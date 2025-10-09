名人健康 │ 名店太子爺車禍毁容，花200萬做6次手術，38歲生日現身：要活得自在

陳柏熹／毁容丨著名時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹（Harris）過去一直是本港的Ball場常客，不過，自2023年於深圳遇車禍被嚴重毀容後，便絕跡於本地社交圈。為了「修復」外貌，他近兩年，花逾200萬，動了6次大小手術。不過，適逢38歲生日，隱身多時的他亦終罕有「現身」，他亦大方接受傳媒訪問表示自己執番條命，現在要活得自在。

陳柏熹（Harris）早前在中環舉行38歲生日派對，不少圈中好友如關之琳、何嘉莉、丁子朗、樂易玲及鄭紹康亦有到場祝賀，是次亦是他自2023年於深圳出車禍毁容後，首度會見傳媒。他接受訪問時承認心情非常緊張，還透露為了「修復」外貌，這2年曾不斷進出醫院，又接受創傷矯形科醫生診治，已花費逾200萬港元動了6次大小手術。相對於出事前的靚仔外貌，陳柏熹認為已回復八成，又指聽力慶幸沒受影響，不過車禍後遺症是目前「擘大口有點困難」。

陳柏熹又指經歷這場恐怖意外後，執番條命的自己性格亦出現了很大變化，變得隨遇而安，而今年的生活願望則是希望可以活得自在：

執番條命，希望活得自在。今次搞生日會是想一次過讓一班好擔心我，又不敢多問的朋友放心，不用再猜測，我已經克服心理恐懼，可以大大方方站出來。

陳柏熹接受傳媒訪問時講述車禍經過時指事發於2023年8月，他當時於深圳高鐵站附近被突然而至的電瓶車撞傷。他形容當下感覺似整個人撞落玻璃門搬，感覺「好瘀好腫好痛」，但由於臉上當時沒有明顯的表面傷痕，他於是沒有太為意。

不過意外4個月後，他卻發現自己「個鼻又歪，左邊臉顴骨冇咗」，那時他才知道要看醫生，並開始一連串漫長而痛苦的治療。