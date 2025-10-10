中醫福利｜政府資助2類人免費睇中醫，針灸推拿藥費全免，預約方法+診所地點
想睇中醫調理身體，但又擔心「肉赤」？在現行政府資助計劃下，合資格長者不僅診金全免，連同藥費、針灸及推拿均可「$0享」；即使非長者，合資格人士亦可以低至$120的資助價享用相同服務。為此，|我們整合了全港18區診所地址、服務時間及預約攻略，幫助讀者輕鬆享用政府提供的中醫福利。
香港政府於2018年起宣佈將中醫藥納入香港的醫療系統，並訂立一套整全的政策，投入更多資源發展中醫藥服務，其中包括在18間中醫診所暨教研中心（中醫診所）於地區層面提供政府資助門診服務。
為配合《2022年施政報告》，18區中醫診所已在2023年10月起相應增加政府資助中醫門診服務籌額，由以往每年約60萬大幅增加至80萬個，以回應市民對中醫服務的需求，同時讓更多市民受惠。
政府資助中醫服務對象
符合以下類別的合資格香港居民，每項服務可以$120優惠診金享用中醫門診服務：
- 持有有效香港身份證的人士；
- 身為香港居民的11歲以下兒童；
- 醫院管理局行政總裁認可的其他人士。
符合以下資格的人士，可獲豁免收費（醫療券或折扣均不適用於政府資助中醫服務）：
- 綜合社會保障援助（綜援）受助人（必須出示「申請獲准通知書」／「調整援助金額通知書」）
- 75歲或以上的長者生活津貼受惠人（必須出示「申請獲准通知書」／「調整津貼金額通知書」）
政府資助中醫服務範圍
- 中醫內科（包括診金及按臨床需要包含不多於五劑中藥）
- 針灸
- 骨傷/推拿（於部分診所）
中醫內科。（官網圖片）
針灸。（官網圖片）
骨傷/推拿。（官網圖片）
預約方法
- 偶發性疾病求診人（如患感冒等）：於即日或下一個工作天，直接致電各中醫診所或透過「18區中醫診所」流動應用程式預約（只提供中英文）。
- 覆診求診人：於門診後於登記處確認，由醫師建議覆診日期，需於診症當日後30天內覆診。
注意：
- 請於預約時間前15分鐘抵達辦理登記及掛號手續。
- 由預約時間起計，逾時30分鐘之應診者需重新預約。
- 為善用醫療資源，如未能如期就診，求診人士應儘快通知相關診所。已取消的診症時間將會開放予其他求診人士預約。
- 經應用程式預約者，需於預約時間最少一小時前取消預約；
- 其他情況則需致電相關診所取消預約。
*適用於曾登記使用18區中醫診所服務的求診人士。有關「18區中醫診所」流動應用程式的詳情，可瀏覽「18區中醫診所」流動應用程式網頁。
18間中醫診所地址及預約電話
|區域
|地址
|電話
|星期一至五
|星期六
|星期日及公眾假期
|中西區
|上環普仁街12號東華醫院鶴堅士樓及楊國璋樓1樓
|2589 4700
|09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
|09:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
|休息
|東區
|香港柴灣樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院專科門診大樓地庫4樓西翼
|3197 2000
|09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
|09:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
|休息
|南區
|香港香港仔水塘道10號賽馬會診療所2樓
|2580 8158
|09:00 - 20:00
|09:00 - 17:00
|休息
|灣仔區
|香港灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心2樓
|3553 3238
|09:00 - 20:00
|09:00 - 17:00
|休息
|九龍城區*
|九龍何文田愛民邨保民樓401-412室
|2193 7000
|09:00 - 13:00 , 14:00 - 19:00
|09:00 - 13:00 , 14:00 - 17:00
|休息
|油尖旺區*
|九龍佐敦加士居道30號伊利沙伯醫院R座9樓
|2618 7200
|09:00 - 13:00 , 14:00 - 19:00
|09:00 - 13:00 , 14:00 - 17:00
|休息
|深水埗區
|九龍深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署1樓
|2194 9911
|09:00 - 19:00
|09:00 - 17:00
|休息
|黃大仙區
|九龍樂富杏林街10號佛教醫院C座地下及閣樓
|2338 3103
|09:00 - 19:30
|09:00 - 19:30
|休息
|觀塘區*
|九龍牛頭角定安街60號牛頭角賽馬會診所4樓
|3583 4114 （政府資助）/ 3107 4113 （一般查詢）
|08:15 - 18:00
|08:15 - 18:00
|休息
|大埔區*
|新界大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院J座地下
|2663 0004
|08:30 - 18:30
|08:30 - 18:30
|休息
|元朗區*
|新界元朗西菁街26號容鳳書健康中心3樓
|2478 5769
|09:00 - 13:00 , 14:00 - 19:00
|09:00 - 13:00 , 14:00 - 19:00
|休息
|屯門區*
|新界屯門屯利街6號仁愛分科診所5樓
|2430 1309
|08:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00
|08:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00
|休息
|北區*
|新界粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心7樓
|2670 2130
|08:30 - 17:30
|08:30 - 17:30
|休息
|沙田區*
|新界沙田大圍文禮路2號沙田（大圍）診所地下
|2479 2126
|08:30 - 13:00 , 14:00 - 18:00
|08:30 - 13:00 , 14:00 - 18:00
|休息
|西貢區*
|新界將軍澳坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓6樓
|2701 1020
|08:30 - 19:30
|08:30 - 17:30
|休息
|荃灣區
|新界荃灣仁濟街7-11號仁濟醫院C座4樓
|2416 0303
|09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00
|09:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
|休息
|葵青區
|新界葵涌麗祖路77號下葵涌分科診所及特殊教育服務中心地下
|2370 2216
|09:00 - 19:00
|09:00 - 17:00
|休息
|離島區*
|新界大嶼山東涌富東街6號東涌健康中心第2座1樓
|3188 5383
|08:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00
|08:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00
|星期日：08:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00, 公眾假期：休息
標記「*」的診所提供骨傷／推拿服務。
以上診所只提供粵語、英語及普通話服務。如求診人需要翻譯服務，請自行安排翻譯員陪同就診。
查詢及其他詳情
醫院管理局中醫診所暨教研中心網站：https://cmk.ha.org.hk/zh-cht/services/GovtSubsidisedCMServices#
「18區中醫診所」流動應用程式 ：https://cmk.ha.org.hk/zh-cht/18CMClinics
Comment
暫無回應