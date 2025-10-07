山今老人教說話與養生！對治最新長者「四大殺手」 要靠說話？吹水、吹牛、胡說八道統統可以？

養生Tips山今老人教說話與養生！對治最新長者「四大殺手」 要靠說話？吹水、吹牛、胡說八道統統可以？ 山今老人岑逸飛 山今養生智慧 山今老人岑逸飛 山今養生智慧 文化工作者，專研哲學，尤精於《易經》義理，游走於儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見解精闢。現為傳媒及文化工作者，並任教港大專業進修學院，開設「岑逸飛講壇」課程，內容除易經外，尚包括中國諸子百家。 Share 07/10/2025 有研究指出，最新的長者四大殺手，竟是抑鬱、自閉、痴呆和失憶！要對治這四大殺手，原來「說話」幫到手？吹水、吹牛、胡說八道統統得？諾貝爾經濟學獎得主點講？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！ Read more： 山今老人分享十大養生補品！如何做到天補、地補、人補？打坐冥想是靜補！從飲食習慣入手，學懂養生智慧 山今老人分享流汗養生智慧！流汗分主動和被動？頭頂、心口出汗代表甚麼？從自汗盜汗分辨體質 Tags:#易經#山今老人#養生智慧#養身#養生#健康#長壽#岑逸飛#身心靈放鬆#吹水#吹牛#胡說八道#說話與養生 Add a comment ...
Comment
暫無回應