10
一月
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事
文化藝術 音樂會
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T....
推介度：
10/01/2026
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
改善富貴包續集：滾筒+橡筋帶頸椎伸展教學
運動
拉筋紓痛

改善富貴包續集：滾筒+橡筋帶頸椎伸展教學

得閒拉筋 得閒Build肌
馬德荃 Derek Ma
得閒拉筋 得閒Build肌

　　之前Derek Sir已經曾經介紹6個簡單動作，可以可以放鬆頸椎，改善或避免出現「富貴包」情況。今集，將會是改善富貴包的「續集」，Derek Sir再介紹了5個伸展動作，只要大家配合2款道具，持之以恒便會達到效果。

 

　　都巿人都有一個通病，大部分人都變成低頭族，無時無刻低頭玩手機，或者坐著電腦枱前姿勢不正確，容易令頸椎受壓，引起痛楚，甚至嚴重得出現「富貴包」。

 

