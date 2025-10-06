名人健康｜51歲張晉心臟病發險死，大病初癒近況曝光仍精神健碩

蔡少芬老公張晉曾於綜藝節目自爆，今年4月與家人國外旅遊時，突發心臟病險些喪命的驚魂經歷。近日他於尖沙咀商場陪妻買手搖飲品時，便被網民偶遇，令大病初癒後的他，真實狀態罕曝光。

有網民於小紅書分享於尖沙咀海港城偶遇蔡少芬及其老公張晉的照片。相片中，可見蔡少芬正排隊買手搖飲品，老公張晉則在旁邊耐心等候。當蔡少芬被人認出時，她仍然是非常禮貌地向對方報以微笑，表現親民。照片曝光後，不少網民留言大讚蔡少芬保養十分得宜，「身材太好了吧」、「超模」、「Ada這比例也太好了」。

至於大病初癒的張晉，儘管當日戴了墨鏡，但他看起來相當精神之餘，身型亦仍然非常健碩，手臂肌肉十分結實。結婚多年，已育有3子女的他們邊走邊聊天，相信他在蔡少芬細心的照顧下，已從大病中康復過來。

張晉心臟病發險死 為妻女堅持「不能閉眼」

51歲張晉在《披荊斬棘的哥哥2025》節目專訪中，回憶4月份與太太蔡少芬及三名子女出遊時，指當時他們正在10米外排隊等候觀光船，而自己卻突然感到劇烈胸痛、呼吸困難，甚至感覺「心臟像被巨石壓住」、「感覺不斷往深淵下墜，沒有任何東西能抓住」。他無法發聲求救，僅能靠意志力強撐。當時生死攸關，他心中唯一念頭是：

我不能死在這裡，蔡少芬帶著三個孩子怎麼辦？

張晉描述，當時全靠對家人的牽掛支撐，一直堅持不閉眼，強迫自己保持清醒。後來，他返港後檢查發現心血管嚴重阻塞，醫生坦言當時他真的可能猝死異鄉，故立刻安排為他「通波仔」。

蔡少芬賀老公50歲生日 買4,400萬獨立屋



蔡少芬投資房地產多年，除了香港外，她亦分別於北京、上海以及老公張晉故鄉重慶置業，因此又有娛圈樓后之稱。繼2015年蔡少芬就以2,600萬港元購入元朗爾巒一棟獨立屋；適逢老公50歲生日，2024年她又以約4,400萬港元入手同區另一獨立屋，面積超過2,500平方呎，且附有花園、天台及私人泳池。

早前8號風球下，與小朋友呆在家中的蔡少芬便上載了孩子們於私人泳池的照片，意外曝光了豪宅的真貌。

轉載自晴報