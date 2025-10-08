致癌陷阱 │ 醫生揭5大日用品暗藏健康危機，恐增患癌失智風險

家居用品/致癌物／癌症｜家中經常使用的生活用品，可能是隱形健康殺手！台灣重症科醫生黃軒指出，每日接觸的「5大日常用品」恐藏危機，若使用方法錯誤，便可能危害健康，甚至提升罹患癌症或神經疾病的風險。他表示，只要稍微改變習慣，就能將風險大幅降低。

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文提到，家中經常使用的5個生活用品，其實隱藏不少潛在風險。當中分別是塑膠容器、芳香劑、強效清潔劑、不沾鍋（易潔鍋）、殺蟲劑等日常物品，這些產品本身未必有害，問題在於長期錯誤使用下，它們釋放的化學物質，可能影響荷爾蒙、損傷呼吸道，甚至與癌症或神經疾病有關。

致癌危機｜5大日常用品藏危機

黃軒列出，以下5大常見日常用品，當中暗藏的健康危機：

1. 塑膠容器遇高溫易釋毒

不少人會用塑膠盒盛裝剩菜，並直接放入微波爐加熱，此舉可能使雙酚A（BPA）與鄰苯二甲酸酯溶出，被人體攝入。這些化學物質會干擾荷爾蒙，長期累積可能引發荷爾蒙失調、肥胖、糖尿病、心血管疾病及生育能力下降。

建議：塑膠盒僅用於冷藏，避免加熱。如需加熱，改用玻璃、陶瓷或不鏽鋼材質。

2. 芳香劑增加患肺癌風險

使用芳香劑時，會吸入揮發性有機化合物（VOCs），例如甲苯與甲醛，可能刺激呼吸道、引發慢性咳嗽、加重氣喘或過敏，長期接觸甚至與肺癌風險有關。

建議：開窗保持空氣流通，如需除臭，可改用竹炭包、小蘇打粉，或種植虎尾蘭、吊蘭等天然植物。

3. 強效清潔劑恐致化學灼傷

清除廚房油污或浴室垢漬時，使用強效清潔劑雖然方便，但若將漂白水與鹽酸混合，會瞬間釋出有毒氯氣，吸入之後，不僅引發劇烈咳嗽，嚴重時可能導致急性肺水腫。

建議：避免混合使用清潔劑、打掃時保持環境通風、配戴手套與口罩，並可使用小蘇打加白醋來清除頑固污垢。

4. 不沾鍋高溫裂解損肝

不沾鍋塗層若刮損或高溫空燒，會釋出全氟及多氟烷基物質（PFAS）。這種「永久化學品」進入人體後很難排出，長期累積下可能增加癌症風險、引發免疫異常與肝臟疾病。

建議：避免以猛火快炒或空燒不沾鍋，塗層剝落應立即更換，或可改用玻璃、陶瓷或不鏽鋼鍋具。

5. 殺蟲劑帶來神經系統風險

殺蟲劑中的有機磷與除蟲菊酯成分，可能影響兒童腦部發展，並增加柏金遜症及阿茲海默症的風險。

建議：防蟲優先使用捕蟲紙、蚊帳或紗窗，若需噴灑殺蟲劑，應選擇低毒性產品，使用後立即通風，並讓孩童與寵物暫時遠離該區域。

同場加映｜睡房3大細菌溫床

綜合《每日郵報》、《紐約郵報》報道，美國加州胃腸科醫生Saurabh Sethi曾先後於史丹福大學、哈佛大學進行肝膽腸胃醫學研究培訓，目前是加州胃腸病理科專家。他曾在Instagram發布影片，指出臥室中常見的3樣物品可能暗藏健康風險，呼籲大眾盡快替換。該影片上架一個月即突破210萬次觀看，引發廣泛討論。

睡房3大毒物

枕頭：使用超過1至2年的枕頭容易積聚塵螨、汗水及過敏原

空氣清新劑：罐裝空氣清新劑可能釋放鄰苯二甲酸酯（phthalates）及揮發性有機物（VOC）

床褥：使用7至10年的床墊可能因支撐力下降，導致慢性背痛

致癌成因｜6類常見環境致癌物

台灣家醫科醫生李唐越曾指出，環境荷爾蒙可以透過空氣、水、食物及皮膚接觸等途徑進入與累積在人體內，進而危害健康。生活中常見環境致癌物有以下6類，應盡量避免。

6類常見環境致癌物

1. 溴化阻燃劑（BFRs）

● 家具、衣物防火塗料恐影響發育

2. 全氟／多氟烷基物質（PFAs）

● 不沾鍋、食品包裝

3. 羥基苯甲酸酯（Paraben）

● 化妝品、食品防腐劑

● 恐擾亂激素

4. 雙酚A（BPA）

● 罐頭、收據熱感紙是主要來源

5. 塑化劑（Phthalates）

● 常見於PVC地板、雨衣、玩具及香水

● PVC製品緩釋毒素，飄散空氣中

6. 戴奧辛（Dioxin）

● 列「人類一級致癌物」

● 來自垃圾焚燒、工業排放，會附著於空氣微粒或沉積於土壤、水源

● 損害免疫、神經系統，導致畸胎

資料來源：家醫科醫生 李唐越

長期接觸恐增致癌危機

這些生活環境中的毒素會透過經常接觸或吸入，累積在體內且不容易被排除，長期會誘發癌症。李唐越續指，這些環境荷爾蒙只需要極少量就能夠影響身體技能。它們能夠偽裝成女性體內的雌激素，產生致癌性代謝物。以下綜合一些可能誘發的隱患，包括男女頭號癌症殺手：

● 女性：乳癌、子宮內膜異常增生

● 男性：前列腺癌、睪丸癌、不正常性發育、降低生殖力、腦下垂體及甲狀腺功能異常等

● 其他：大腦神經內分泌障礙、脂肪肝、甲狀腺功能不全、脂肪堆積、代謝紊亂

致癌成因｜10招遠離環境致癌物

如何避免生活中的環境荷爾蒙？李唐越建議，從日常用品和食物入手減少攝入環境荷爾蒙，當中包括一些使用習慣和飲食器皿，例如不少人會習慣直接不洗穿上新衣，或是貪方便快捷經常吃外賣或加工食品，營養不均衡之餘，亦會導致肥胖，從而增加患上癌症的機會。

10招遠離環境致癌物

1. 使用玻璃產品代替塑料製品

2. 不要用塑膠製品裝熱食或微波

3. 若非用不可，選擇1、2或5標籤的塑膠製品

4. 減少罐頭食品和加工品

5. 補充維他命A、B、C、E、GSH穀胱甘肽

6. 多喝水，多吃綠葉蔬菜、十字花科

7. 少吃肥肉或在做飯時把油脂瀝乾

8. 保持室內空氣清新

9. 勤洗手、減少皮膚接觸

10. 慎選塗抹擦洗的產品，新衣服過水再穿

資料來源：家醫科醫生 李唐越