中醫福利｜政府資助2類人免費睇中醫，針灸推拿藥費全免，預約方法+診所地點

想睇中醫調理身體，但又擔心「肉赤」？在現行政府資助計劃下，合資格長者不僅診金全免，連同藥費、針灸及推拿均可「$0享」；即使非長者，合資格人士亦可以低至$120的資助價享用相同服務。為此，|我們整合了全港18區診所地址、服務時間及預約攻略，幫助讀者輕鬆享用政府提供的中醫福利。

香港政府於2018年起宣佈將中醫藥納入香港的醫療系統，並訂立一套整全的政策，投入更多資源發展中醫藥服務，其中包括在18間中醫診所暨教研中心（中醫診所）於地區層面提供政府資助門診服務。

為配合《2022年施政報告》，18區中醫診所已在2023年10月起相應增加政府資助中醫門診服務籌額，由以往每年約60萬大幅增加至80萬個，以回應市民對中醫服務的需求，同時讓更多市民受惠。

政府資助中醫服務對象

符合以下類別的合資格香港居民，每項服務可以$120優惠診金享用中醫門診服務：

持有有效香港身份證的人士；

身為香港居民的11歲以下兒童；

醫院管理局行政總裁認可的其他人士。

符合以下資格的人士，可獲豁免收費（醫療券或折扣均不適用於政府資助中醫服務）：

綜合社會保障援助（綜援）受助人（必須出示「申請獲准通知書」／「調整援助金額通知書」）

75歲或以上的長者生活津貼受惠人（必須出示「申請獲准通知書」／「調整津貼金額通知書」）

政府資助中醫服務範圍

中醫內科（包括診金及按臨床需要包含不多於五劑中藥）

針灸

骨傷/推拿（於部分診所）

中醫內科。（官網圖片）

針灸。（官網圖片）

骨傷/推拿。（官網圖片）

預約方法

偶發性疾病求診人（如患感冒等）：於即日或下一個工作天，直接致電各中醫診所或透過「18區中醫診所」流動應用程式預約（只提供中英文）。

覆診求診人：於門診後於登記處確認，由醫師建議覆診日期，需於診症當日後30天內覆診。

注意：

請於預約時間前15分鐘抵達辦理登記及掛號手續。

由預約時間起計，逾時30分鐘之應診者需重新預約。

為善用醫療資源，如未能如期就診，求診人士應儘快通知相關診所。已取消的診症時間將會開放予其他求診人士預約。

經應用程式預約者，需於預約時間最少一小時前取消預約；

其他情況則需致電相關診所取消預約。

*適用於曾登記使用18區中醫診所服務的求診人士。有關「18區中醫診所」流動應用程式的詳情，可瀏覽「18區中醫診所」流動應用程式網頁。

18間中醫診所地址及預約電話

區域 地址 電話 星期一至五 星期六 星期日及公眾假期 中西區 上環普仁街12號東華醫院鶴堅士樓及楊國璋樓1樓 2589 4700 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 休息 東區 香港柴灣樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院專科門診大樓地庫4樓西翼 3197 2000 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 休息 南區 香港香港仔水塘道10號賽馬會診療所2樓 2580 8158 09:00 - 20:00 09:00 - 17:00 休息 灣仔區 香港灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心2樓 3553 3238 09:00 - 20:00 09:00 - 17:00 休息 九龍城區* 九龍何文田愛民邨保民樓401-412室 2193 7000 09:00 - 13:00 , 14:00 - 19:00 09:00 - 13:00 , 14:00 - 17:00 休息 油尖旺區* 九龍佐敦加士居道30號伊利沙伯醫院R座9樓 2618 7200 09:00 - 13:00 , 14:00 - 19:00 09:00 - 13:00 , 14:00 - 17:00 休息 深水埗區 九龍深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署1樓 2194 9911 09:00 - 19:00 09:00 - 17:00 休息 黃大仙區 九龍樂富杏林街10號佛教醫院C座地下及閣樓 2338 3103 09:00 - 19:30 09:00 - 19:30 休息 觀塘區* 九龍牛頭角定安街60號牛頭角賽馬會診所4樓 3583 4114 （政府資助）/ 3107 4113 （一般查詢） 08:15 - 18:00 08:15 - 18:00 休息 大埔區* 新界大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院J座地下 2663 0004 08:30 - 18:30 08:30 - 18:30 休息 元朗區* 新界元朗西菁街26號容鳳書健康中心3樓 2478 5769 09:00 - 13:00 , 14:00 - 19:00 09:00 - 13:00 , 14:00 - 19:00 休息 屯門區* 新界屯門屯利街6號仁愛分科診所5樓 2430 1309 08:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 08:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 休息 北區* 新界粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心7樓 2670 2130 08:30 - 17:30 08:30 - 17:30 休息 沙田區* 新界沙田大圍文禮路2號沙田（大圍）診所地下 2479 2126 08:30 - 13:00 , 14:00 - 18:00 08:30 - 13:00 , 14:00 - 18:00 休息 西貢區* 新界將軍澳坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓6樓 2701 1020 08:30 - 19:30 08:30 - 17:30 休息 荃灣區 新界荃灣仁濟街7-11號仁濟醫院C座4樓 2416 0303 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 休息 葵青區 新界葵涌麗祖路77號下葵涌分科診所及特殊教育服務中心地下 2370 2216 09:00 - 19:00 09:00 - 17:00 休息 離島區* 新界大嶼山東涌富東街6號東涌健康中心第2座1樓 3188 5383 08:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 08:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 星期日：08:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00, 公眾假期：休息



標記「*」的診所提供骨傷／推拿服務。

以上診所只提供粵語、英語及普通話服務。如求診人需要翻譯服務，請自行安排翻譯員陪同就診。

查詢及其他詳情

醫院管理局中醫診所暨教研中心網站：https://cmk.ha.org.hk/zh-cht/services/GovtSubsidisedCMServices#

「18區中醫診所」流動應用程式 ：https://cmk.ha.org.hk/zh-cht/18CMClinics