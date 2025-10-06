歡迎回來

名人健康｜鄭秀文意外受傷傷勢曝光：神隱2星期需坐輪椅、撐柺杖，取消所有行程
健康Tips

名人健康｜鄭秀文意外受傷傷勢曝光：神隱2星期需坐輪椅、撐柺杖，取消所有行程

健康解「迷」
健康解「迷」

　　樂壇天后鄭秀文（Sammi）向來是健身狂人，日前她意外受傷，緊急入院休養逾10日。Sammi透過IG親自解釋受傷原因，並透露恢復狀況，直言不能操之過急。

 

　　Sammi即將於11月與張敬軒舉行拉闊音樂會，卻不幸意外受傷，「神隱」近兩個星期，日前終於在IG更新長文及限時動態交代傷勢，上載了多段在醫院坐輪椅、甚至在家中撐柺杖的影片。

 

　　Sammi透露，事發於十幾日前健身操練時，不慎拉傷後腰。一開始因約見不到相熟骨科醫生，就去看了跌打，但疼痛持續，最終決定照磁力共振（MRI）作詳細檢查。報告顯示，她的後腰有兩處撕裂，難怪痛感強烈。所幸傷勢沒有波及腰間盤，避免了更嚴重後患。

 

輪椅代步休養逾十日 行程全取消

 

　　Sammi又指當時身體雖痛，但仍可以行走；由於前往檢查的路途遙遠，為免「傷上加傷」，所以聽從護士建議，使用輪椅輔助。

 

　　從Sammi上載的影片可見，她戴著口罩、神情略顯憔悴坐在輪椅上；當路過不平坦路面時，明顯露出疼痛不適表情。而另一段影片則顯示，Sammi在家中拄著柺杖緩慢移動。她自嘲，因疼痛失神甚至錯扣了衣服鈕扣。

 

運動受傷︱鄭秀文驚傳意外受傷 神隱2星期傷勢曝光：坐輪椅代步行程全取消

 

運動受傷︱鄭秀文驚傳意外受傷 神隱2星期傷勢曝光：坐輪椅代步行程全取消

       

        受傷後，Sammi在家靜心休息十多天，工作行程也只能全取消，一直在家中「躺著或齋坐」。直至近三兩日，後腰痊愈狀況才好了很多，可回復不少正常活動，及可以慢慢做到些許運動；但需提醒不能經想催逼自己，硬著頭皮做得太盡。

 

　　她形容，這次受傷讓她反思「人生每天就是充滿著未知甚至意外」，提醒自己「萬物有時」。重現笑容的Sammi將會積極準備11月的拉闊音樂會。

 

運動受傷︱鄭秀文驚傳意外受傷 神隱2星期傷勢曝光：坐輪椅代步行程全取消

 

　　

 

轉載自晴報

Tags:#藝人受傷#鄭秀文#健身#健康#香港娛樂圈
