名人逆齡 │ 呂良偉逆齡秘訣曝光，68歲零皺紋 + 生理年齡39歲 + 靠運動飲食保青春

有不老男神之稱，現年68歲的呂良偉一向駐顏有道，早前他更自爆真實生理年齡只有39歲。中秋將至，這位不老男神近日便攜同愛妻楊小娟親自落區行善，向不少「老友記」大派月餅。有關片段曝光後，不少網民均將焦點放在呂逆齡的外表上，大讚他比起同輩的老年人，實在後生不少。

與老婆楊小娟坐擁百億身家的呂良偉，一向為善最樂。中秋將近，呂良偉近日便攜同愛妻楊小娟親自到一些舊屋邨向年老街坊提早派月餅，預祝中秋節快樂。他其後將有關片段上載於社交平台，片中可見他當日與太太打扮雖然非常樸素，但仍然難掩星味，一到場已被不少「老友記」認出身份，他更主動向眾人介紹太太：「呢個我太太呀！」

一眾正在排隊中的老人家則紛大讚：「好靚呀！」，令楊小娟非常開心。除此之外，呂良偉又趁機教老人家做運動，示範如何慢慢坐低再起身，叮囑對方一日做三至四次。之後呂良偉與楊小娟又親自向老人家派飯盒及月餅，愛心爆棚！

片段曝光後，不少網民驚訝他比同齡人後生不少，完全不似普通老人家，更似一名年輕人，紛紛留言求較其逆齡之道。

呂良偉過去一直大方分享其逆齡之法，並曾公開獨門排毒配方「排毒精力湯」的食譜，力推這款精力湯好處多多，不但促進新陳代謝、亦是他維持活力的秘密武器。而精力湯做法亦非常簡單，僅需將以下材料，加水榨汁即成。

排毒精力湯食材

食材 份量

西芹 60g

苦瓜 70g

胡蘿蔔 50g

蘋果 20g

檸檬 1/4個

水 適量

飯後1動作穩定血糖

現年68歲的呂良偉「凍齡功力」驚人，近來喜歡在小紅書分享養生資訊，大方將自己凍齡秘密公諸同好。早前，一名娛樂圈經紀人於小紅書分享了一段呂良偉示範飯後養生的瘦身動作的短片，分享如何在飯後控制血糖，穩定血糖不容易長胖。

吃飽之後，你馬上做這個動作，血糖就跑到你小腿的肌肉上面去。

他分享自己飯後一個習慣，就是反覆做一個踮起腳尖「踮腳後跟」的動作，一邊配合呼吸和手部「雕手後勾」，做大概5至10分鐘。

一日養生三餐 配合運動強化肌肉

他回春的秘密何止一個？呂良偉年將70歲仍毫無老態，箇中的凍齡秘密全公開！他曾接受媒體訪問，公開日常飲食原則：

早餐：高纖多樣化，特別推薦山藥（淮山）補氣

午餐：抗氧化蔬菜為主，如茄子、花椰菜、番茄

晚餐：清淡少鹽，減輕身體負擔

此外，他深信「人老腿先衰」，每日練習深蹲強化大腿與臀肌，維持下半身力量。健身教練分析，深蹲能提升代謝率，對抗肌肉流失，符合老年健康準則。

保持黑髮5大食材

男士們一到中年，容易有脫髮危機。呂良偉能夠保持一頭烏黑頭髮「連假髮片都沒用」，全靠5種黑色食材：黑芝麻、黑豆、木耳、枸杞和堅果。

他認為這類食物有助補腎養髮，增加血氣運行。此外，他亦大方分享自己平日每天早上養髮3部曲：

1. 先搓熱十指

2. 按摩臉部

3. 五指當梳，梳理頭皮1至2分鐘，「搓到頭皮發熱」促進血液循環

逆齡全靠運動+飲食 生理年齡39歲

呂良偉逆齡秘訣全靠飲食和運動，他曾做過「甲基化十種檢測」報告，生理年齡僅39歲，實在驚人。

呂良偉近日於小紅書上載養生影片，透露自己身份證年齡雖然是70歲，不過真實年齡(生理年齡)才39歲。

我上個月剛剛做完，就說我的心血管啊，是43歲，免疫系統呢44歲，然後我內分泌是39歲，所以綜合起來我的生理年齡是39.9歲，那你說我是不是39歲？

呂良偉其後又主動回應網民，指他是靠「醫美回春」的傳聞：

醫美只是在外在，但是我追求的是從內而外散發出來的活力，讓你的精氣神都非常飽滿。

2大逆齡關鍵

呂良偉認為自己的體質各方面都可以保持年青，主要離不開2大逆齡關鍵，包括飲食與運動：

我覺得身體，你吃甚麼你就變甚麼了，所以吃也是很關鍵，營養很關鍵。營養吃進去會讓你的腸胃，讓你的身體，你會睡眠好，休息好，沒有這麼多壓力，皮膚越好，你的衰老自然就會減慢了，所以這就是吃很重要。至於運動方面，呂良偉亦指相當重要，與此同時，心態也是重點之一。