老公鄧育昆。（網上圖片）