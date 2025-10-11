改善富貴包續集：滾筒+橡筋帶頸椎伸展教學

之前Derek Sir已經曾經介紹6個簡單動作，可以可以放鬆頸椎，改善或避免出現「富貴包」情況。今集，將會是改善富貴包的「續集」，Derek Sir再介紹了5個伸展動作，只要大家配合2款道具，持之以恒便會達到效果。

都巿人都有一個通病，大部分人都變成低頭族，無時無刻低頭玩手機，或者坐著電腦枱前姿勢不正確，容易令頸椎受壓，引起痛楚，甚至嚴重得出現「富貴包」。