名人健康|鄭秀文意外受傷傷勢曝光:神隱2星期需坐輪椅、撐柺杖...
容易敏感、怕痛都可嘗試的類醫美精華！塗抹式水光針，是醫美療程...
Netflix釣魚短訊騙案|3宗受害人均為65歲以上退休人士...
山今老人教說話與養生！對治最新長者「四大殺手」 要靠說話？吹水、吹牛、胡說八道統統可以？
養生Tips

山今養生智慧
山今老人岑逸飛
山今養生智慧

　　有研究指出，最新的長者四大殺手，竟是抑鬱、自閉、痴呆和失憶！要對治這四大殺手，原來「說話」幫到手？吹水、吹牛、胡說八道統統得？諾貝爾經濟學獎得主點講？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！

 

 

Tags:#易經#山今老人#養生智慧#養身#養生#健康#長壽#岑逸飛#身心靈放鬆#吹水#吹牛#胡說八道#說話與養生
