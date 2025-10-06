歡迎回來

名人健康｜45歲韓星李東健右眼爆血管+全身發炎，自揭患罕見病發作如針刺劇痛難忍
名人健康｜45歲韓星李東健右眼爆血管+全身發炎，自揭患罕見病發作如針刺劇痛難忍

　　現年45歲的韓國男星李東健曾憑《巴黎戀人》走紅，近年演出多部電視劇，演藝事業穩步上升。不料近日他在韓國綜藝節目《我家的熊孩子》中，首度公開自己罹患罕見難治之症「強直性脊椎炎」，透露每月至少發作一次，每次皆疼痛難當，令在場眾人震驚。

 

　　節目中，李東健因眼睛嚴重充血且劇痛前往就醫，他表示這一年來不斷出現視力模糊、畏光嚴重，甚至不時必須閉起單眼才能勉強忍受。他說：

 

　　我的眼睛見到光就痛，有時候得閉起一隻眼睛才能忍受，右眼視力明顯變差，對光線非常敏感，大概每個月都會發作一次葡萄膜炎，必須服用抗生素，只能一直滴眼藥水，這樣的情況已經持續一年左右，讓我非常沮喪。

 

　　他又透露被診斷出罹患罕見疾病「強直性脊椎炎」，這是一種因自身免疫系統失調所引起的關節炎，會造成脊椎僵硬，且無法根治，韓國僅約1%人口患有此病。李東健表示，發作時痛感多集中在右側肩頸，彷彿針不斷扎入身體：「發病時就像被針刺一樣痛，甚至讓我呼吸困難。」得知兒子病情的李媽媽心疼不已，驚呼：「我兒子怎麼會這樣？」一番話令人心酸。

 

　　醫生解釋，他的症狀屬於「葡萄膜炎」，再加上病史，最終確診為強直性脊椎炎，這是一種因免疫系統失調引起的風濕性疾病，不僅病因不明，也無法根治，只能長期控制與藥物管理。醫生提醒，若不妥善控制病情，可能引發更嚴重後果，並強調必須全面調整生活習慣，包括戒酒、戒煙、避免攝取糖與麵粉，同時補充維他命C以助消炎。

 

與前妻「奉子成婚」 離婚後被爆戀29歲女星

 

　　現年45歲的李東健與42歲前妻趙胤熙，2016年合作韓劇《月桂樹西裝店》擦出愛火，翌年5月奉子成婚，同年12月生下女兒。原本慶祝結婚3周年，卻突然宣布離婚，他們過去時常公開放閃曬恩愛，未料這段婚姻僅維持3年便告終，讓外界大感震驚。然而在感情方面已沉寂5年未有新戀情的他，近日被揭露與細16歲的女演員姜海琳熱戀，對此，他也透過韓媒訪問大方承認此事。

 

明星健康｜45歲男星自爆患不治之症 右眼爆血管全身發炎 發作劇痛難耐：像被針猛刺

李東健罹患罕見疾病「強直性脊椎炎」。

 

明星健康｜45歲男星自爆患不治之症 右眼爆血管全身發炎 發作劇痛難耐：像被針猛刺

李東健眼睛嚴重充血。（節目截圖）

 

全港約1千人就有3人患病 混淆病情致延醫

 

　　風濕科專科醫生余嘉龍曾指出，強直性脊椎炎是與HLA-B27基因有關，部分患者是家族遺傳。強直性脊椎炎主要免疫系統失調而導致，余嘉龍補充，當免疫系統亂了就有機會「自己打自己」，攻擊本來正常的細胞令其發炎。

 

　　長期發炎就會導致關節侵蝕，長遠會令關節融合。當關節融合後，活動能力受到影響就不能夠再動。

 

　　全港約有7萬人口患此症，約1,000人就有3人患病，病發的高峰期介乎25至35歲。余嘉龍指，強直性脊椎炎小至7歲的小朋友，大至70歲的老人家都有機會發病。

 

　　余嘉龍提醒，當關節出現發炎的徵狀，即：紅、腫、痛、熱，及出現以下病徵，應及早求醫找出病因，預防日後關節變型。

 

  • 晨僵
  • 運動有助改善痛楚
  • 下背持續痛超過3個月
  • 服食止痛藥快速消去痛楚

 

運動有助改善病情

 

　　余嘉龍指出，剛發病時做運動或會令筋腱、關節受傷，令病情惡化，因此病情未完全受到控制的時候，應要適當的休息。當病情穩定後，反而要鼓勵病人做運動、控制自己生活習慣，以穩定病情，減低復發機會。

 

　　余嘉龍建議病人選擇運動時可選擇游泳，因為游泳能夠活動背部，而在水中做運動對都可低受傷的機會。他建議，病人運動時留意這3方面的元素，希望能夠令到病情穩定一點：

 

　　1. 帶氧運動，希望每個星期做到兩個半小時或以上的帶氧運動。

　　2. 運動之餘也要伸展。拉筋令到筋腱以及肌肉能夠得到伸展，使它不會這麼僵硬以及不會萎縮。

　　3. 鍛鍊肌肉的力量。當你一段時間不動的時候，肌力會越來越少，肌肉就會萎縮。

 

　　除了運動外，他亦都提醒患者要戒煙及控制壓力。他指，免疫系統病很多時候跟壓力有關，希望透過控制壓力，能夠控制病情不要復發。他指，只要控制得宜，當病情穩定後可望減藥。

 

轉載自晴報

 

