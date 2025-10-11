改善富貴包續集：滾筒+橡筋帶頸椎伸展教學

運動拉筋紓痛改善富貴包續集：滾筒+橡筋帶頸椎伸展教學 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 香港伸展運動學會伸展治療師、國際康體專才培訓學院教練課程導師、國際跆拳道聯盟黑帶七段、國際教練、裁判及考官、香港健美及運動體適能總會執行委員及裁判。在繁忙又急促的都市生活中，久坐、久站、加上不良姿勢及缺乏運動，令身體變得僵硬及疲倦，甚至出現痛症。想改變現狀，可以透過一系列伸展運動和健身運動，鍛練並放鬆繃緊的肌肉、舒緩日常疲倦、痛症，減少身體負擔！ Share 11/10/2025 之前Derek Sir已經曾經介紹6個簡單動作，可以可以放鬆頸椎，改善或避免出現「富貴包」情況。今集，將會是改善富貴包的「續集」，Derek Sir再介紹了5個伸展動作，只要大家配合2款道具，持之以恒便會達到效果。 都巿人都有一個通病，大部分人都變成低頭族，無時無刻低頭玩手機，或者坐著電腦枱前姿勢不正確，容易令頸椎受壓，引起痛楚，甚至嚴重得出現「富貴包」。 Tags:#拉筋#健身#健康#伸展運動#運動#頸椎#富貴包#胸肌#肌肉#肩膊運動#肌力訓練#肌肉流失 Add a comment ...
