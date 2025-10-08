食用安全 │ 蛋黃酥翻叮秒爆，微波爐加熱1件事，8大食物勿亂加熱

月餅／蛋黃酥／微波爐／翻熱/爆炸｜中秋節不少人都會吃月餅、蛋黃酥等糕點應節，吃不完的月餅會放入雪櫃冷凍，想吃時再取出加熱，不過若加熱方式錯誤，隨時會引發意外！56歲台灣女演員何如芸近日在家中使用微波爐叮冷凍蛋黃酥時，竟發出連串爆裂聲，嚇得她不知所措。

蛋黃酥放入微波爐加熱數秒即爆炸

何如芸日前在個人Facebook專頁發文表示，朋友數月前送了她一部微波爐，開箱之後就一直未使用過。日前，她想將雪櫃裏冷凍的蛋黃酥用微波爐加熱，然而當她轉身後，竟傳出陣陣巨響。於是她驚慌地詢問妹妹：「你知道蛋黃酥不能放微波爐嗎？」，卻被反問「誰說的？」妹妹表示不知道；當她詢問26歲的助理，助理則表示蛋黃酥「裏面包覆著的能量會爆炸，要切開才行！」

事後她花了半小時清理微波爐，無奈表示記得蛋黃肉包可放入微波爐加熱，但蛋黃酥竟然不可以，「都是蛋黃，憑甚麼？憑甚麼？」，並自嘲經此一役不敢再貿然嘗試，笑嘆：「可惜了我的2顆不二家！」

帖文曝光後引起網民熱議，不少人留言直呼長知識：「我剛剛也發生微波爐爆蛋慘劇」、「我也微波過蛋黃酥+1，然後就炸的全是月餅的屑屑了」、「因為外型的關係，微波會產生壓力，以致爆掉」、「謝謝你讓我知道蛋黃酥不能放微波爐」。

加熱月餅、蛋黃酥前必做1件事

台灣新北市消防局也曾在YouTube頻道做過實驗，證實蛋黃酥確實會在加熱過程中爆炸。消防人員解釋，蛋黃酥內的鹹蛋黃含有水分與磷脂，受熱後會釋放能量，而外層的蛋黃膜與酥皮封住壓力，使熱氣無法排出，最終導致爆裂。

消防員也建議，如果民眾需加熱蛋黃酥，可先將蛋黃酥切成兩半，再以陶瓷或玻璃類餐具盛裝後，用中小火加熱10至20秒，即可食用，也能免於「打開微波爐，沒有食物香氣，而是心碎的聲音」。

蛋黃酥確實會在加熱過程中爆炸。（圖片來源：影片截圖）

消防人員解釋，蛋黃酥內的鹹蛋黃含有水分與磷脂，受熱後會釋放能量，而外層的蛋黃膜與酥皮封住壓力，使熱氣無法排出，最終導致爆裂。（圖片來源：影片截圖）

消防員建議，如需加熱蛋黃酥，可先將蛋黃酥切成兩半，再以陶瓷或玻璃類餐具盛裝後，用中小火加熱10至20秒，即可食用。（圖片來源：影片截圖）

消防員介紹不能用微波爐加熱的物品。（圖片來源：影片截圖）

台灣電力公司曾在網上發文提醒民眾，在利用微波爐叮熱月餅前，必要留意內裏有否整顆鹹蛋黃，若有的話，須先切開鹹蛋黃，因為蛋黃外層有薄膜，又被月餅餡料包住，當月餅、蛋黃酥這一類水份少、帶膜的食物用微波爐加熱時，蒸氣會被悶住不能釋放，即有可能令整個月餅炸開。

此外，冷藏月餅若取出後即刻放入微波爐會導致口感乾硬，有專家教路，正確做法應先將月餅放置室溫解凍2至3小時，再以800W的微波爐叮約20秒即可。若加熱流心蛋黃月餅，建議改用焗爐或氣炸鍋，毋須預切即可保持風味。

食用安全｜3大微波爐使用貼士

營養師劉怡里亦曾在其Facebook專頁發文，分享3大微波爐使用貼士：

3大微波爐使用貼士

1. 加熱時，食物的醬料、湯和肉汁要煮到沸騰

2. 食物的中心溫度須達到70℃以上版

3. 建議分段加熱，可攪拌食物令受熱更均勻

食用安全｜8種物品絕對不能叮

除了上述風險及貼士，有些物品及食物並不適合放入微波爐，否則隨時有可能影響人身安全。美國消委會及營養師高敏敏分享的資料，整合出以下8種絕對不能放入微波爐「叮」的物品。

8類物品絕對不能叮

1. 金屬容器

金屬放入微波爐有機會導致電弧，在爐內產生火花甚至引起火災。

2. 密封食物

加熱密封食物或保鮮紙包裹的食物有可能會釋出塑化劑，建議事前拆除包裝。

3. 鋁箔

鋁箔和金屬一樣，有機會在加熱時出現電弧的情況，所以不應放入微波爐。

4. 尖銳物品

物品如木牙籤等，雖然並非金屬製，但同樣有可能點燃火花，因此不建議放入微波爐。

5. 有皮或有殼食物

提子、雞蛋等有皮或有殼食物及水都有可能在在加熱期間爆炸，所以絕對不能放入微波爐。

6. 發泡膠

如只是短時間加熱，像加熱咖啡30秒並無問題，但時間過長便有可能令發泡膠溶化，繼而導致化學物質轉移或融入食物中。

7. 紙類製品

紙類製品有機會由化學品、木漿或其他黏合劑製成，這些成分在微波爐下可能不安全，如牛皮紙袋有可能會引起火災。

一般而言，除非該紙製品上有明確的微波爐安全標籤，否則都不建議放入微波爐。

8. 玻璃或陶瓷

一般情況下，玻璃和陶瓷其實可以放入微波爐，但要留意器皿或瓶口可能會過窄

如果容器內的液體過熱，便有可能會導致壓力積聚，引起爆炸。

資料來源：美國消委會、營養師高敏敏

5種食物放微波爐可致起火

亂放食物入微波爐叮隨時爆炸 5種食物放微波爐可致起火

腸仔、雞蛋、番薯、明太子、魷魚

微波爐使用貼士

1. 有薄膜包覆的食物，建議先在表面戳洞

2. 小心微波爐的油漬因加熱而產生碳化反應，導致起火

3. 水分較少，但油分及糖分較多的食物，溫度易在短時間內上升，熱時要留意

清潔微波爐貼士

1. 將檸檬切片，加水裝在碗中

2. 放進微波爐叮1分鐘

3. 取出檸檬水，並關閉電源

4. 擦拭微波爐內部

資料來源：僱員再培訓局（ERB）「樂活一站」助理李又林

tag 食用安全 健康問題 養生 網絡熱話