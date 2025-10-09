歡迎回來

台灣天災 │ 樺加沙襲台釀花蓮洪災：18人罹難，鏟泥車老闆救災8日感染亡
健康Tips

台灣天災 │ 樺加沙襲台釀花蓮洪災：18人罹難，鏟泥車老闆救災8日感染亡

健康解「迷」
健康解「迷」

　　颱風「樺加沙」引發台灣花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成18人罹難的悲劇，並有大量淤泥湧入光復鄉民宅。不少台灣民眾自發前往花蓮協助清掃、鏟除淤泥，被譽為「鏟子超人」。一名在災後立即投入救災的48歲鏟泥車老闆，左腳遭刺傷後仍堅持清理淤泥，直至第8日身體不勝負荷送醫。因傷口受到感染，於中秋當夜（10月6日）不幸離世。

 

　　綜合台媒報道，48歲的桃園鏟泥車行老闆林鴻森，在花蓮光復鄉水災發生後隔日，便向侄子林哲全表示，手頭工作可暫緩，未完成救災絕不返回桃園，隨即與侄子各自駕駛一輛貨車載運兩台推土機趕往花蓮支援。救災過程中，林鴻森左腳不慎被刺傷，但為清除淤泥，即使腳部腫脹仍堅持工作，直到救災第8日，終因身體無法負荷而送醫救治。

 

　　醫院發現林鴻森的傷口出現感染，在情況穩定後於10月4日轉送至林口長庚醫院持續治療。原本意識清醒的林鴻森，在抵達醫院從救護車轉移至病床時突然昏迷，經搶救後，最終於6日晚間，因敗血症引發多重器官衰竭離世。

 

　　禮儀公司人員林奕華於6日深夜發文悼念，文中提及林鴻森在災難發生後第二天，即放下所有工作，親自載著推土機前往花蓮救災，連續8日不眠不休，只為讓更多人得以平安，卻在救援過程中腳部受傷，引發嚴重感染，「他仍咬牙堅持到最後一刻，最終卻還是與摯愛的家人天人永隔」。

 

　　他不是名人，卻用行動寫下最無私的勇氣。他不是英雄的稱號所造就，而是那份「為別人活」的心，讓他成為我們心中永遠的英雄。

 

　　侄子林哲全於10月7日在Threads發文表示，堂叔本身身體就不好，他外表雖粗魯，內心卻柔軟且有個性，然而最喜愛烤肉的他，未料於中秋節離世，「他離開我們去更快樂、安詳的地方，祝叔叔一路好走，心無罣礙」，同時提醒正在災區救援的「鏟子超人」們，務必注重自身健康，凡事量力而為。

 

鏟泥車老闆林鴻森赴花蓮救災8日，因傷口感染離世。（FB@林奕華）

 

同場加映︱颱風「樺加沙」襲台釀洪災

 

　　本年度「風王」樺加沙外圍環流夾帶強風豪雨，早前經過台灣時輕輕掃過，就造成花蓮有堰塞湖溢流，湧出約6000個奧運標準游泳池的洪水，導致下游橋樑被沖毀，泥石流如「日本311海嘯」般湧入光復鄉市區。

 

　　綜合台媒報道，樺加沙早前擦邊掠過台灣後，雖颱風警報已解除，但雨帶仍持續影響全台，其中南部、花東地區更降下豪雨。9月23日下午2時50分，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生壩頂溢流，兩波洪峰猶如海嘯般沖入光復鄉，水位瞬間驟降14米，有1540萬噸的洪水湧出，相當於6000個奧運標準游泳池的水量，下游橋樑瞬間被沖斷，泥石流衝入光復鄉市區淹沒街道，民宅一樓全被泥水灌入。

 

23日下午2時50分，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生壩頂溢流。

 

下游橋樑瞬間被沖斷，洪峰猶如海嘯般沖入光復鄉。

 

相當於6000個奧運標準游泳池的水量。

 

泥石流淹沒市區街道。

 

不少車輛泡在水中，連軍用卡車都被沖走。

 

有民眾來不及逃往高處，受困在泥水洪流中。

 

　　根據災區閉路電視畫面，許多民眾來不及逃往高處，受困在泥水洪流中。當日下午約4時，一名婦人被發現在湍急泥石流中緊抱電線桿等待救援，有女網民疾呼：「光復市場附近的人可以幫忙救救我媽媽嗎？」同時可見有不少車輛泡在水中，連軍用卡車都被沖走；有民眾被拍到受困車頂或屋頂待援的畫面。

 

同場加映︱敗血症6大病徵

 

　　中大醫學院麻醉及深切治療學系助理教授凌若崴醫生曾指出，及時治療是對抗敗血症的關鍵，假如出現以下敗血症6大病徵，應盡早求醫接受治療：

 

1.神志不清

2.寒顫

3.排尿減少

4.嚴重呼吸急促

5.頭暈

6.皮膚變色

資料來源：香港中文大學醫學院

Tags:#台灣#花蓮#樺加沙颱風#泥石流#洪水#救災#感染#敗血症#死亡#樺加沙#堰塞湖#傷口受感染#颱風#器官衰竭#呼吸急促#皮膚變色#寒顫#神志不清
