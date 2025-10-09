名人健康 │ 關淑怡59歲家中暈倒入ICU搶救，兒子從美返港守候痛哭

現年59歲的歌手關淑怡（Shirley）10月7日驚傳病危，需送入深切治療部（ICU）搶救，其子關浚賢緊急從美國返港，連日與外公在醫院守候，更被目擊在病房外抱膝痛哭，情況令人憂心。

關淑怡病危入ICU過程曝光

關淑怡病危消息傳出後，震驚娛樂圈，昔日同門「寶麗金小花」湯寶如、黎瑞恩等紛紛表達慰問，大批傳媒亦到醫院守候。據悉，關淑怡是在上周於家中突然暈倒，家人發現後即召救護車送院，有指由於當時情況危急，要即入ICU搶救。

關淑怡23歲的兒子關浚賢即從美國回港，並與外公連日在醫院守候，有指關浚賢多次於病房外長櫈抱膝痛哭，他更半步未離開病房外，要在外公力勸才到附近餐廳吃東西。而多位親友得知消息後，亦先後到醫院探望。

當紅期曾與王菲匹敵

關淑怡憑1989年金曲《難得有情人》獨特唱腔走紅，被寶麗金力捧為90年代樂壇天后，獲封「樂壇妖精」的稱號。然而，在那個年代王菲亦備受力捧，其個人風格也特別鮮明前衛，二人曾屬同一間唱片公司，但在當時關淑怡的人氣及作品明顯力壓王菲。

而一向有個性的關淑怡，在1996年與唱片公司約滿後，其音樂事業開始不及從前，慢慢在香港樂壇退隱淡出，待其在2001年短暫復出時，王菲已經走紅。在短暫復出一年後，她就被爆未婚懷孕，成單親媽媽，直至2005年再度復出，但其人氣及作品都已不及王菲。

關淑怡屢傳精神異常

近年來關淑怡亦不時傳精神異常消息，在2012年懷疑因排隊問題與外籍男酒客爭執，有指她被人搭訕騷擾，更傳她遭掌摑，於是報警。同年，她曾在社交平台突然寫下告別書，疑有輕生之意。

2016年，關淑怡於愉景灣沙灘墮海，當時有傳她與外籍男友因情變借酒澆愁，之後跳海尋死，但其後她否認傳聞，解釋因在沙灘散步時不慎墮海。翌年，關淑怡在酒店因與員工爭執，涉及刑事恐嚇，最後在庭上承認普通襲擊罪，罰款2,000元兼留有案底，而另一項刑事恐嚇罪則獲撤控。

為一生最愛傳為寧波車未婚產子

2001年，關淑怡突然隱退，在加拿大未婚誕下兒子關浚賢，兒子生父身份一直成謎。2014年，她曾在私人IG疑透露兒子生父英文名，被指是不丹寧波車。另外，關淑怡曾在IG上載寧波車八世（Zuri Rinpoche 8th）的舊照，留言：「他，原來依然是我認識中最好的，與他的那些年，是我最好眠。」

關淑怡曾在訪問中剖白曾有4位男友，兒子的生父是最後一任戀人。她曾指兒子的父親博學多才，更以「最愛男人」形容對方，但強調從未考慮結婚，懷孕時與男方仍未分開，雙方討論後認為時機未成熟，最後決定獨自撫養孩子。成為單親媽媽後，關淑怡曾被傳經濟出現問題，要借貸度日。

關淑怡透露，在兒子8歲後父子便沒再見面，而她又常遺失手機，數年間總共轉過逾30次電話號碼。雖然如此，但關淑怡兒子的生父並未「失蹤」，仍有方法取得聯絡。不過，關淑怡表示，兒子沒提過想見爸爸，如兒子問自己，一定會告訴他，因兒子有資格知生父身份，無奈兒子從未提起。

曾兩度退隱樂壇的關淑怡，2020年更以「不再相信任何唱片公司」為由宣布退出樂壇。最近一次公開活動露面是3年前她突然現身旺角，於《BlackOut》演唱會力挺台上演出的4位後輩孫曉賢、張進翹、顧定軒及張天穎。

