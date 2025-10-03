致肥陷阱 │ 男童吃清蒸水煮食物竟暴肥患脂肪肝，醫生揭不瘦原因，調整飲食成功減磅

不少人以為多吃清蒸或水煮食物就能更健康，但若選錯食物，反而未必健康。台灣腎臟專科醫生洪永祥指出，一名小六男童因體重過重，而開始減磅，戒掉油炸食物後改吃清蒸及水煮的食物，不料一年後體重反而增加10公斤，達到80公斤，還患有中度脂肪肝。醫生指出是「1個原因」所致，經提醒後，男童在半年內成功減重，脂肪肝問題也大幅改善。

腎臟專科醫生洪永祥在節目《醫師好辣》中分享一宗病例，一名小學六年級男生因愛吃雞排等油炸食物，體重達到70公斤，下定決心減肥後，改為吃清蒸水煮食物，不料一年後體重不降反升，由原本70公斤（154磅）飆升到80公斤（176磅）。母親覺得不對勁，便帶他求醫，經超音波檢查後，驚覺他已患上中度脂肪肝。

洪永祥指出，詢問後才發現，原來該名男童的清蒸水煮餐單，其實是水餃、湯包等包餡料理，都是澱粉包裹五花肉，相當油膩，有時一餐甚至可進食20隻水餃，同時還會搭配酸辣湯一起食用，熱量超高。

洪永祥建議，男童首要應將原本飲食習慣改掉，先戒除水餃、湯包，並多吃蔬菜，因為膳食纖維能增加飽足感，還能包裹油脂排出體外。半年後，男童的體重明顯下降，從80公斤減至60公斤，少了20公斤，中度脂肪肝也改善為輕度。洪永祥提醒，孩子若變胖或出現脂肪肝，多半是飲食出問題，務必多加留意。

健康減肥3大要訣

寧波大學附屬第一醫院感染科楊乃彬醫生曾表示，不少人認為只有肥人才會患上脂肪肝，但到醫院求診的病人當中，其實有20%至30%脂肪肝患者並不肥胖，部分體重正常甚至偏瘦，而因肥胖而引起脂肪肝的族群，應採用健康減肥方法，以逆轉脂肪肝，不健康的減肥方法恐會導致脂肪肝病情惡化，以下3大要訣極為重要：

1. 切勿盲目使用減肥產品及保健品

巿面上減肥產品及保健品大部分誇大效果、甚至含違禁成分，如瀉藥、利尿劑及違禁藥物，停用後反或會反彈，甚至對身體造成傷害

2. 適量運動

運動可提升基礎代謝，促進脂肪燃燒

3. 健康飲食

健康飲食、減少不必要熱量攝取，配合運動可有助健康減肥

資料來源：住寧波大學附設第一醫院感染科楊乃彬醫生

脂肪肝6大高危人士

本港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生接受訪問時曾指出，脂肪肝成因是肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為「非酒精性脂肪肝」及「酒精性脂肪肝」。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

至於酒精性脂肪肝病主因是過度飲酒，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。

在風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：

1. 肥胖人士：風險高20倍

2. 酗酒人士：風險高18倍

3. 二型糖尿病患者：風險高3.5倍

4. 三酸甘油脂水平過高者：風險高3倍

5. 低密度脂蛋白膽固醇水平過高者：風險高84%

6. 空腹血糖水平過高者：風險高50%

資料來源：腸胃肝臟科專科醫生區漢達

4類飲食易有脂肪肝

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時曾表示，若過量進食4類高熱量、高升糖的食物，容易患上脂肪肝，嚴重可引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌。另外，也有機會伴發心臟病、糖尿病及高膽固醇等問題，甚至與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。4類高危食物包括：

1. 高糖汽水及紙包飲品，例如：高糖果汁

2. 甜品，例如：蛋糕

3. 精煉的碳水化合物，如白粥、白飯

4. 高油脂的煎炸食物，如：煎炸糕點、月餅

資料來源：腸胃及肝臟科專科醫生吳昊

4招逆轉脂肪肝

脂肪肝可以吃出來，同樣地可以透過改變飲食逆轉。台灣減重醫生陳威龍曾在其Facebook專頁發文分享，提出4大護肝建議：

飲食調整

減少精緻碳水化合物

增加好油脂，如橄欖油、牛油果、堅果與高纖飲食

避免含糖飲料、酒精、加工食品

恆常運動

每周至少150分鐘有氧運動，如跑步、快走

加強阻力訓練，提升肌肉代謝脂肪的能力

控制體重與腰圍

減少內臟脂肪

☑ 綜合研究指出，每減少5至10%體重，脂肪肝就可能明顯改善

穩定血糖與血脂

✖避免血糖忽高忽低，減少胰島素阻抗

控制三酸甘油酯，降低肝臟脂肪堆積

資料來源：減重醫生 陳威龍