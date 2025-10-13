中秋後食滯不適？3大應援妙法 + 4種中藥材助消滯去膩

上星期提及中秋應節食品的伏位，有朋友問：良朋親友共聚，一口月餅也不沾，實在掃興，難得一年一次，應下節也不為過吧？！可有良方消滯去膩？

我也是非常喜愛月餅的人，在此分享我的「中秋應援」妙法：

1. 將月餅切為八分之一小塊，每次就那麼八分一塊，既可品味多種口味，又能控制分量量。最佳食用時間為午後陽氣最盛時，避免晚上食用加重脾胃負擔。

2. 食用性寒的金柚子時，可佐以少量薑茶以作平衡。

3. 芋頭建議蒸煮後蘸少量鹽而非醬油，減少鹽分攝取。

中藥材當中，也有幫助消化、消除積食和行氣化滯的，平時可放一些在家「看門口」：

1. 山楂：有效消化油膩肉食和澱粉類積滯，針對月餅這類高油、高糖、高澱粉的食物特別適合，還能行氣化瘀。我推介用幾片乾山楂泡熱水飲用，即成一杯酸甜開胃的「山楂茶」。吃完月餅、大餐後感到腹脹或胃口不佳後喝。

2. 陳皮：理氣健脾，燥濕化痰，能很好地緩解因食滯引起的腹脹、胃氣。當感覺腹部氣脹、噯氣（打嗝）有食物味的時候，焗一杯陳皮水（取一小片陳皮用熱開水沖泡）可紓緩胃不適。陳皮水亦可放3至5片山楂一同飲用。

3. 麥芽與穀芽： 麥芽與穀芽一起使用，則事半功倍。麥芽偏於消化米、麵、薯、芋等澱粉類食物積滯；穀芽則較溫和，用作開胃用途更佳。當吃了太多月餅或糯米製品而引起積滯，可用各一小執的麥芽和穀芽煮水或泡茶飲用。

4. 神麴：對一般性的食積腹脹，神麴加山楂和麥芽同用（即著名的「焦三仙」茶味），可紓緩不適。三種材料各一小汁執泡茶便可。

服用以上中藥材消滯，有幾點要注意：

1. 山楂有活血化瘀、收縮子宮的作用，而麥芽則有回乳作用，所以孕婦要慎用。

2. 山楂酸性較強，胃酸過多或有胃潰瘍的人士應慎用山楂。腸胃虛弱的人士，應盡量避免空腹喝山楂水。

3. 要對症下藥：如果是因為吃油膩而滯，用山楂最好；如果是因為吃米麵而滯，用麥芽、穀芽最佳；如果氣脹嚴重，陳皮效果更好。

4. 以上藥材或去膩茶，旨在解決「過食」問題，狀況解決了之後就可以停用。若無積滯卻長期服用，反而可能耗損脾胃之氣。