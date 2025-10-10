歡迎回來

食道癌｜50歲男患末期食道癌，忽略初期症狀錯過黃金治療時機，8大警號及預防建議
健康Tips

食道癌｜50歲男患末期食道癌，忽略初期症狀錯過黃金治療時機，8大警號及預防建議

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣一名男子自以為「無症狀」確診末期食道癌，求醫後才發現原來近來1、2個月的小毛病，正正是確診先兆，但病人自己卻毫不知情，忽視身體警號而延誤黃金治療時間。

 

食道癌｜忽略吞嚥困難無胃口

 

　　台灣血液腫瘤科醫生廖繼鼎在其Facebook專頁「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」中發文分享病例，該名50歲男子初次求醫確診食道癌末期。廖繼鼎詢問患者先前有無症狀，男子起初一臉無辜地回答「沒有」。後來，男子補充，指自己無胃口，最近都是喝流質食物，此狀況已持續約1至2個月。醫生大驚表示，食慾不振的情況並非「無症狀」，而是健康已亮起紅燈，但患者卻以為這些只是小毛病，忽視症狀延誤治療的黃金時間。

 

食道癌｜食道癌4大先兆

 

　　廖繼鼎指出，許多人常忽略身體發出的求救信號，誤以為自己很健康。他特別提醒，以下四種症狀絕非正常老化或普通感冒，而是需要盡快就醫的重要警訊：

 

  • 吞嚥困難：食物通過食道時感覺卡住或不順
  • 體重莫名下降：沒有刻意減重卻出現明顯體重減輕
  • 長期咳嗽：持續不斷的咳嗽症狀
  • 聲音沙啞：聲音改變持續較長時間

 

　　廖繼鼎語重心長地表示，作為腫瘤科醫生，最擔心的不是疾病本身，而是患者太晚求醫，錯過治療癌症的黃金時間。他強調，這些症狀可能是消化道或呼吸道系統病變的早期表現，應提高警覺。

 

食道癌｜食道癌高危因素

 

食道癌6大高危因子

1.年屆60歲或以上，男性

2.嗜酒

3.吸煙

4.愛吃醃製、煙燻食物

5.常喝滾燙飲料、湯品

6.胃酸倒流

資料來源：醫院管理局

 

食道癌｜食道癌8大初期症狀

 

　　早期食道癌難以發現，肝膽腸胃科陳炳諴醫生和譚敦慈指出有8大初期症狀可以及早發現：

 
吞嚥困難

胸口痛

大出血

呼吸有臭味

慢性咳嗽

聲音嘶啞

體重減輕

貧血或排黑便

資料來源：肝膽腸胃科醫生 陳炳諴

 

食道癌｜預防食道癌7大貼士

 

　　要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

 

1.減少或避免進食醃漬、煙燻食物，如鹹酸菜、臘肉、檳榔等

2.避免進食滾燙過熱的食物(滾燙)

3.及早處理胃酸倒流

4.減少進食高脂肪食物，多進食新降蔬果及纖維類食物

5.不抽煙

6.避免喝烈酒

7.保持健康體重


資料來源：醫院管理局

抗老 │ 研究證實：進食5大抗老食物，8周逆齡近9歲，激活細胞修復
抗老 │ 研究證實：進食5大抗老食物，8周逆齡近9歲，激活細胞修復

