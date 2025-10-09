知名童星肺腺癌逝終年50歲：7歲成名17歲涉綁架案出獄成導演兼書法家

台灣知名童星顏正國本月7日因肺腺癌病逝，終年50歲。7歲就踏入影壇的顏正國人生跌宕，由於成名過早，年輕時曾誤入歧途，17歲時更因參與綁架案遭判死刑，但他最終逃過死劫。入獄服刑期間，顏正國修身養性，除了勤練書法外，還與長期書信往來的「女筆友」萌生愛意，出獄後2人共結連理，顏正國亦為了扛起家計，身兼導演和書法家多重身分，呈現了在現實中努力改過向上的生命歷程。

出道即巔峰 誤入歧途犯重罪淪「死刑犯」

童星出身的顏正國年僅7歲就踏入影壇，曾演出侯孝賢導演的《就是溜溜的她》、《風櫃來的人》等經典作品；1983年憑《兒子的大玩偶》入圍金馬獎最佳童星，12歲時再以朱延平執導的《好小子》系列電影爆紅，使他成為80年代家喻戶曉的童星之一。

顏正國之後以侯孝賢導演的《少年吔,安啦！》再度入圍金馬影帝；惟他在事業當紅之際，卻因持槍被捕，遭取消金馬獎入圍資格。據悉，由於成名過早，顏正國無法融入同輩夥伴，導致14歲時在學校結交不良朋友，逐漸染上毒癮。誤入歧途的顏正國更從中學時開始無心向學，多次休學，在1996年至1998年期間，他多次參與吸毒、偷車，槍砲、竊盜等罪案。

2001年7月，顏正國夥同友人參與綁架案，並向對方勒索200萬元新台幣(約50.8萬港元)。顏正國其後於律師陪同下自首，由於當時尚有《懲治盜匪條例》，顏正國遭檢方求處死刑。但條例至隔年被廢除，他因此逃過死劫，最終改判移送台中監獄服刑15年。

入獄11年勤練書法 戀上「女筆友」出獄成婚

入獄後，顏正國經歷了人生低谷。據他在訪談中回憶，父親最後一次探監不料成為永別；在父親離世時，他還戴著手銬腳鐐回家奔喪，成為了心中永遠的痛。

而在獄中服刑期間，顏正國也沒有自暴自棄。他修身養性，勤練書法，還長期與一名女筆友通信。在書信往來下，2人於彼此的鼓勵與支持中萌生愛火。至2012年3月，顏正國申請假釋獲准提前出獄，與女筆友步入婚姻殿堂，兩人隔年1月誕下1女。此外，他更熱心公益，積極投入書法教學。

為家計重投影視圈 升格做導演

據悉，顏正國一生有兩段感情，育有3名小孩。他在生前為了扛起家計，身兼演員、導演和書法家多重身分，與妻子感情甚篤。他生平最後一部電影，是由魏德聖所執導的《臺灣三部曲》，但該電影並未上映。

在顏正國離世後，其妻子於10月8日中午在Facebook首度發聲，證實顏正國於2024年11月確診肺腺癌，抗癌近1年終不敵病魔。她強調，丈夫是在所有家人陪伴下安詳辭世：

他一直無所懼、勇敢的與病魔奮戰，但仍遺憾的在昨日 2025年10月7日下午16時57分，在所有家人陪伴下安詳辭世，相信他已完成在這世界的使命，回到真正屬於他的國度。