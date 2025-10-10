歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

🇺🇸美國政府停擺 影響有幾大？🚗拆解9月內地車銷數據💡中芯國產化替代憧憬再升溫？
腦退化體驗館，感受失智之苦 即測14個風險因素，及早檢測把...
輕鬆護老 照顧者手記

腦退化體驗館，感受失智之苦 即測14個風險因素，及早檢測把...
斷崖式分手:對方一聲不響的失蹤，突然被分手是有多難以接受？
Sex & Love 港女講男

斷崖式分手:對方一聲不響的失蹤，突然被分手是有多難以接受？
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
中醫福利｜政府資助2類人免費睇中醫，針灸推拿藥費全免，預約方法+診所地點
健康Tips

中醫福利｜政府資助2類人免費睇中醫，針灸推拿藥費全免，預約方法+診所地點

健康解「迷」
健康解「迷」

　　想睇中醫調理身體，但又擔心「肉赤」？在現行政府資助計劃下，合資格長者不僅診金全免，連同藥費、針灸及推拿均可「$0享」；即使非長者，合資格人士亦可以低至$120的資助價享用相同服務。為此，|我們整合了全港18區診所地址、服務時間及預約攻略，幫助讀者輕鬆享用政府提供的中醫福利。

 

　　香港政府於2018年起宣佈將中醫藥納入香港的醫療系統，並訂立一套整全的政策，投入更多資源發展中醫藥服務，其中包括在18間中醫診所暨教研中心（中醫診所）於地區層面提供政府資助門診服務。

 

　　為配合《2022年施政報告》，18區中醫診所已在2023年10月起相應增加政府資助中醫門診服務籌額，由以往每年約60萬大幅增加至80萬個，以回應市民對中醫服務的需求，同時讓更多市民受惠。

 

政府資助中醫服務對象　

 

　　符合以下類別的合資格香港居民，每項服務可以$120優惠診金享用中醫門診服務：

 

  • 持有有效香港身份證的人士；
  • 身為香港居民的11歲以下兒童；
  • 醫院管理局行政總裁認可的其他人士。

 

　　符合以下資格的人士，可獲豁免收費（醫療券或折扣均不適用於政府資助中醫服務）：

 

  • 綜合社會保障援助（綜援）受助人（必須出示「申請獲准通知書」／「調整援助金額通知書」）
  • 75歲或以上的長者生活津貼受惠人（必須出示「申請獲准通知書」／「調整津貼金額通知書」）

 

政府資助中醫服務範圍

 

  • 中醫內科（包括診金及按臨床需要包含不多於五劑中藥）
  • 針灸
  • 骨傷/推拿（於部分診所）

 

中醫資助｜政府資助2類人免費睇中醫藥費／針灸／推拿一律全包　一文睇清預約方法及診所地址

中醫內科。（官網圖片）

 

中醫資助｜政府資助2類人免費睇中醫藥費／針灸／推拿一律全包　一文睇清預約方法及診所地址

針灸。（官網圖片）

 

中醫資助｜政府資助2類人免費睇中醫藥費／針灸／推拿一律全包　一文睇清預約方法及診所地址

骨傷/推拿。（官網圖片）

 

預約方法

 

  • 偶發性疾病求診人（如患感冒等）：於即日或下一個工作天，直接致電各中醫診所或透過「18區中醫診所」流動應用程式預約（只提供中英文）。
  • 覆診求診人：於門診後於登記處確認，由醫師建議覆診日期，需於診症當日後30天內覆診。

 

注意：

 

  • 請於預約時間前15分鐘抵達辦理登記及掛號手續。
  • 由預約時間起計，逾時30分鐘之應診者需重新預約。
  • 為善用醫療資源，如未能如期就診，求診人士應儘快通知相關診所。已取消的診症時間將會開放予其他求診人士預約。
  • 經應用程式預約者，需於預約時間最少一小時前取消預約；
  • 其他情況則需致電相關診所取消預約。

*適用於曾登記使用18區中醫診所服務的求診人士。有關「18區中醫診所」流動應用程式的詳情，可瀏覽「18區中醫診所」流動應用程式網頁

 

18間中醫診所地址及預約電話

 

區域 地址 電話 星期一至五 星期六 星期日及公眾假期
中西區 上環普仁街12號東華醫院鶴堅士樓及楊國璋樓1樓 2589 4700 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 休息
東區 香港柴灣樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院專科門診大樓地庫4樓西翼 3197 2000 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 休息
南區 香港香港仔水塘道10號賽馬會診療所2樓 2580 8158 09:00 - 20:00 09:00 - 17:00 休息
灣仔區 香港灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心2樓 3553 3238 09:00 - 20:00 09:00 - 17:00 休息
九龍城區* 九龍何文田愛民邨保民樓401-412室 2193 7000 09:00 - 13:00 , 14:00 - 19:00 09:00 - 13:00 , 14:00 - 17:00 休息
油尖旺區* 九龍佐敦加士居道30號伊利沙伯醫院R座9樓 2618 7200 09:00 - 13:00 , 14:00 - 19:00 09:00 - 13:00 , 14:00 - 17:00 休息
深水埗區 九龍深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署1樓 2194 9911 09:00 - 19:00 09:00 - 17:00 休息
黃大仙區 九龍樂富杏林街10號佛教醫院C座地下及閣樓 2338 3103 09:00 - 19:30 09:00 - 19:30 休息
觀塘區* 九龍牛頭角定安街60號牛頭角賽馬會診所4樓 3583 4114 （政府資助）/ 3107 4113 （一般查詢） 08:15 - 18:00 08:15 - 18:00 休息
大埔區* 新界大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院J座地下 2663 0004 08:30 - 18:30 08:30 - 18:30 休息
元朗區* 新界元朗西菁街26號容鳳書健康中心3樓 2478 5769 09:00 - 13:00 , 14:00 - 19:00 09:00 - 13:00 , 14:00 - 19:00 休息
屯門區*     新界屯門屯利街6號仁愛分科診所5樓 2430 1309 08:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 08:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 休息
北區* 新界粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心7樓 2670 2130 08:30 - 17:30 08:30 - 17:30 休息
沙田區* 新界沙田大圍文禮路2號沙田（大圍）診所地下 2479 2126 08:30 - 13:00 , 14:00 - 18:00 08:30 - 13:00 , 14:00 - 18:00 休息
西貢區* 新界將軍澳坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓6樓 2701 1020 08:30 - 19:30 08:30 - 17:30 休息
荃灣區 新界荃灣仁濟街7-11號仁濟醫院C座4樓 2416 0303 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 休息
葵青區 新界葵涌麗祖路77號下葵涌分科診所及特殊教育服務中心地下 2370 2216 09:00 - 19:00 09:00 - 17:00 休息
離島區* 新界大嶼山東涌富東街6號東涌健康中心第2座1樓 3188 5383 08:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 08:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 星期日：08:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00, 公眾假期：休息


標記「*」的診所提供骨傷／推拿服務。

 

　　以上診所只提供粵語、英語及普通話服務。如求診人需要翻譯服務，請自行安排翻譯員陪同就診。

 

查詢及其他詳情

 

醫院管理局中醫診所暨教研中心網站：https://cmk.ha.org.hk/zh-cht/services/GovtSubsidisedCMServices#

「18區中醫診所」流動應用程式 ：https://cmk.ha.org.hk/zh-cht/18CMClinics

Tags:#中醫#香港政府#醫療資助#長者#醫院管理局#公立診所#中醫診所#香港居民#社會福利#醫療費用#針灸#推拿#香港各區#預約#政府資助計劃#藥費#中醫藥#施政報告#中醫服務#綜援
Add a comment ...Add a comment ...
心臟病 │ 林俊傑巡演爆患心臟病，每日靠藥物控制，感慨生命無常：我還能唱多久？
更多健康解「迷」文章
心臟病 │ 林俊傑巡演爆患心臟病，每日靠藥物控制，感慨生命無常：我還能唱多久？

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處