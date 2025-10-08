名人健康 │ 羅家英四度患癌剩約9年命，高溫下堅持扮唐僧行動遲緩需攙扶

明星健康／羅家英／癌症︱現年79歲的羅家英，於今年5月自爆四度患癌，更決定放棄化療、電療，醫生指他仍有大約8至9年壽命。家英哥雖明言會舒舒服服地享受餘生，但日前就現身內地杭州出席路演活動，在體感至少40度高溫之下披上厚衣扮演其經典角色唐僧；期間更需在旁扮演「沙僧」的工作人員攙扶，令網民心痛直呼「點解仲要辛苦搵命搏！」。

羅家英在今年年中接受內地媒體訪問，透露自己第4次患癌，不過他豁達面對，表示沒有到感懼怕。其後又接受過多名傳媒人訪問，亦表示現時精神和力氣都大不如前，未來會「做少啲」。但事實上，羅家英仍為工作拼命，日前他就現身杭州，出席當地宋城活動路演活動，扮演《西遊記》中其經典角色唐僧。

羅家英於今年5月自爆四度患癌。

羅家英於今年5月自爆四度患癌。

他豁達面對，表示沒有到感懼怕。

羅家英日前現身內地杭州出席路演活動。

羅家英以其經典唐僧造型出席活動，體感溫度最少40度。

向前步行時，更需要旁邊扮演「沙僧」的工作人員攙扶。

羅家英雖親切與現場粉絲打招呼，但明顯地行動遲緩，還有點木無表情，相信是非常辛苦。

有網民拍攝到當日活動相關片段，分享到小紅書，標題「80歲都還在打工，在景區加班呢！#羅家英 #大話西遊 #杭州宋城 #宋城千古情 #火人狂歡節」。從影片中所見，羅家英披上幾層厚的衣服，頭上頂著道具帽，於露天的「古裝街」中出現。

然而，近日杭州天氣酷熱，氣溫最高達37度，羅家英以其經典唐僧造型出席活動，體感溫度最少40度。而他向前步行時，更需要旁邊扮演「沙僧」的工作人員攙扶。羅家英雖親切與現場粉絲打招呼，但明顯地行動遲緩，還有點木無表情，相信是非常辛苦。

網民心痛「搵命搏」

片段曝光後，不少網民眼見羅家英「搵命搏」賺錢，都替他感到不忍心：「杭州太熱了生病身體受的了嗎」、「搵咁多錢做咩？身體緊要」、「家英哥，你被威脅眨眨眼」。

但另有網民就認為，羅家英搏命賺錢有機會是為藥費：「他好像生病了，估計為了藥費吧」、「前段時間看到新聞說他又復發了，但是跟阿姐是AA制，所以負擔挺重的」。

羅家英澄清非「放棄治療」

羅家英表明不再接受化療或電療，一度惹來「放棄治療」的消極揣測。他早前做客查小欣開設全新YouTube 頻道「紅查館」，就在節目澄清，自己並沒有「放棄治療」：

這次復發是前列腺癌，我並不是不治療，而是用另一種治療方法…… 就是打女性荷爾蒙針，遏止它繼續發展，但大概8年之後就無法遏止，這個時候就需要化療、電療，我今年79歲，8年後已80多歲，垂垂老矣，所以我決定到時都不會再化療、電療，除非在這段期間發明新科技，有藥物可以控制病情，否則我不如盡情玩樂、飲飲食食！

但自注射女性賀爾蒙針，家英哥坦言感覺自己身體較前虛弱、容易疲累，也不喜歡說話與接受訪問；更快人快語表示：「自從切除前列腺後，對於『色』字，個人定咗、淡咗！」。

羅家英做客查小欣開設全新YouTube 頻道「紅查館」。

羅家英做客查小欣開設全新YouTube 頻道「紅查館」。

羅家英表示自己並不是完全放棄治療，而是用另一種治療方法，打女性荷爾蒙針，遏止癌症繼續發展。

羅家英表示到大概8年之後癌症無法再遏止時，就不會再電療或化療。

對於生死話題，家英哥與阿姐並無忌諱。

對於生死話題，家英哥與阿姐並無忌諱。

家英哥與阿姐十分恩愛。透露會給5位數家用、與阿姐食飯會AA制。

家英哥與阿姐十分恩愛。透露會給5位數家用、與阿姐食飯會AA制。



家用5位數、食飯AA制

對於生死話題，家英哥與阿姐並無忌諱，平時亦會討論一下，家英哥說：「我估計，都係我走先過佢，佢身體唔錯，但我想遲過佢走，我可以照顧佢，等佢放心，我唔會要佢啲錢，講明㗎啦！ （兩公婆使唔使吓吓講錢？ ）要，絕對要！你唔好唔講，講清楚大家冇芥蒂！」

「（點解你要咁清楚同阿姐講呢個問題？）因為佢需要我講清楚，女人對錢好重要，啲錢係佢自己辛辛苦苦賺返嚟，佢唔會立亂去洗，亦都唔會將錢使喺我身上，最多買件衫我著吓，大家食飯都要AA制。（間屋係阿姐嘅，咁你使唔使交租？）差唔多，交半個床位租。」

「（工人使唔使分清楚？）唔使，我同佢講，我同你結婚，你嫁夫隨夫，你不如按照我生活去做，我照顧你，啱唔啱？我包晒！但而家唔係，係我入贅俾你喎，我去你屋企住，你要你咁嘅生活，要咁嘅包裝，我冇能力，亦都話唔想，所以你唔好旨意我負責呢樣嘢！（咁你負責啲咩呢？）俾啲家用囉，梗係有五位數字，掂唔到六位。咁佢又ok呀，每個月過數俾佢嘅助手！」