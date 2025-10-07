歡迎回來

好營養

吃太多月餅燒烤易上火？今期滋潤素食譜:杞子雪耳杏仁糖水
吃太多月餅燒烤易上火？今期滋潤素食譜：杞子雪耳杏仁糖水
食得有營
素食
健康好煮意

吃太多月餅燒烤易上火？今期滋潤素食譜：杞子雪耳杏仁糖水

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　中秋過後，還是穿著短袖短褲；中午時候，走在路上，一個不小心，就已經汗流浹背了。中秋過後，即便體感溫度上好像差別不大，認知上不得不承認，夏天差不多要過去了，秋天應該不知不覺的來臨了。

 

　　在颱風仍然頻繁的月份，雨水依舊不斷的日子，空氣中的濕氣，理應還滿高的。但奇怪地，也許是做菜太多的緣故？！還是躲在冷氣房太久了？這陣子，雙手和口腔，不知怎的有種乾巴巴的感覺。

 

　　中秋走後，吃月餅過頭了，和吃燒烤太多上火了。這個濕氣要乾不乾的時候，腸胃有點混亂的日子，媽媽的心思總是最細膩的。菜乾湯、沙參玉竹湯、 和羅漢果紅蘿蔔湯等等，媽媽的湯水，都會煲好煲滿的加倍送上。

 

　　傳統的煲湯以外，甜湯（廣東話裏的糖水）更是不可或缺的。紅豆沙、腐竹糖水，和銀耳湯，亦算是媽媽的拿手菜。喝著那放進了紅糖的甜湯，吃著一口一口清爽的銀耳，似乎，一下子滋潤劑到位了，乾巴巴的感覺忽然減半！

 

杞子雪耳杏仁糖水（2人份）

 

吃月餅過了頭嗎？燒烤太多上火了嗎？今期滋潤素食譜：杞子雪耳杏仁糖水

 

時間：40分鐘  

 

材料：

 

吃月餅過了頭嗎？燒烤太多上火了嗎？今期滋潤素食譜：杞子雪耳杏仁糖水

 

乾雪耳（銀耳或白木耳）1個/ 乾百合 2湯匙/ 原味腰果 2湯匙/ 龍眼乾（桂圓）1湯匙/ 杞子（枸杞）1.5茶匙/ 南北杏 1.5茶匙

 

調味：

鹽 半茶匙/ 紅糖 5湯匙/ 杏仁粉 4湯匙

 

工具：

砧板/ 菜刀/大沙律(拉) 碗 / 剪刀/ 煮鍋/ 木舀/ 湯匙/ 茶匙/ 湯碗

 

步驟：

1.    將材料全放大沙律（拉）碗中，以熱水浸泡10分鐘（如圖）後，瀝乾水待用。

 

吃月餅過了頭嗎？燒烤太多上火了嗎？今期滋潤素食譜：杞子雪耳杏仁糖水

 

2.    等乾雪耳（銀耳或白木耳）泡軟以後，用剪刀剪走蒂，再剪成小塊（如圖）。

 

吃月餅過了頭嗎？燒烤太多上火了嗎？今期滋潤素食譜：杞子雪耳杏仁糖水

 

3.    倒3.5湯碗的清水於煮鍋裏，以中火煮沸。

4.    把步驟1和2放鍋裏，改以中大火，煮5分鐘。

5.    加入調味，攪拌均勻。改以中小火，多煮20分鐘。

 

筆記：

1.    雪耳（銀耳或白木耳）有增強免疫力的多醣體。

2.    杞子（枸杞）屬補氣的食材，適合抵抗力差的朋友吃用。

3.    腰果含不飽和脂肪酸、維生素E、纖維質等，可提升抵抗力。

4.    杏仁有豐富多的維生素E、鎂、鉀、鋅和鐵等，均是可以提升免疫力的。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

 

Tags:#素食#素食譜#食譜#乾燥#秋天#糖#甜湯#糖水#杞子雪耳杏仁糖水#雪耳#銀耳#白木耳#百合#腰果#龍眼乾#桂圓#杞子#枸杞#南北杏
香港好去處