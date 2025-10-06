中秋食品熱量驚人｜1個月餅＝5碗飯？4大伏位，淺嘗為妙

華人文化節日當中，我認為中秋最浪費。一皎明月，啟發了歷代文人對月懷想的迷濛情意，成就了許多家傳戶曉的詩詞與故事。伴隨着中秋佳節，是傳統節日美食，家家戶戶少不了月餅、金柚（又稱「沙田柚」）等應節食品。雖然我也愛月餅，但都不敢放肆，皆因這些應節食品暗藏不少「難消化」與「致肥」的伏位，若食到消化不良兼體重驟升，那就毫不浪漫了。

以下是中秋傳統美食的「四大伏位」：

1. 月餅：雙黃蓮蓉月餅一個熱量可高達800千卡，金腿伍仁月餅的熱量近1,000卡路里，大約等於4及5碗飯的熱量。蓮蓉需經大量糖油炒製，落到入胃，黏膩礙消化；蛋黃本身是好東西，但鹹蛋黃則是另一回事，含高膽固醇與鹽分，吃太多的話容易濕熱。那冰皮月餅如何？雖口感清爽（亦是我的最愛），但糯米本身質地黏滯，多食易阻礙脾胃運化功能，會導致食積腹脹。

2. 金柚（沙田柚）：金柚性寒，過量食用易損傷脾胃陽氣，引發腹脹、便溏。本身容易胃痛、又或已有胃潰瘍和胃酸倒流的人士，忌食。手腳本身容易冰冷者，亦應少食，否則會愈食愈寒。又，金柚含鉀量和碳水化合物量皆偏高，有腎病和糖尿病的人士亦應少食為佳。近年醫學報告指出，金柚含呋喃香豆素（ Furanocoumarins），會抑制人體肝臟中的藥物代謝酵素「CYP450 3A4」，所以但凡正在服食降血壓藥、降血脂藥（statin類） 、 免疫抑制藥、抗心率不正藥、鎮靜藥、某些抗抑鬱藥和抗癲癇症的人士，也應避免吃金柚。

但很有趣的事，當金柚子皮經煮熟後（即碌柚皮），屬性由寒變平，而且甚具療效價值，例如消食化滯、理氣化痰、能緩解食慾不佳、腹脹、胸悶等。 所以論療效價值，煮熟過後的碌柚皮比生食的金柚子肉高得多。

3）芋頭：濕熱黏滯之物，多食易導致氣機壅滯、加重脾胃負擔，消化不良和胃脘脹滿。

4）楊桃：性涼，雖能生津止渴，但楊桃含有高量的草酸，所以腎病人士最好避免食用。

將四大傳統中秋應節食品的伏位寫出來，好像有點掃興。其實此文原意不是叫要大家完全遠離應節食品，但只想作點溫馨提示：佳節美食，量力而為，淺嘗回味更勝無制喪食。